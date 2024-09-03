На Рождество – экскурсии в Витебске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Витебске, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Витебск: яркие краски старого города
Пешая
36 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Витебск: яркие краски старого города
С радостью познакомлю вас с любимым городом - нашей культурной северной столицей
Начало: В районе Площади Свободы
22 сен в 09:00
23 сен в 09:00
4 900 за всё до 10 чел.
Классический Витебск
Пешая
48 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
В тренде
Классический Витебск
Главные достопримечательности и многовековая история города на обзорной экскурсии
Начало: У входа в гостиницу Витебск
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
4 750 за всё до 6 чел.
Мелодии витебских улиц
Пешая
34 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мелодии витебских улиц: уникальное путешествие по Витебску
Проведите 2 часа в увлекательном путешествии по Витебску, где каждый уголок города звучит своей уникальной историей
Начало: На площади Свободы
22 сен в 09:00
23 сен в 09:00
4 400 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 сентября 2024
    Витебск: яркие краски старого города
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Алексей с большой теплотой и любовью рассказывает о городе и его жителях. Истории плавно перетекают
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    одна в другую, незаметно перемещая из прошлого в настоящее и наоборот. Очень интересный маршрут позволяющий заглянуть и в старые дворики, и увидеть современные локации. Все это в формате непринужденной, легкой прогулки. От души благодарим Алексея за такую замечательную экскурсию!

  • О
    Ольга
    27 августа 2024
    Классический Витебск
    Знакомство с Витебском нам провела Клара Геннадьевна. Очень много структурированной информации про свой любимый город! Спасибо большое ей) Мы полюбили Витебск!
  • Е
    Екатерина
    26 августа 2024
    Витебск: яркие краски старого города
    У нас получилась замечательная прогулка по Витебску! Здорово, что экскурсия проходила не в стиле сухого музейного монолога, а как лёгкий
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    и непринуждённый диалог. Алексей с готовностью отвечал на все наши вопросы, даже если к экскурсии они отношения не имели. Мы договорились о расширенном маршруте и Алексей показал нам места, которые обычно не попадают в классическую прогулку по Витебску. Было очень интересно!

  • И
    Иванов
    26 августа 2024
    Витебск: яркие краски старого города
    Алексей очень грамотный экскурсовод. Видно, что очень любит свой город, свою профессию. Заходили даже во дворы чтобы посмотреть графит местных художников. Было очень интересно. Два часа пролетели не заметно. Всем рекомендую.
  • Т
    Тамара
    20 августа 2024
    Классический Витебск
    Спасибо большое Наталье Викторовне за возможность прочувствовать атмосферу и душу Витебска. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень рекомендую!
  • А
    Александр
    19 августа 2024
    Мелодии витебских улиц
    Интересно, умно, интеллигентно Всем, кто хочет познать и почувствовать Витебск
  • М
    Марина
    18 августа 2024
    Классический Витебск
    Экскурсию нам провела Наталья Викторовна. Прогулка была приятная, разговор интересный, Витебск прекрасный!!! Спасибо большое❤️
  • А
    Анна
    8 августа 2024
    Мелодии витебских улиц
    Очень интересная экскурсия! Большое спасибо Алексею!

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Благовещенская церковь
  4. Ратуша
  5. Воскресенская церковь
  6. Старый город
  7. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Витебску в сентябре 2024
Сейчас в Витебске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 400 до 4 900. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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