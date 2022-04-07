Витебский вокзал: аудиопрогулка с погружением в историю железных дорог

Витебский вокзал

Индивидуальная
Витебский вокзал: аудиопрогулка с погружением в историю железных дорог
Витебский вокзал: аудиопрогулка с погружением в историю железных дорог
Витебский вокзал: аудиопрогулка с погружением в историю железных дорог
Витебский вокзал: аудиопрогулка с погружением в историю железных дорог
Витебский вокзал: аудиопрогулка с погружением в историю железных дорог
Витебский вокзал: аудиопрогулка с погружением в историю железных дорог
Витебский вокзал: аудиопрогулка с погружением в историю железных дорог

Что вас ожидает 🤩

  • Оригинальный дубовый буфет
  • Дореволюционные подъемные механизмы для люстр
  • Дебаркадер, похожий на платформу 9¾
  • Картинный зал
  • Ресторан пассажиров I и II класса
Витебский вокзал — самый передовой в России, несмотря на то, что построили его в 1904 году. В начале XX века здесь работали буфеты, багажные службы и лифты. О былом размахе дореволюционного прошлого и о времени расцвета железнодорожного строительства нам напомнят сохранившиеся залы, открытые для пассажиров. Витебский вокзал важен еще своим историческим прошлым — он гордо несет звание наследника самой первой в России пассажирской железнодорожной станции, которую построили на Загородном проспекте в 1837 году. Тогда ширина колеи была почти два метра, паровозы называли пароходами, а вокзалами — концертные площадки.
На экскурсии вы исследуете особенности декоративного оформления самого красивого вокзала в России, узнаете, как работал вокзал до революции 1917 года, поймете, почему поезда приходят на второй этаж. И, конечно, разберетесь как строилась первая в России железная дорога.
Вы сможете представить пассажиром I класса, переместиться во времени в самое начало ХХ века и изучить огромное количество деталей и предметов искусств, которые сохранились на вокзале.
Маршрут включает в себя сквер перед императорским павильоном, багажный зал, вестибюль главного входа для пассажиров I и II класса, ресторан, картинный зал, световой зал, зал ожидания для пассажиров III класса и дебаркадер.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Загородный проспект, 52
Завершение: Витебский вокзал
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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