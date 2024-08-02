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с улыбкой, с юмором, доступно и понятно. Причем сын-подросток весь вечер не просто вспоминал о том, как ему понравилось на экскурсии (а подросткам сложно угодить)))), а и перессказывал моменты, особенно его заинтересовавшие. Очень довольны, что в этот приезд в Витебск (а ранее были давно, лет 10 назад) заказали экскурсию для реального ознакомления с городом, ведь, намного лучше, когда ты не просто читаешь, а слушаешь живой рассказ горожанина - знатока своего города. И очень довольны, что прогулялись по улицам Витебска именно с Алексеем. Алексей, еще раз спасибо за увлекательное путешествие в историю Витебска! Сюда хочется возвращаться - красиво, уютно, интересно. С удовольствием рекомендуем экскурсию "По Витебску с улыбкой!"