Что ещё посмотреть – экскурсии в Брюгге

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Брюгге на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Фотопрогулка по Брюгге
Пешая
29 отзывов
2 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фото-прогулка по историческим местам Брюгге
Прогулка по историческому Брюгге с фотосессией. Увидим церковь Девы Марии, госпиталь Святого Яна, башню Белфорт и другие интересные места
Начало: В 10 минутах ходьбы от вокзала
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
150 за всё до 10 чел.
Призраки Брюгге
Пешая
82 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Брюгге: бельгийская Венеция и уникальные достопримечательности
Погружение в атмосферу средневекового Брюгге: легенды о графах, герцогах и Святом Граале. Увидите знаменитые достопримечательности и живописные места
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
180 за всё до 5 чел.
Брюгге, о котором вы не знали
Пешая
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Брюгге, о котором вы не знали: индивидуальная экскурсия
Прогулка по северной части Брюгге перенесет вас в бельгийское Средневековье. Увидите кварталы ремесленников, Торговые Дома Наций и узнаете городские легенды
Начало: На Рыночной площади Брюгге
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergey
    4 августа 2024
    Призраки Брюгге
    Вместо Елены была Аида. Эккскурсия понравилась, было интересно, отдельное спасибо Аиде за рекомендации по ресторанам и др. интересным местам и маршрутам в Брюгге!
  • О
    Ольга
    28 июня 2024
    Призраки Брюгге
    Отличная экскурсия, приятное общение, классные впечатления, спасибо большое Елене.
  • E
    Ekaterina
    20 мая 2024
    Призраки Брюгге
    Чудесный гид ❤️ индивидуальный подход, интересно и детям и взрослым
    Чудесный гид ❤️ индивидуальный подход, интересно и детям и взрослым
  • Н
    Наталья
    25 декабря 2023
    Брюгге, о котором вы не знали
    Очень интересно. Одной встречи с городом явно не достаточно. Приедем ещё))
  • L
    Leonid
    29 октября 2023
    Брюгге, о котором вы не знали
    Потрясающий гид. Очень интересно и душевно
  • I
    Inna
    31 мая 2023
    Брюгге, о котором вы не знали
    Аида очень грамотный и прекрасный экскурсовод. Было очень интересно. Рекомендую всем.
  • О
    Оксана
    12 января 2020
    Фотопрогулка по Брюгге
    Экскурсия понравилась. Я б назвала ее: фотопрогулка и легенды о Брюгге. Если хочется услышать сухие факты об истории города, то
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    вам не сюда. Их можно прочитать в интернете. Анна увлекает легендами, историями, где то былью, где то небольшой фантазией, но очень интересно, при этом неспешно, как то ненавязчиво и живо фотографируя в самых красивых местах. Фото получились потрясающими! Причём Анна предложила начать в 4 часа дня, чтоб по ходу увидеть интересные места и сделать фото как при свете дня, так и на закате. Истории, услышанные от Анны на закате дня в Брюгге очень живо представляешь себе: как будто попадаешь в другое время. А ещё Анна порекомендовала чудный семейный ресторан, в который ходили все следующие дни. Однозначно рекомендую Анюту и чудную прогулку.

  • Е
    Екатерина
    3 сентября 2019
    Фотопрогулка по Брюгге
    Прекрасная фотопрогулка оставила о себе только теплые воспоминания:) Интересный рассказ Анюты, не перегруженная фотосессия, потрясающие виды города - что может быть лучше!

Ответы на вопросы от путешественников по Брюгге в категории «Что ещё посмотреть»

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Сколько стоит экскурсия по Брюгге в августе 2024
Сейчас в Брюгге в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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