2.5 часа
Индивидуальная
Витебск через глаза Марка Шагала: экскурсия в мир искусства
Погрузитесь в атмосферу Витебска, где каждый уголок насыщен историями о жизни и творчестве великого Марка Шагала
Начало: Ул. Чехова, арт-центр им. Марка Шагала
Расписание: Дату и время экскурсии обсуждаем с Вами при личном разговоре
6 авг в 09:00
7 авг в 16:00
от 135Br за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
Витебск Славянский: Экскурсия в город искусств и истории
Познайте душу Витебска через его историю и культуру на эксклюзивной индивидуальной экскурсии
Начало: Площадь Тысячелетия, Витебск
Расписание: Дату и время экскурсии обсуждаем с Вами при личном разговоре
6 авг в 09:00
7 авг в 16:00
114.32Br за всё до 40 чел.
3 часа
Индивидуальная
По страницам истории 1000-летнего Витебска: Путешествие в прошлое
Приглашаем на экскурсию по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя величие и красоту города
Начало: Площадь Тысячелетия, Витебск
Расписание: 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
6 авг в 09:00
7 авг в 16:00
114.32Br за всё до 40 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений24 июня 2024Приятный и адекватный человек, хорошее знание истории, отличная экскурсия!
- ООвчаренко12 мая 2024Все отлично
- ККараваева5 августа 2023Спасибо гиду за интересное знакомство с историей города Витебска
- ТТатьяна25 июня 2017Экскурсия нам очень понравилась! За три часа обошли центальную часть Витебска, прослушали интересный рассказ экскурсовода Сергея!
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Популярные экскурсии»
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