Витебский вокзал — самый передовой в России, несмотря на то, что построили его в 1904 году. В начале XX века здесь работали буфеты, багажные службы и лифты. О былом размахе дореволюционного прошлого и о времени расцвета железнодорожного строительства нам напомнят сохранившиеся залы, открытые для пассажиров. Витебский вокзал важен еще своим историческим прошлым — он гордо несет звание наследника самой первой в России пассажирской железнодорожной станции, которую построили на Загородном проспекте в 1837 году. Тогда ширина колеи была почти два метра, паровозы называли пароходами, а вокзалами — концертные площадки.

На экскурсии вы исследуете особенности декоративного оформления самого красивого вокзала в России, узнаете, как работал вокзал до революции 1917 года, поймете, почему поезда приходят на второй этаж. И, конечно, разберетесь как строилась первая в России железная дорога.

Вы сможете представить пассажиром I класса, переместиться во времени в самое начало ХХ века и изучить огромное количество деталей и предметов искусств, которые сохранились на вокзале.

Маршрут включает в себя сквер перед императорским павильоном, багажный зал, вестибюль главного входа для пассажиров I и II класса, ресторан, картинный зал, световой зал, зал ожидания для пассажиров III класса и дебаркадер.