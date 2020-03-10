16 отзывов оставили туристы

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Ежедневная прогулка по Брюгге

Узнать и полюбить город за 2 часа

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у башни Белфорт
  • Заказать экскурсию

20 за человека

У этой экскурсии16 отзывов
4.63
Tripster
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Tripster – представитель в Брюгге
На экскурсии вы познакомитесь с очаровательным Брюгге и проникнетесь его средневековой атмосферой.

Мы обойдем знаковые достопримечательности 🏛️ и заглянем в секретные уголки.

Вы услышите любопытные факты из истории 📖 города, познакомитесь с особенностями фламандского искусства и гастрономии и получите полезные советы для самостоятельных прогулок.
Ежедневная прогулка по Брюгге
Ежедневная прогулка по Брюгге

Что вас ожидает

Брюгге от начала
Экскурсия начнется в самом центре города — на Рыночной площади. Вы получите экскурс в историю Брюгге и поймете, почему же он так красив и чья это заслуга. После полюбуетесь ансамблем площади Бург, с которой и начался город, увидите ратушу 14-го века и базилику Святой Крови.

Бельгийская кухня и пиво
Вдоль каналов мы прогуляемся до рыбного рынка и поговорим о знаменитой фламандской кухне. У средневековой пивоварни вы услышите о том, почему в Бельгии так много различных сортов пива и как на нём зарабатывали в прошлом. В выходные заглянете на рынок антиквариата — здесь расскажем, чем живет город сегодня. А после покажем вам самый фотогеничный «ракурс» Брюгге.

Живопись в Брюгге
Коснемся и фламандского искусства. Вы осмотрите здание картинной галереи, где хранятся шедевры, а на маршруте встретите четырех всадников Апокалипсиса и разгадаете загадку мраморной скульптуры. Вспомним и знаменитую «Мадонну» Микеланджело, которая хранится в одной из церквей Брюгге — после вы сможете самостоятельно посетить её.

Атмосфера Средневековья
Мы заглянем в секретные дворики и пройдем по самой узкой улочке города. Вы осмотрите госпиталь Иоанна, один из старейших в Европе, — он сохранился в неизменном виде. У монастыря Бегинаж вы узнаете, как эффективно решили женский вопрос в эпоху Средневековья. А завершится экскурсия у озера Любви: его прекрасный пейзаж отполирует впечатление от очаровательного Брюгге.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет сразу увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
  • Программа будет интересна как тем, кто в Брюгге впервые, так и тем, кто уже бывал в этом городе.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются
  • По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. Мы осматриваем достопримечательности только снаружи.
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Брюгге, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Брюгге
Ежедневная прогулка по Брюгге
Ежедневная прогулка по Брюгге
Ежедневная прогулка по Брюгге
Ежедневная прогулка по Брюгге
Ежедневная прогулка по Брюгге
Ежедневная прогулка по Брюгге
Ежедневная прогулка по Брюгге
Ежедневная прогулка по Брюгге

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Место встречи для начала у башни Белфорт.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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16 отзывов оставили туристы

Маргарита
10 марта 2020
В полном восторге от экскурсии с гидом Ангелиной! Город узнали намного лучше, рекомендую данную экскурсию всем кто только начинает свое знакомство с Брюгге!
9 марта 2020
Впервые увидела такой низкий уровень экскурсии. Брюгге был целью приезда в Бельгию, сплошное разочарование после экскурсии. Интересно, кто-то из менеджеров проверял текст экскурсии по старинному, прекрасному, богатому историей городу? Ведь мало быть жителем и любить свой город, нужно уметь говорить, знать факты истории, стили архитектуры, чтобы не отвечать на вопросы туристов «Ой, а я не знаю. Никто раньше не спрашивал».. в общем, весь маршрут нам оставалось только терпеть и пытаться почерпнуть хоть что-то из волюнтаристких рассказов « гида». Потеря времени и неприятное впечатление. В сетях напишу соответственно: не рекомендую.
29 февраля 2020
Ольга хороший экскурсовод. Доходчиво. Внимательна. Очень доброжелательна. Нам понравилось!
26 февраля 2020
Гид не профессионал.
26 февраля 2020
Мне все очень понравилось! Рекомендую!!!
22 февраля 2020
Экскурсия прошла отлично. Нам с женой всё понрвилось. Экскурсовод Ангелина даже продлила время экскурсии так как мы задавали много вопросов. На которые нам всё ясно и понятно отвечали. Экскурсия проходила в виде диалогов. Что нам очень понравилось.
6 февраля 2020
Ангелина очень милая, позитивная девушка. На неё приятно смотреть и её приятно слушать. Она подключает туристов к своему рассказу. Задаёт вопросы и позитивно принимает всякие ответы и правильные и не правильные, что очень правильно! Я уверена, что её рассказы будут всё интереснее раз от раза. Мы узнали много нового, спасибо!
15 января 2020
Прекрасная экскурсия, задорная, влюблённая в своё дело и в свой город экскурсовод-Ангелина. Не в первый раз в Брюгге, но о многом узнала впервые во время этой экскурсии. Однозначно, по возможности, всем рекомендую послушать и посмотреть на один из красивейших городов мира с этими ребятами.
15 января 2020
Приятная прогулка с гидом по городу Все хорошо!!!!!Спасибо большое!!!!
12 января 2020
Были с супругом на ежедневной прогулке по Брюгге 03. 01. 2020г, экскурсию вела Ангелина. Милая, энергичная, очень позитивная девушка, проводила экскурсию используя и вовлекая в разговор нас, задавая вопросы давая возможность выдвигать свои предположения и версии относительно города и истории. После экскурсии обратились с вопросом по ватсап, ответила сразу чем оказала нам услугу. Да кстати спасибо за совет, покушать морепродукты на втором этаже рыбного рынка, очень вкусно и не дорого, огромный выбор быстрая подача!!! Но название этих очень интересных деревьев встречаемых по маршруту хотелось бы знать😂🧐😉
Ещё 6 отзывов

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