Как добраться до Брюгге на самолёте
В Брюгге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ostend-Bruges International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Брюгге
- Остенде OSTOstend-Bruges International Airport
Самые дешёвые билеты в Брюгге из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|10 639
|25ч 15м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|10 988
|31ч 40м (⇵2)
|06.05.2021
|из 🇩🇪Берлина
|11 180
|33ч 50м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|11 299
|48ч (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|11 309
|30ч 15м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|11 527
|25ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|12 079
|47ч 55м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|23 797
|28ч 30м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|25 827
|30ч 35м (⇵2)
|25.07.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|39 178
|46ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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