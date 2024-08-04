3 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
Антверпен: история, искусство и современность
Прогулка по Антверпену: средневековые замки, дом Рубенса, Кафедральный собор и современная жизнь города. Узнайте больше о культуре и традициях
12 авг в 15:30
15 авг в 10:00
€200 за всё до 16 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по историческим местам Антверпена с личным гидом
История Антверпена полна ярких событий и тёмных страниц. Погрузитесь в атмосферу города, где свет и тень переплетаются в каждом уголке
Начало: На Центральном железнодорожном вокзале Антверпена ...
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Антверпен: от Брейгеля до Балансиаги в индивидуальной экскурсии
Антверпен - город моды, искусства и бриллиантов. За пару часов вы насладитесь архитектурой, узнаете о жизни горожан и попробуете местные деликатесы
Начало: На площади Koningin Astridplein
Завтра в 09:00
7 авг в 09:30
€160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 августа 2024Это был один из лучших гидов, которых я когда-либо встречала. На столько тактичная, ориентированная на интерес заказчика, подкованная во многих областях, однозначно рекомендую!!
- ААлександр22 июля 2024Людмила отлично знает историю и подстраивается под наш график. Были в речном круизе и остановка была всего 4 часа. Душевный рассказчик, много фактов и рассказов о современности. Рекомендую.
- IIrina12 июня 2024У нашей семьи было большое путешествие и мы рады что оно началось со знакомства с Лолой и Антверпеном. Нам понравилось всё! Атмосфера нашей прогулки- экскурсии была чудесной и познавательной. Спасибо, Лола!
- ААнна3 июня 2024Были на экскурсии "Антверпен - город искусств" с Натальей, очень понравился город, особенно когда знакомишься с ним в компании такого
- IIlya11 мая 2024Людмила настоящий профессионал своего дела. Рассказала и показала удивительные знаковые места Антверпена, а также его скрытые тайны.
- ООксана24 апреля 2024Отличная экскурсия. Узнали много новых фактов и обнаружили новое в давно знакомом. Мы отлично провели время и рады тому, что Наталья познакомила нас с городом. Благодаря ей он стал еще чуточку более незабываемым.
- ЯЯна15 марта 2024Лола увлекательный рассказчик, знает историю города, страны, влюблена в то что делает. Нам к сожалению, не удалось попасть на рынок, так как он работает по выходным. Но это не испортило нашу прогулку. Мы прекрасно провели время
- ААдиль10 марта 2024Здравствуйте, Лола! Большое Вам спасибо за интересную прогулку по Антверпену. Экскурсия была похожа на встречу друзей которые гуляли по городу.
- ЕЕлена26 февраля 2024Хочется искренне поблагодарить Наталью за путешествие по городу) это был интересный и познавательный рассказ с учетом наших вкусов и интересов,
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