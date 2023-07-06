Побывать в 7 городах, увидеть 3 замка и крепость и отведать фазана на королевском ужине
За одно путешествие вы увидите все значимые города и достопримечательности Беларуси и даже больше. Окажетесь там, куда обычно не доезжают туристы. Увидите Новый замок в Гродно, сможете побывать на королевском ужине и попробовать охотничьи блюда.
В каждом из городов — Минск, Брест, Полоцк, Гродно, Несвиж, Витебск — запланированы обзорные экскурсии.
Желающим предлагается дополнительно посетить знаменитый завод «БЕЛАЗ», где произвели самый большой карьерный самосвал в мире, и усадьбу Репина «Здравнёво». Доедем до озера Налочь, зайдём в Троицкий костёл и музей Шагала. Попробуем блюда национальной кухни.
В каждом из городов — Минск, Брест, Полоцк, Гродно, Несвиж, Витебск — запланированы обзорные экскурсии.
Желающим предлагается дополнительно посетить знаменитый завод «БЕЛАЗ», где произвели самый большой карьерный самосвал в мире, и усадьбу Репина «Здравнёво». Доедем до озера Налочь, зайдём в Троицкий костёл и музей Шагала. Попробуем блюда национальной кухни.
Ближайшие даты:
6
июл
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10
авг
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24
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ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ярославль и другие города, вечер 1-го дня (точное время сообщим заранее). Или Витебск, 9:00 во 2-й день тураЗавершение: Несвиж, около 17:00, или Ярославль, утром после ночного переезда
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Витебске
Провёл экскурсии для 23 туристов
Наша команда — это ярославские историки, вдохновленные городскими преданиями, собранными легендарным архивариусом Илларионом Тихомировым и его друзьями более ста лет назад. Мы не проводим классические экскурсии, наши прогулки — это устная передача легенд средневековья и продолжение дела великих старожилов города с 1000-летней историей. География наших туров широка: мы организуем путешествия по всем субъектам РФ без исключения, а ценителям зарубежной экскурсионной экзотики предлагаем отправиться с нами в Монголию, Иран и страны Средней Азии.Задать вопрос
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Можно с детьми
Летние
Обзорные
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Дата и количество участников выбирается при бронировании