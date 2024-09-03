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и непринуждённый диалог. Алексей с готовностью отвечал на все наши вопросы, даже если к экскурсии они отношения не имели. Мы договорились о расширенном маршруте и Алексей показал нам места, которые обычно не попадают в классическую прогулку по Витебску. Было очень интересно!