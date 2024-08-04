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вам не сюда. Их можно прочитать в интернете. Анна увлекает легендами, историями, где то былью, где то небольшой фантазией, но очень интересно, при этом неспешно, как то ненавязчиво и живо фотографируя в самых красивых местах. Фото получились потрясающими! Причём Анна предложила начать в 4 часа дня, чтоб по ходу увидеть интересные места и сделать фото как при свете дня, так и на закате. Истории, услышанные от Анны на закате дня в Брюгге очень живо представляешь себе: как будто попадаешь в другое время. А ещё Анна порекомендовала чудный семейный ресторан, в который ходили все следующие дни. Однозначно рекомендую Анюту и чудную прогулку.