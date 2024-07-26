2.5 часа
Индивидуальная
до 24 чел.
Брюгге - «северная Венеция» Средневековья: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневекового Брюгге, прогуляйтесь по его узким улочкам и каналам, узнайте о его истории и главных достопримечательностях
Начало: Рыночная площадь
Завтра в 15:00
6 авг в 08:00
от €180 за всё до 6 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фото-прогулка по историческим местам Брюгге
Прогулка по историческому Брюгге с фотосессией. Увидим церковь Девы Марии, госпиталь Святого Яна, башню Белфорт и другие интересные места
Начало: В 10 минутах ходьбы от вокзала
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
€150 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Классический Брюгге с неклассическим содержанием: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Брюгге, посетите его знаковые места и узнайте мифы и легенды. Почувствуйте дух старины, романтики и искусства
Начало: Рыночная площадь
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
€170 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Брюгге: бельгийская Венеция и уникальные достопримечательности
Погружение в атмосферу средневекового Брюгге: легенды о графах, герцогах и Святом Граале. Увидите знаменитые достопримечательности и живописные места
Завтра в 10:30
6 авг в 10:30
€180 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина26 июля 2024Экскурсия понравилась! Я не первый раз в Брюгге, но после прогулки с Ларисой город заиграл новыми красками и открылся с другой стороны. Спасибо!
- ММаксим11 июля 2024Все было «СНОГСШИБАТЕЛЬНО»😂❤️
- ММаксим7 июня 2024Замечательная экскурсия. Аида на ходу подстроилась под наши пожелания и дала кучу полезных советов от "местных", что потом сэкономило нам время и позволило найти самое лучшее. Рекомендую. Ну и как не отметить энциклопедические знания Аиды!
- RRimma18 мая 2024Были в Брюгге на один день. Приехали из Амстердама. Нашим гидом была Аида. Она встретила нас на вокзале, и мы
- ААлла14 мая 2024Прекрасная экскурсия! Огромное спасибо Аиде, она не только влюбила нас в этот город, но даже сделала его для нас родным.
- ННарине5 мая 2024Вчера у нас была экскурсия. Хочу выразить огромную благодарность Ларисе за очень интересную экскурсию. Она добросовестно выполняла свою работу. Не
- ООксана12 января 2020Экскурсия понравилась. Я б назвала ее: фотопрогулка и легенды о Брюгге. Если хочется услышать сухие факты об истории города, то
- ЕЕкатерина3 сентября 2019Прекрасная фотопрогулка оставила о себе только теплые воспоминания:) Интересный рассказ Анюты, не перегруженная фотосессия, потрясающие виды города - что может быть лучше!
Ответы на вопросы от путешественников по Брюгге в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Брюгге в августе 2024
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