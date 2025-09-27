Присоединяйтесь к нашему уникальному туру с водной прогулкой на катерах к самому большому острову Беларуси! Мы будем практически в самой крайней северной точке Беларуси.
В этом туре собраны топовые локации: остров Ду (самый большой в Беларуси), озеро Освейское (второе по величине), нетипичная церковь, «инстаграмный» мост и обед в живописной местности.
Описание экскурсииОткройте для себя интересный остров, который поражает своей красотой и природной изобилием! Насладитесь потрясающими видами, свежим воздухом и чистой водой Освейского озера.
- Вы прогуляетесь к полуразрушенной усадьбе Гильзенов, которая поражает своей архитектурой, даже частично сохранившись.
- Посмотрите на церковь в Сарье и удивитесь, что это не костел.
- Сможете сделать атмосферные фото на подвесном мосту.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Свободы в г. Витебск (парковка)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.