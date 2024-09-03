2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Витебск: яркие краски старого города
С радостью познакомлю вас с любимым городом - нашей культурной северной столицей
Начало: В районе Площади Свободы
22 сен в 09:00
23 сен в 09:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
В трендеКлассический Витебск
Главные достопримечательности и многовековая история города на обзорной экскурсии
Начало: У входа в гостиницу Витебск
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
4 750₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мелодии витебских улиц: уникальное путешествие по Витебску
Проведите 2 часа в увлекательном путешествии по Витебску, где каждый уголок города звучит своей уникальной историей
Начало: На площади Свободы
22 сен в 09:00
23 сен в 09:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 сентября 2024Экскурсия прошла на одном дыхании. Алексей с большой теплотой и любовью рассказывает о городе и его жителях. Истории плавно перетекают
- ООльга27 августа 2024Знакомство с Витебском нам провела Клара Геннадьевна. Очень много структурированной информации про свой любимый город! Спасибо большое ей) Мы полюбили Витебск!
- ЕЕкатерина26 августа 2024У нас получилась замечательная прогулка по Витебску! Здорово, что экскурсия проходила не в стиле сухого музейного монолога, а как лёгкий
- ИИванов26 августа 2024Алексей очень грамотный экскурсовод. Видно, что очень любит свой город, свою профессию. Заходили даже во дворы чтобы посмотреть графит местных художников. Было очень интересно. Два часа пролетели не заметно. Всем рекомендую.
- ТТамара20 августа 2024Спасибо большое Наталье Викторовне за возможность прочувствовать атмосферу и душу Витебска. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень рекомендую!
- ААлександр19 августа 2024Интересно, умно, интеллигентно Всем, кто хочет познать и почувствовать Витебск
- ММарина18 августа 2024Экскурсию нам провела Наталья Викторовна. Прогулка была приятная, разговор интересный, Витебск прекрасный!!! Спасибо большое❤️
- ААнна8 августа 2024Очень интересная экскурсия! Большое спасибо Алексею!
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «На Рождество»
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