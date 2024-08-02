2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборВитебск: яркие краски старого города
С радостью познакомлю вас с любимым городом - нашей культурной северной столицей
Начало: В районе Площади Свободы
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистика и легенды Витебска: экскурсия по историческим местам
Прогулка по Витебску, где вы узнаете о легендах, традициях и загадочных местах города. Дегустация наливок в первом еврейском баре
Начало: Ратушная площадь
Завтра в 00:30
6 авг в 00:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Классический Витебск
Главные достопримечательности и многовековая история города на обзорной экскурсии
Начало: У входа в гостиницу Витебск
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
4 750₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По Витебску с улыбкой: уникальное путешествие по истории и культуре
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
Завтра в 18:00
19 авг в 18:00
4 550₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
О Витебске - с легкостью и любовью: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Витебску! Узнайте о Марке Шагале, витебской художественной школе и насладитесь современными арт-объектами города
6 авг в 21:30
8 авг в 19:30
3 900₽ за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Витебск за 2,5 часа
Посетить самые значимые места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: В районе автовокзала
6 авг в 13:00
7 авг в 11:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана2 августа 2024Огромное спасибо Алексею за проведеную экскурсию! Экскурсовод мастер своего дела, любит свой город и может преподать материал не скучно, действительно
- ДДина1 августа 2024Очень интересное и познавательное мероприятие. Гид (Алексей) увлекательно и ярко рассказывает о своем городе и его истории. Время пролетело незаметно и оставило хорошее впечатление. Рады, что повезло с экскурсоводом.
- ЕЕкатерина1 августа 2024Очень крутая экскурсия и мегаклассный гид Анастасия! Если вы за позитивом, нескучным материалом с изюминкой, и отличной прогулкой по Витебску, то вам точно к Насте. Открою секрет, что даже местные жители узнали от Насти много, много нового))) Однозначно рекомендую!
- ИИгорь30 июля 2024Очень интересная экскурсия. Время для нас и детей пролетело незаметно.
- SSergei29 июля 2024Спасибо за интересную прогулку по Витебску! Все супер)
- ООксана28 июля 2024Путешествие во времени с Алексеем Недавно мы с друзьями побывали в Витебске и, конечно же, не могли упустить возможность пройтись по
- ИИрина26 июля 2024Замечательная, легкая экскурсия. Алексей постарался сделать все возможное, чтобы мы получили удовольствие от прогулки, несмотря на то, что во время нашего визита в город центр был весь перерыт. Спасибо за познавательную и интересную прогулку!
- ААндрей24 июля 2024Большое спасибо Анастасии за увлекательную, познавательную и насыщенную экскурсию! Все было очень интересно, удалось много узнать об истории города, его
- ММихаил17 июля 2024Очень интересная экскурсия с замечательным гидом. Алексей, спасибо!
- ААнна12 июля 2024Всем привет! Посетили с Оксаной экскурсию Классический Витебск. Приятно, что она дала много исторического материала, подстраивалась под нашу мини-группу, порекомендовала,
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