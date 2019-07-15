24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Жизнь Марка Шагала, описанная им в автобиографическом романе, двоилась: сердце его металось между Россией и Францией, родным Витебском и европейским Парижем. Вы прогуляетесь по улицам белорусского города, обнаружите в нём места, связанные с детством и творчеством художника, о которых он говорил неизменно с любовью. И заглянете в прошлое Витебска, попытавшись представить его не таким, как сегодня.

Что вас ожидает

Несмотря на то, что самая большая коллекция Марка Шагала находится в Ницце, в его родном городе Витебске бережно хранится все то, что связано с художником. Здесь он родился, рос в еврейском местечке, здесь с его семьей и соседями приключались истории, которые позже нашли отражение в его творчестве. По этому месту он скучал, его он любовно и смешно описал в своей книге “Моя жизнь”.

Предлагаю сходить в дом-музей Шагала, а как раз по пути полюбоваться центром города, пройтись по его древним улицам,которые были бережно восстановлены после Великой Отечественной войны,с точностью были подобраны элементы архитектуры и облики зданий конца XIX – начала XX века. Мы увидим восстановленные церкви, ратушу XVI века, самую большую площадь Европы – площадь Победы, посвященную Великой Отечественной. Пойдем по мосту через реку, чтобы увидеть памятник, созданный по картине Шагала.

Давайте зайдем в художественную школу, в которой во времена Шагала было всего 4 класса и где под руководством витебского живописца Юделя Пэна Шагал делал свои первые шаги в искусстве. Она находится в самом центре города, на одной из самых старых улиц города, правда, внешний облик улицы Суворова уже иной, сделанный на современный лад, но если на секунду представить, что на дворе не XXI век, то можно окунуться в атмосферу истории города, который был основан в 947 году.

Буду рада рассказать все, что знаю о Витебске, и поделиться любовью к Шагалу. Приезжайте в гости!