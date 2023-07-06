Максимум в Беларуси за 7 дней с трансфером на автобусе

Побывать в 7 городах, увидеть 3 замка и крепость и отведать фазана на королевском ужине

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Ответы на вопросы
За одно путешествие вы увидите все значимые города и достопримечательности Беларуси и даже больше. Окажетесь там, куда обычно не доезжают туристы. Увидите Новый замок в Гродно, сможете побывать на королевском ужине и попробовать охотничьи блюда.

В каждом из городов — Минск, Брест, Полоцк, Гродно, Несвиж, Витебск — запланированы обзорные экскурсии.

Желающим предлагается дополнительно посетить знаменитый завод «БЕЛАЗ», где произвели самый большой карьерный самосвал в мире, и усадьбу Репина «Здравнёво». Доедем до озера Налочь, зайдём в Троицкий костёл и музей Шагала. Попробуем блюда национальной кухни.
Максимум в Беларуси за 7 дней с трансфером на автобусе
Максимум в Беларуси за 7 дней с трансфером на автобусе
Максимум в Беларуси за 7 дней с трансфером на автобусе
Максимум в Беларуси за 7 дней с трансфером на автобусе
Максимум в Беларуси за 7 дней с трансфером на автобусе
Максимум в Беларуси за 7 дней с трансфером на автобусе
Максимум в Беларуси за 7 дней с трансфером на автобусе
Максимум в Беларуси за 7 дней с трансфером на автобусе
Максимум в Беларуси за 7 дней с трансфером на автобусе
Максимум в Беларуси за 7 дней с трансфером на автобусе
Максимум в Беларуси за 7 дней с трансфером на автобусе
Максимум в Беларуси за 7 дней с трансфером на автобусе
Максимум в Беларуси за 7 дней с трансфером на автобусе
Максимум в Беларуси за 7 дней с трансфером на автобусе
Максимум в Беларуси за 7 дней с трансфером на автобусе
Ближайшие даты:
6
июл
10
авг
24
авг
14
сен
12
окт
3
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль и другие города, вечер 1-го дня (точное время сообщим заранее). Или Витебск, 9:00 во 2-й день тура
Завершение: Несвиж, около 17:00, или Ярославль, утром после ночного переезда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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