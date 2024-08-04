Ю Юлия Антверпен: свет и тень Это был один из лучших гидов, которых я когда-либо встречала. На столько тактичная, ориентированная на интерес заказчика, подкованная во многих областях, однозначно рекомендую!!

А Александр Антверпен: свет и тень Людмила отлично знает историю и подстраивается под наш график. Были в речном круизе и остановка была всего 4 часа. Душевный рассказчик, много фактов и рассказов о современности. Рекомендую.

I Irina Завтрак в Антверпене У нашей семьи было большое путешествие и мы рады что оно началось со знакомства с Лолой и Антверпеном. Нам понравилось всё! Атмосфера нашей прогулки- экскурсии была чудесной и познавательной. Спасибо, Лола!

А Анна Антверпен - город искусств читать дальше эрудированного и увлеченного экскурсовода, хотелось бы особенно отметить прекрасный язык и глубокое знание истории города и его настоящего в самом широком контесте. Наталья нам посоветовала отличный ресторан для ужина - пошли в него и остались очень довольны, огромное спасибо! Были на экскурсии "Антверпен - город искусств" с Натальей, очень понравился город, особенно когда знакомишься с ним в компании такого

I Ilya Антверпен: свет и тень Людмила настоящий профессионал своего дела. Рассказала и показала удивительные знаковые места Антверпена, а также его скрытые тайны.

О Оксана Антверпен - город искусств Отличная экскурсия. Узнали много новых фактов и обнаружили новое в давно знакомом. Мы отлично провели время и рады тому, что Наталья познакомила нас с городом. Благодаря ей он стал еще чуточку более незабываемым.

Я Яна Завтрак в Антверпене Лола увлекательный рассказчик, знает историю города, страны, влюблена в то что делает. Нам к сожалению, не удалось попасть на рынок, так как он работает по выходным. Но это не испортило нашу прогулку. Мы прекрасно провели время

А Адиль Завтрак в Антверпене читать дальше Посещение рынка Антверпена - что то невероятное. Устрицы и шампанское 🥂… красивые улочки ни кого не оставят равнодушным, но благодаря Вам и Вашему опыту профессионального гида, это не просто интересная и увлекательная, но и насыщенная множеством фактов, исторических событий прогулка, которая долго останется в наших воспоминаниях. Думаю, мы еще не раз сюда вернемся 😊. Здравствуйте, Лола! Большое Вам спасибо за интересную прогулку по Антверпену. Экскурсия была похожа на встречу друзей которые гуляли по городу.