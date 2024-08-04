2 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фото-прогулка по историческим местам Брюгге
Прогулка по историческому Брюгге с фотосессией. Увидим церковь Девы Марии, госпиталь Святого Яна, башню Белфорт и другие интересные места
Начало: В 10 минутах ходьбы от вокзала
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
€150 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Брюгге: бельгийская Венеция и уникальные достопримечательности
Погружение в атмосферу средневекового Брюгге: легенды о графах, герцогах и Святом Граале. Увидите знаменитые достопримечательности и живописные места
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
€180 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Брюгге, о котором вы не знали: индивидуальная экскурсия
Прогулка по северной части Брюгге перенесет вас в бельгийское Средневековье. Увидите кварталы ремесленников, Торговые Дома Наций и узнаете городские легенды
Начало: На Рыночной площади Брюгге
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey4 августа 2024Вместо Елены была Аида. Эккскурсия понравилась, было интересно, отдельное спасибо Аиде за рекомендации по ресторанам и др. интересным местам и маршрутам в Брюгге!
- ООльга28 июня 2024Отличная экскурсия, приятное общение, классные впечатления, спасибо большое Елене.
- EEkaterina20 мая 2024Чудесный гид ❤️ индивидуальный подход, интересно и детям и взрослым
- ННаталья25 декабря 2023Очень интересно. Одной встречи с городом явно не достаточно. Приедем ещё))
- LLeonid29 октября 2023Потрясающий гид. Очень интересно и душевно
- IInna31 мая 2023Аида очень грамотный и прекрасный экскурсовод. Было очень интересно. Рекомендую всем.
- ООксана12 января 2020Экскурсия понравилась. Я б назвала ее: фотопрогулка и легенды о Брюгге. Если хочется услышать сухие факты об истории города, то
- ЕЕкатерина3 сентября 2019Прекрасная фотопрогулка оставила о себе только теплые воспоминания:) Интересный рассказ Анюты, не перегруженная фотосессия, потрясающие виды города - что может быть лучше!
Ответы на вопросы от путешественников по Брюгге в категории «Что ещё посмотреть»
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Сколько стоит экскурсия по Брюгге в августе 2024
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