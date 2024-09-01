3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по историческим местам Антверпена с личным гидом
История Антверпена полна ярких событий и тёмных страниц. Погрузитесь в атмосферу города, где свет и тень переплетаются в каждом уголке
Начало: На Центральном железнодорожном вокзале Антверпена ...
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
€180 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Антверпен: индивидуальная экскурсия по городу
Центральный ж/д вокзал: сочетание роскоши и инженерного прорыва. Отсюда начинаются кварталы: бриллиантовый, еврейский, китайский, арабский
Начало: В районе ж/д вокзала
Сегодня в 10:00
10 сен в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Волшебство в Антверпене: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Антверпену, узнайте его историю и традиции, насладитесь кулинарией и познакомьтесь с жителями этого удивительного города
Завтра в 10:30
10 сен в 10:30
€180 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей1 сентября 2024Все прошло отлично. Три часа пролетели незаметно. Были одним днем. Спасибо, получили целостную картину об этом прекрасном городе.
- ЛЛариса10 августа 2024Замечательная, интересная, живая экскурсия! Мы бы никогда за такое короткое время не посмотрели практически весь центр города. Катя грамотный гид,
- ООльга5 августа 2024Экскурсия нам с мужем очень понравилась! Благодаря Людьмиле сложилось прекрасное впечатление о городе и захотелось в него снова вернуться. Рекомендую Людмилу как гида для получения полного и классного впечатления о городе!
- ЮЮлия4 августа 2024Это был один из лучших гидов, которых я когда-либо встречала. На столько тактичная, ориентированная на интерес заказчика, подкованная во многих областях, однозначно рекомендую!!
- ААлександр22 июля 2024Людмила отлично знает историю и подстраивается под наш график. Были в речном круизе и остановка была всего 4 часа. Душевный рассказчик, много фактов и рассказов о современности. Рекомендую.
- ААнжелика2 июня 2024Екатерина не так давно проводит экскурсии, чувствуется небольшой опыт, особенно это заметно в языке. Для нас с мужем и ребенком
- OOlga23 мая 2023Получили большое удовольствие от прогулки по городу и рассказа гида. Елена составила экскурсию так, чтобы получить представление об истории города,
- ННаталья29 марта 2017Елена провела нам отличную экскурсию по городу, несмотря на дождь, смогла найти хороший маршрут, рассказать интересные факты, о которых мы не знали, показать и описать город изнутри. На негативные отзывы не обращайте внимание, я рекомендую вам Елену, как отличного экскурсовода.
- ААлександр17 июня 2016Несмотря на проливной дождь мы смогли посмотреть самые красивые места города. Не пытайтесь узнать его сами. На это понадобится много времени. По этому городу нужен проводник. Антверпен открывается не всем. Вы можете просто пройти мимо невероятной красоты или уникальной достопримечательности.
Ответы на вопросы от путешественников по Антверпену в категории «На Рождество»
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