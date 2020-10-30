Летим в Брюгге

Как добраться до Брюгге на самолёте

В Брюгге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ostend-Bruges International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Брюгге

  1. Остенде OST
    Ostend-Bruges International Airport

Самые дешёвые билеты в Брюгге из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
30.10.2020из 🇺🇦Львова10 63925ч 15м (⇵2)
18.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга10 98831ч 40м (⇵2)
06.05.2021из 🇩🇪Берлина11 18033ч 50м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Москвы11 29948ч (⇵2)
12.11.2020из 🇺🇦Киева11 30930ч 15м (⇵2)
27.11.2020из 🇱🇹Вильнюса11 52725ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇪🇸Валенсии12 07947ч 55м (⇵2)
01.11.2020из 🇧🇾Минска23 79728ч 30м (⇵2)
31.10.2020из 🇺🇦Одессы25 82730ч 35м (⇵2)
25.07.2021из 🇷🇺Новосибирска39 17846ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону