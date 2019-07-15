24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по родному городу художника, посетить его дом и увидеть Витебск его глазами

Veronika
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Veronika – ваш гид
Жизнь Марка Шагала, описанная им в автобиографическом романе, двоилась: сердце его металось между Россией и Францией, родным Витебском и европейским Парижем.

Вы прогуляетесь по улицам белорусского города, обнаружите в нём места, связанные с детством и творчеством художника, о которых он говорил неизменно с любовью.

И заглянете в прошлое Витебска, попытавшись представить его не таким, как сегодня.
20 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии24 отзыва
4.88
По местам Марка Шагала
По местам Марка Шагала

Что вас ожидает

Несмотря на то, что самая большая коллекция Марка Шагала находится в Ницце, в его родном городе Витебске бережно хранится все то, что связано с художником. Здесь он родился, рос в еврейском местечке, здесь с его семьей и соседями приключались истории, которые позже нашли отражение в его творчестве. По этому месту он скучал, его он любовно и смешно описал в своей книге “Моя жизнь”.

Предлагаю сходить в дом-музей Шагала, а как раз по пути полюбоваться центром города, пройтись по его древним улицам,которые были бережно восстановлены после Великой Отечественной войны,с точностью были подобраны элементы архитектуры и облики зданий конца XIX – начала XX века. Мы увидим восстановленные церкви, ратушу XVI века, самую большую площадь Европы – площадь Победы, посвященную Великой Отечественной. Пойдем по мосту через реку, чтобы увидеть памятник, созданный по картине Шагала.

Давайте зайдем в художественную школу, в которой во времена Шагала было всего 4 класса и где под руководством витебского живописца Юделя Пэна Шагал делал свои первые шаги в искусстве. Она находится в самом центре города, на одной из самых старых улиц города, правда, внешний облик улицы Суворова уже иной, сделанный на современный лад, но если на секунду представить, что на дворе не XXI век, то можно окунуться в атмосферу истории города, который был основан в 947 году.

Буду рада рассказать все, что знаю о Витебске, и поделиться любовью к Шагалу. Приезжайте в гости!

По местам Марка Шагала
По местам Марка Шагала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Veronika
Veronika
Родилась и живу в Витебске, учусь на дизайнера рекламы в Витебском государственном технологическом университете, начинающий фотограф, очень люблю искусство и историю. Буду рада поделиться своими знаниями и показать лучшие места родного города.
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 июля 2019
Экскурсия скорее не по местам Шагала, а по городу с заходом в места Шагала. Вероника очень подробно рассказывала биографию художника, но смотреть в музее и доме родителей совершенно нечего. На стенах в музее редко развешены репродукции, правда показали неплохой фильм. В домике родителей лишь фотографии без надписей и непонятного назначения несколько предметов мебели, не имеющей к Шагалу отношения. Город, напротив очень понравился, нам показали достопримечательности и интересно обо всем рассказали. Экскурсию брать не советую, лучше взять полуторачасовую по городу, а про Шагала прочитать и посмотреть его работы в интернете. Веронике спасибо, сделала все, что смогла.
Иван
10 мая 2019
Было замечательно! Мы познакомились с Витебском. Прошли местами, в которые никогда бы не догадались зайти сами. Ну и Марк Шагал. Вероника умеет влюбить в художника даже тех, кто ранее его творчеством не интересовался. Я всегда любил Шагала, но теперь удалось погрузиться в атмосферу его юности, его жизни. Спасибо Веронике за прекрасный вечер.
5 мая 2019
Веронике спасибо большое за замечательную экскурсию! Лучше быть не могло! Интересно, увлекательно и познавательно!
30 апреля 2019
Очень интересная и содержательная экскурсия. Особенно хорошо то, что наряду с историческими достопримечательностями Вероника рассказывает и показывает уже современные достопримечательности города. Маршрут очень хорошо продуман, идти по нему интересно. Большое спасибо Веронике. Всем рекомендую.
22 августа 2018
Прогулка получилась замечательная! Микс исторических достопримечательностей и современной жизни города!!!
6 августа 2018
На экскурсию на свой страх и риск выбрались очень разновозрастной компанией (младшей 6 лет, старшему поколению за 60), но, несмотря на это, поход по городу осилили все. В Витебске уже были один раз до этого, поэтому было с чем сравнить просто прогулку и прогулку с местным жителем, хорошо знающим и любящим свой город. Интересно было всем, т.к. экскурсионная программа выходила далеко за пределы темы Марка Шагала. Вероника учла наш темп передвижения и провела с нами больше времени, чем указано в анонсе, за что ей огромное спасибо. Сами, даже при тщательном планировании своего отдыха, мы не смогли бы охватить все, что нам показала Вероника за полдня. Рекомендуем всем, кто любит выходить за рамки традиционных экскурсионных маршрутов)
21 июля 2018
Экскурсия и гид Вероника выше всяких похвал! За 3 с лишним часа мы узнали и увидели наверно все, что есть в Витебске! Вероника очень эрудированный и любящий свой город человек, на все вопросы "а это, а то, а это что?" она знает ответ! Очень рекомендую всем эту экскурсию, тк таких "потаенных троп", которыми мы прошли, самим не найти ни с какими путеводителями. И очень грамотно составлен маршрут! Спасибо, Вероника!
13 июня 2018
Отличная экскурсия, нам понравилось. Готовьтесь много ходить пешком по холмистому Витебску :) но оно того стоит, самостоятельно так узнать город за несколько часов точно не выйдет. Вероника рассказывает много интересного про прошлое города и его настоящее, подстраивает экскурсию под вас (мы были с маленькими детьми, мамой и щенком, и довольны остались все).
Дмитрий
28 мая 2018
ЭКСКУРСИЯ была очень интересной и познавательной. Вероника за относительно небольшое время рассказала и о М. Шагале, и о многих интересных местах в городе и провела нас по этим местам. Гид знает много интересного о своем городе и очень доступно и увлекательно рассказывает об этом. Нам понравилось, спасибо!
10 апреля 2018
Большое спасибо Веронике за замечательную прогулку по чудесному городу, в доброжелательной обстановке. Вероника очень интересующаяся девушка, которая умеет поддержать любую тему. Витебск - чудесный город, теперь хочется возвращаться снова и снова. И уверена, что, в том числе, это и заслуга Вероники, которая очень комфортно простроила маршрут, что позволило посмотреть Витебск со всех сторон ;-)
Ещё 14 отзывов

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