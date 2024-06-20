3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Полоцку
Начало: Проспект Франциска Скорины, 13, Полоцк
Расписание: Внимание!!! Заказы принимаются ежедневно только с 09:00 до 20:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от 170Br за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
Лучший выборПолоцк - древнейший город Беларуси и восточных славян
Начало: Свято-Евфросиниевский женский монастырь
Расписание: Дату и время экскурсии обсуждаем с Вами при личном разговоре
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
от 150Br за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия «По следам Франциска Скорины» в Полоцке
Обзорная историко-биографическая экскурсия по Полоцку откроет вам тайны города и его знаменитых жителей
Начало: Борисов камень недалеко от входа в Софийский собор
Расписание: По договоренности
7 авг в 16:00
8 авг в 09:00
от 150Br за всё до 10 чел.
2 часа
Аудиогид
Лучший выборПолоцк: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Начало: Площадь Свободы (Замковый проезд, 2)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
27.95Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана20 июня 2024Экскурсию проводила Наталья Олеговна Сергеенко. Она провела замечательную экскурсию по городу Полоцку 8 июня для группы паломников из города Лунинца
- ЛЛюдмила2 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Проводила экскурсовод Наталья! Наталья очень грамотный экскурсовод, любящий свой город! Экскурсию и экскурсовода рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Полоцку в категории «Популярные экскурсии»
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