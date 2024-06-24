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2.5 часа

Индивидуальная

Витебск через глаза Марка Шагала: экскурсия в мир искусства Погрузитесь в атмосферу Витебска, где каждый уголок насыщен историями о жизни и творчестве великого Марка Шагала Начало: Ул. Чехова, арт-центр им. Марка Шагала

Расписание: Дату и время экскурсии обсуждаем с Вами при личном разговоре