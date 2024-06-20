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Брестской области. Очень приятно, что экскурсовод встретила нас прямо на перроне вокзала, была эмоциональной и радушной. Экскурсия было очень информативной и эмоциональной. Была возможность сфотографироваться и полюбоваться красотами города. Наталье Олеговне удалось очень профессионально погрузить нас в историю не только города, но и страны в далёком 12 веке. С каким вдохновением и любовью к старинному городу рассказывала нам Наталья Олеговна его историю. Несмотря на дождливую погоду все получили огромное удовольствие и выражают искреннюю благодарность.