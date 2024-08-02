Все – экскурсии в Витебске

Найдено 6 экскурсий в категории «Все» в Витебске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Витебск: яркие краски старого города
Пешая
28 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Витебск: яркие краски старого города
С радостью познакомлю вас с любимым городом - нашей культурной северной столицей
Начало: В районе Площади Свободы
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
Пешая
65 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистика и легенды Витебска: экскурсия по историческим местам
Прогулка по Витебску, где вы узнаете о легендах, традициях и загадочных местах города. Дегустация наливок в первом еврейском баре
Начало: Ратушная площадь
Завтра в 00:30
6 авг в 00:30
4 500 за всё до 10 чел.
Классический Витебск
Пешая
43 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Классический Витебск
Главные достопримечательности и многовековая история города на обзорной экскурсии
Начало: У входа в гостиницу Витебск
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
4 750 за всё до 6 чел.
По Витебску с улыбкой
Пешая
109 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По Витебску с улыбкой: уникальное путешествие по истории и культуре
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
Завтра в 18:00
19 авг в 18:00
4 550 за всё до 10 чел.
О Витебске - с легкостью и любовью
Пешая
21 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
О Витебске - с легкостью и любовью: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Витебску! Узнайте о Марке Шагале, витебской художественной школе и насладитесь современными арт-объектами города
6 авг в 21:30
8 авг в 19:30
3 900 за всё до 7 чел.
Влюбиться в Витебск за 2,5 часа
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Витебск за 2,5 часа
Посетить самые значимые места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: В районе автовокзала
6 авг в 13:00
7 авг в 11:00
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    2 августа 2024
    По Витебску с улыбкой
    Огромное спасибо Алексею за проведеную экскурсию! Экскурсовод мастер своего дела, любит свой город и может преподать материал не скучно, действительно
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    с улыбкой, с юмором, доступно и понятно. Причем сын-подросток весь вечер не просто вспоминал о том, как ему понравилось на экскурсии (а подросткам сложно угодить)))), а и перессказывал моменты, особенно его заинтересовавшие. Очень довольны, что в этот приезд в Витебск (а ранее были давно, лет 10 назад) заказали экскурсию для реального ознакомления с городом, ведь, намного лучше, когда ты не просто читаешь, а слушаешь живой рассказ горожанина - знатока своего города. И очень довольны, что прогулялись по улицам Витебска именно с Алексеем. Алексей, еще раз спасибо за увлекательное путешествие в историю Витебска! Сюда хочется возвращаться - красиво, уютно, интересно. С удовольствием рекомендуем экскурсию "По Витебску с улыбкой!"

  • Д
    Дина
    1 августа 2024
    Витебск: яркие краски старого города
    Очень интересное и познавательное мероприятие. Гид (Алексей) увлекательно и ярко рассказывает о своем городе и его истории. Время пролетело незаметно и оставило хорошее впечатление. Рады, что повезло с экскурсоводом.
  • Е
    Екатерина
    1 августа 2024
    Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
    Очень крутая экскурсия и мегаклассный гид Анастасия! Если вы за позитивом, нескучным материалом с изюминкой, и отличной прогулкой по Витебску, то вам точно к Насте. Открою секрет, что даже местные жители узнали от Насти много, много нового))) Однозначно рекомендую!
  • И
    Игорь
    30 июля 2024
    Влюбиться в Витебск за 2,5 часа
    Очень интересная экскурсия. Время для нас и детей пролетело незаметно.
  • S
    Sergei
    29 июля 2024
    Классический Витебск
    Спасибо за интересную прогулку по Витебску! Все супер)
  • О
    Оксана
    28 июля 2024
    По Витебску с улыбкой
    Путешествие во времени с Алексеем Недавно мы с друзьями побывали в Витебске и, конечно же, не могли упустить возможность пройтись по
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    его очаровательным улочкам с местным гидом. Алексей — настоящий профессионал своего дела. Рассказывая увлекательную историю города, Алексей вовлекал в неё каждого участника экскурсии. Его рассказ был насыщен интересными подробностями, забавными случаями и личными наблюдениями. Алексея отвечал на любые вопросы, показывал малоизвестные места и рассказывал о местных традициях. Хочется отметить и сам Витебск. Этот город просто очаровал нас своей атмосферой и красотой. В каждом уголке чувствуется история, а прогулка по старым улочкам погружает в другую эпоху. Если вы посетите Витебск, то обязательно пройдите маршрут с Алексеем. Это будет незабываемый опыт, который останется в вашей памяти надолго. Спасибо, Алексей, за чудесный день в Витебске!

  • И
    Ирина
    26 июля 2024
    По Витебску с улыбкой
    Замечательная, легкая экскурсия. Алексей постарался сделать все возможное, чтобы мы получили удовольствие от прогулки, несмотря на то, что во время нашего визита в город центр был весь перерыт. Спасибо за познавательную и интересную прогулку!
  • А
    Андрей
    24 июля 2024
    О Витебске - с легкостью и любовью
    Большое спасибо Анастасии за увлекательную, познавательную и насыщенную экскурсию! Все было очень интересно, удалось много узнать об истории города, его
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    достопримечательностях, именитых уроженцах и жителях. Считаю, что удалось охватить все самые знаковые и интересные места пешей доступности. Спасибо Анастасии за такую экскурсию, рекомендую обращаться к ней.

  • М
    Михаил
    17 июля 2024
    Витебск: яркие краски старого города
    Очень интересная экскурсия с замечательным гидом. Алексей, спасибо!
  • А
    Анна
    12 июля 2024
    Классический Витебск
    Всем привет! Посетили с Оксаной экскурсию Классический Витебск. Приятно, что она дала много исторического материала, подстраивалась под нашу мини-группу, порекомендовала,
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    куда дальше пойти и что посмотреть, проконсультировала по маршруту, и вообще очень доброжелательно встретила. Скажу честно, сначала боялись брать экскурсию, переживали, что гид не придет, обманут и тд. Но, все прошло отлично. Здорово, что разработали такой сайт, где можно выбрать экскурсии в любом городе, что с тобой связываются, все подробно объясняют, уточняют, не просят всю сумму сразу. Нам удобно было, что оплатили в российских рублях. Оксане от нас большая благодарность 🌹💯💐

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витебске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Витебск: яркие краски старого города
  2. Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
  3. Классический Витебск
  4. По Витебску с улыбкой
  5. О Витебске - с легкостью и любовью
Какие места ещё посмотреть в Витебске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Благовещенская церковь
  4. Ратуша
  5. Воскресенская церковь
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Витебску в августе 2024
Сейчас в Витебске в категории "Все" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 500 до 4 750. Туристы уже оставили гидам 267 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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