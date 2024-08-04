3.5 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
Очарование «Мертвого города»: индивидуальная экскурсия по Брюгге
Погрузитесь в атмосферу средневекового Брюгге, прогуляйтесь по живописным улочкам и узнайте историю города. Вас ждут музеи, каналы и фламандская кухня
Начало: На вокзале
Завтра в 10:00
24 сен в 10:00
€200 за всё до 16 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Романтическая прогулка по Брюгге
Погружение в атмосферу средневекового Брюгге: легенды о графах, герцогах и Святом Граале. Увидите знаменитые достопримечательности и живописные места
Завтра в 10:30
11 сен в 10:30
€180 за всё до 5 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фото-прогулка по историческим местам Брюгге
Прогулка по историческому Брюгге с фотосессией. Увидим церковь Девы Марии, госпиталь Святого Яна, башню Белфорт и другие интересные места
Начало: В 10 минутах ходьбы от вокзала
2 янв в 07:00
3 янв в 07:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey4 августа 2024Вместо Елены была Аида. Эккскурсия понравилась, было интересно, отдельное спасибо Аиде за рекомендации по ресторанам и др. интересным местам и маршрутам в Брюгге!
- SSergey3 августа 2024Посещали с Натальей музеи Грунинге и Мемлинга. Очень интересно, стали больше понимать что изображено на картинах и какие идеи в них заложены. Если вы интересуетесь фламандской живописью, то настоятельно рекомендую посещение этих музеев и Гентского алтаря вместе с Натальей.
- ННаталья18 июля 2024Бругге - город-сказка! впечатляет своим масштабами и традициями сохранившегося самобытного городка. Отличная экскурсия, много интересной информации о стране, городе, образе жизни бельгийцев узнали от гида Натальи. Ответ получили на любой вопрос. Однозначно рекомендую, Наталья - настоящий профессионал!
- ООльга28 июня 2024Отличная экскурсия, приятное общение, классные впечатления, спасибо большое Елене.
- IIrina20 мая 2024Брюгге совершенно очаровательный город и Наталья показала нам его с самой лучшей стороны. Прекрасная прогулка с чудесным гидом.
- EEkaterina20 мая 2024Чудесный гид ❤️ индивидуальный подход, интересно и детям и взрослым
- ООксана12 января 2020Экскурсия понравилась. Я б назвала ее: фотопрогулка и легенды о Брюгге. Если хочется услышать сухие факты об истории города, то
- ЕЕкатерина3 сентября 2019Прекрасная фотопрогулка оставила о себе только теплые воспоминания:) Интересный рассказ Анюты, не перегруженная фотосессия, потрясающие виды города - что может быть лучше!
Ответы на вопросы от путешественников по Брюгге в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Брюгге в сентябре 2024
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