Присоединяйтесь к нашему уникальному туру с водной прогулкой на катерах к самому большому острову Беларуси! Мы будем практически в самой крайней северной точке Беларуси.



В этом туре собраны топовые локации: остров Ду (самый большой в Беларуси), озеро Освейское (второе по величине), нетипичная церковь, «инстаграмный» мост и обед в живописной местности.