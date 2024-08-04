Все – экскурсии в Антверпене

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Антверпене на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Антверпен - город искусств
Пешая
35 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
Антверпен: история, искусство и современность
Прогулка по Антверпену: средневековые замки, дом Рубенса, Кафедральный собор и современная жизнь города. Узнайте больше о культуре и традициях
12 авг в 15:30
15 авг в 10:00
200 за всё до 16 чел.
Антверпен: свет и тень
Пешая
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по историческим местам Антверпена с личным гидом
История Антверпена полна ярких событий и тёмных страниц. Погрузитесь в атмосферу города, где свет и тень переплетаются в каждом уголке
Начало: На Центральном железнодорожном вокзале Антверпена ...
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Завтрак в Антверпене
Пешая
14 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Антверпен: от Брейгеля до Балансиаги в индивидуальной экскурсии
Антверпен - город моды, искусства и бриллиантов. За пару часов вы насладитесь архитектурой, узнаете о жизни горожан и попробуете местные деликатесы
Начало: На площади Koningin Astridplein
Завтра в 09:00
7 авг в 09:30
160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 августа 2024
    Антверпен: свет и тень
    Это был один из лучших гидов, которых я когда-либо встречала. На столько тактичная, ориентированная на интерес заказчика, подкованная во многих областях, однозначно рекомендую!!
  • А
    Александр
    22 июля 2024
    Антверпен: свет и тень
    Людмила отлично знает историю и подстраивается под наш график. Были в речном круизе и остановка была всего 4 часа. Душевный рассказчик, много фактов и рассказов о современности. Рекомендую.
  • I
    Irina
    12 июня 2024
    Завтрак в Антверпене
    У нашей семьи было большое путешествие и мы рады что оно началось со знакомства с Лолой и Антверпеном. Нам понравилось всё! Атмосфера нашей прогулки- экскурсии была чудесной и познавательной. Спасибо, Лола!
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Антверпен - город искусств
    Были на экскурсии "Антверпен - город искусств" с Натальей, очень понравился город, особенно когда знакомишься с ним в компании такого
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    эрудированного и увлеченного экскурсовода, хотелось бы особенно отметить прекрасный язык и глубокое знание истории города и его настоящего в самом широком контесте. Наталья нам посоветовала отличный ресторан для ужина - пошли в него и остались очень довольны, огромное спасибо!

  • I
    Ilya
    11 мая 2024
    Антверпен: свет и тень
    Людмила настоящий профессионал своего дела. Рассказала и показала удивительные знаковые места Антверпена, а также его скрытые тайны.
    Людмила настоящий профессионал своего дела. Рассказала и показала удивительные знаковые места Антверпена, а также его скрытые тайны
  • О
    Оксана
    24 апреля 2024
    Антверпен - город искусств
    Отличная экскурсия. Узнали много новых фактов и обнаружили новое в давно знакомом. Мы отлично провели время и рады тому, что Наталья познакомила нас с городом. Благодаря ей он стал еще чуточку более незабываемым.
  • Я
    Яна
    15 марта 2024
    Завтрак в Антверпене
    Лола увлекательный рассказчик, знает историю города, страны, влюблена в то что делает. Нам к сожалению, не удалось попасть на рынок, так как он работает по выходным. Но это не испортило нашу прогулку. Мы прекрасно провели время
  • А
    Адиль
    10 марта 2024
    Завтрак в Антверпене
    Здравствуйте, Лола! Большое Вам спасибо за интересную прогулку по Антверпену. Экскурсия была похожа на встречу друзей которые гуляли по городу.
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    Посещение рынка Антверпена - что то невероятное. Устрицы и шампанское 🥂… красивые улочки ни кого не оставят равнодушным, но благодаря Вам и Вашему опыту профессионального гида, это не просто интересная и увлекательная, но и насыщенная множеством фактов, исторических событий прогулка, которая долго останется в наших воспоминаниях. Думаю, мы еще не раз сюда вернемся 😊.

  • Е
    Елена
    26 февраля 2024
    Антверпен - город искусств
    Хочется искренне поблагодарить Наталью за путешествие по городу) это был интересный и познавательный рассказ с учетом наших вкусов и интересов,
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    кроме этого мы получили хорошие советы что и где посмотреть и посетить в Антверпене и Брюгге. Наталья прекрасный рассказчик и может увлекательно рассказать и об истоии Бельгии, и о разных школах живописи, и об архитектурных стилях. Мы получили огромное удовольствие и от экскурсии, и от общения с Натальей. Она провела с нами дольше запланированного времени, но и этого нам не хватило) Хочется вернуться и продолжить наше знакомство с другими городами Бельгии вместе с нашим замечательным экскурсоводом! Обязательно посоветуем всем нашим друзьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Антверпену в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Антверпену в августе 2024
Сейчас в Антверпене в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 200. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Антверпене (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 55 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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