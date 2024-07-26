Все – экскурсии в Брюгге

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Брюгге на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
Пешая
24 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 24 чел.
Брюгге - «северная Венеция» Средневековья: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневекового Брюгге, прогуляйтесь по его узким улочкам и каналам, узнайте о его истории и главных достопримечательностях
Начало: Рыночная площадь
Завтра в 15:00
6 авг в 08:00
от 180 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Брюгге
Пешая
29 отзывов
2 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фото-прогулка по историческим местам Брюгге
Прогулка по историческому Брюгге с фотосессией. Увидим церковь Девы Марии, госпиталь Святого Яна, башню Белфорт и другие интересные места
Начало: В 10 минутах ходьбы от вокзала
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
150 за всё до 10 чел.
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
Пешая
48 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Классический Брюгге с неклассическим содержанием: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Брюгге, посетите его знаковые места и узнайте мифы и легенды. Почувствуйте дух старины, романтики и искусства
Начало: Рыночная площадь
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
170 за всё до 5 чел.
Призраки Брюгге
Пешая
82 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Брюгге: бельгийская Венеция и уникальные достопримечательности
Погружение в атмосферу средневекового Брюгге: легенды о графах, герцогах и Святом Граале. Увидите знаменитые достопримечательности и живописные места
Завтра в 10:30
6 авг в 10:30
180 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    26 июля 2024
    Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
    Экскурсия понравилась! Я не первый раз в Брюгге, но после прогулки с Ларисой город заиграл новыми красками и открылся с другой стороны. Спасибо!
  • М
    Максим
    11 июля 2024
    Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
    Все было «СНОГСШИБАТЕЛЬНО»😂❤️
  • М
    Максим
    7 июня 2024
    Классический Брюгге с неклассическим содержанием
    Замечательная экскурсия. Аида на ходу подстроилась под наши пожелания и дала кучу полезных советов от "местных", что потом сэкономило нам время и позволило найти самое лучшее. Рекомендую. Ну и как не отметить энциклопедические знания Аиды!
  • R
    Rimma
    18 мая 2024
    Классический Брюгге с неклассическим содержанием
    Были в Брюгге на один день. Приехали из Амстердама. Нашим гидом была Аида. Она встретила нас на вокзале, и мы
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    начали путешествие по Брюгге. Аида потрясающий рассказчик, и знает о городе всё. Поражает её эрудиция, объём информации, которой она владеет, желание поделиться с нами. Она готова рассказывать о своём любимом городе часами, со многими подробностями и деталями. А ещё она очень милый и интересный человек. С ней легко и просто в общении. Она позаботилась о перерыве на обед, и заранее забронировала нам места в уютном ресторане. А потом мы опять гуляли по улицам и наслаждались красотой этого необыкновенного городка. К сожалению, время пролетело очень быстро, и мы должны возвращаться в Амстердам. Аида проводила нас на поезд. Было жалко расставаться с таким замечательным гидом и со сказкой, в которой мы находились почти весь день. Огромное Аиде спасибо за незабываемое знакомство с Брюгге!

  • А
    Алла
    14 мая 2024
    Классический Брюгге с неклассическим содержанием
    Прекрасная экскурсия! Огромное спасибо Аиде, она не только влюбила нас в этот город, но даже сделала его для нас родным.
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    Очень важно, что Аида сама много лет живет в Брюгге и любит его, поэтому мы увидели его глазами местных. Самые красивые улицы и дворы, самые значительные достопримечательности самый вкусный шоколад и вафли. А еще она прекрасный увлеченный рассказчик, знает массу занимательных историй и вообще милый, теплый, душевный человек. Экскурсия оставила прекрасное послевкусие. Очень рекомендую.

  • Н
    Нарине
    5 мая 2024
    Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
    Вчера у нас была экскурсия. Хочу выразить огромную благодарность Ларисе за очень интересную экскурсию. Она добросовестно выполняла свою работу. Не
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    спешила никуда и все подробно рассказывала. Я всем рекомендую Ларису. Она отличный гид и человек. У нас был поезд с пересадкой, но по техническим причинам не поехал и мы задерживались на час, но Лариса без проблем пошла навстречу и с пониманием отнеслась к нашей проблеме. Лариса, Спасибо большое за ваше понимание и человеческое отношение.

    Вчера у нас была экскурсия. Хочу выразить огромную благодарность Ларисе за очень интересную экскурсию. Она добросовестноВчера у нас была экскурсия. Хочу выразить огромную благодарность Ларисе за очень интересную экскурсию. Она добросовестноВчера у нас была экскурсия. Хочу выразить огромную благодарность Ларисе за очень интересную экскурсию. Она добросовестноВчера у нас была экскурсия. Хочу выразить огромную благодарность Ларисе за очень интересную экскурсию. Она добросовестноВчера у нас была экскурсия. Хочу выразить огромную благодарность Ларисе за очень интересную экскурсию. Она добросовестно
  • О
    Оксана
    12 января 2020
    Фотопрогулка по Брюгге
    Экскурсия понравилась. Я б назвала ее: фотопрогулка и легенды о Брюгге. Если хочется услышать сухие факты об истории города, то
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    вам не сюда. Их можно прочитать в интернете. Анна увлекает легендами, историями, где то былью, где то небольшой фантазией, но очень интересно, при этом неспешно, как то ненавязчиво и живо фотографируя в самых красивых местах. Фото получились потрясающими! Причём Анна предложила начать в 4 часа дня, чтоб по ходу увидеть интересные места и сделать фото как при свете дня, так и на закате. Истории, услышанные от Анны на закате дня в Брюгге очень живо представляешь себе: как будто попадаешь в другое время. А ещё Анна порекомендовала чудный семейный ресторан, в который ходили все следующие дни. Однозначно рекомендую Анюту и чудную прогулку.

  • Е
    Екатерина
    3 сентября 2019
    Фотопрогулка по Брюгге
    Прекрасная фотопрогулка оставила о себе только теплые воспоминания:) Интересный рассказ Анюты, не перегруженная фотосессия, потрясающие виды города - что может быть лучше!

Ответы на вопросы от путешественников по Брюгге в категории «Все»

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  1. Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
  2. Фотопрогулка по Брюгге
  3. Классический Брюгге с неклассическим содержанием
  4. Призраки Брюгге
Сколько стоит экскурсия по Брюгге в августе 2024
Сейчас в Брюгге в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 180. Туристы уже оставили гидам 183 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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