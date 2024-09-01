На Рождество – экскурсии в Антверпене

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Антверпене на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Антверпен: свет и тень
Пешая
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по историческим местам Антверпена с личным гидом
История Антверпена полна ярких событий и тёмных страниц. Погрузитесь в атмосферу города, где свет и тень переплетаются в каждом уголке
Начало: На Центральном железнодорожном вокзале Антверпена ...
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
180 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Антверпен
Пешая
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Антверпен: индивидуальная экскурсия по городу
Центральный ж/д вокзал: сочетание роскоши и инженерного прорыва. Отсюда начинаются кварталы: бриллиантовый, еврейский, китайский, арабский
Начало: В районе ж/д вокзала
Сегодня в 10:00
10 сен в 08:00
140 за всё до 10 чел.
Волшебство в Антверпене
Пешая
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Волшебство в Антверпене: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Антверпену, узнайте его историю и традиции, насладитесь кулинарией и познакомьтесь с жителями этого удивительного города
Завтра в 10:30
10 сен в 10:30
180 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    1 сентября 2024
    Добро пожаловать в Антверпен
    Все прошло отлично. Три часа пролетели незаметно. Были одним днем. Спасибо, получили целостную картину об этом прекрасном городе.
  • Л
    Лариса
    10 августа 2024
    Добро пожаловать в Антверпен
    Замечательная, интересная, живая экскурсия! Мы бы никогда за такое короткое время не посмотрели практически весь центр города. Катя грамотный гид,
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    с чувством юмора, внимательный к клиентам. Посоветовала нам и дальнейшие шаги: ресторан, магазины, где есть мороженое, а где вафли😊🤩. Мы остались очень довольны

  • О
    Ольга
    5 августа 2024
    Антверпен: свет и тень
    Экскурсия нам с мужем очень понравилась! Благодаря Людьмиле сложилось прекрасное впечатление о городе и захотелось в него снова вернуться. Рекомендую Людмилу как гида для получения полного и классного впечатления о городе!
  • Ю
    Юлия
    4 августа 2024
    Антверпен: свет и тень
    Это был один из лучших гидов, которых я когда-либо встречала. На столько тактичная, ориентированная на интерес заказчика, подкованная во многих областях, однозначно рекомендую!!
  • А
    Александр
    22 июля 2024
    Антверпен: свет и тень
    Людмила отлично знает историю и подстраивается под наш график. Были в речном круизе и остановка была всего 4 часа. Душевный рассказчик, много фактов и рассказов о современности. Рекомендую.
  • А
    Анжелика
    2 июня 2024
    Добро пожаловать в Антверпен
    Екатерина не так давно проводит экскурсии, чувствуется небольшой опыт, особенно это заметно в языке. Для нас с мужем и ребенком
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    7 лет маршрут был утомительным, почему-то несколько раз проходили по тем же местам, где уже были ранее. В остальном гид старалась, чтобы экскурсия нам понравилась, была доброжелательна, откликалась на наши пожелания, сама экскурсия заняла около четырех часов. Не могу сказать, что мы влюбились в Антверпен после экскурсии, впечатление о городе у нас осталось среднее, и все очень устали ходить. Советами гида о ресторанах, где можно перекусить после экскурсии, не смогли воспользоваться, пришлось искать самим.

    Екатерина не так давно проводит экскурсии, чувствуется небольшой опыт, особенно это заметно в языке. Для насЕкатерина не так давно проводит экскурсии, чувствуется небольшой опыт, особенно это заметно в языке. Для насЕкатерина не так давно проводит экскурсии, чувствуется небольшой опыт, особенно это заметно в языке. Для насЕкатерина не так давно проводит экскурсии, чувствуется небольшой опыт, особенно это заметно в языке. Для насЕкатерина не так давно проводит экскурсии, чувствуется небольшой опыт, особенно это заметно в языке. Для насЕкатерина не так давно проводит экскурсии, чувствуется небольшой опыт, особенно это заметно в языке. Для насЕкатерина не так давно проводит экскурсии, чувствуется небольшой опыт, особенно это заметно в языке. Для насЕкатерина не так давно проводит экскурсии, чувствуется небольшой опыт, особенно это заметно в языке. Для насЕкатерина не так давно проводит экскурсии, чувствуется небольшой опыт, особенно это заметно в языке. Для насЕкатерина не так давно проводит экскурсии, чувствуется небольшой опыт, особенно это заметно в языке. Для нас
  • O
    Olga
    23 мая 2023
    Волшебство в Антверпене
    Получили большое удовольствие от прогулки по городу и рассказа гида. Елена составила экскурсию так, чтобы получить представление об истории города,
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    но не перегружать скучными фактами, которые, собственно мало кто запоминает-:)) Познакомились с милыми нетуристическими местечками для чашки кофе или бокала пива. Отдельное спасибо за джаз-кафе! Мы влюбились в город, в том числе благодаря Елене! Спасибо большое! Очень рекоменую.

  • Н
    Наталья
    29 марта 2017
    Волшебство в Антверпене
    Елена провела нам отличную экскурсию по городу, несмотря на дождь, смогла найти хороший маршрут, рассказать интересные факты, о которых мы не знали, показать и описать город изнутри. На негативные отзывы не обращайте внимание, я рекомендую вам Елену, как отличного экскурсовода.
  • А
    Александр
    17 июня 2016
    Волшебство в Антверпене
    Несмотря на проливной дождь мы смогли посмотреть самые красивые места города. Не пытайтесь узнать его сами. На это понадобится много времени. По этому городу нужен проводник. Антверпен открывается не всем. Вы можете просто пройти мимо невероятной красоты или уникальной достопримечательности.

Ответы на вопросы от путешественников по Антверпену в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Антверпену в сентябре 2024
Сейчас в Антверпене в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 180. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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