16 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Брюгге от начала

Экскурсия начнется в самом центре города — на Рыночной площади. Вы получите экскурс в историю Брюгге и поймете, почему же он так красив и чья это заслуга. После полюбуетесь ансамблем площади Бург, с которой и начался город, увидите ратушу 14-го века и базилику Святой Крови.

Бельгийская кухня и пиво

Вдоль каналов мы прогуляемся до рыбного рынка и поговорим о знаменитой фламандской кухне. У средневековой пивоварни вы услышите о том, почему в Бельгии так много различных сортов пива и как на нём зарабатывали в прошлом. В выходные заглянете на рынок антиквариата — здесь расскажем, чем живет город сегодня. А после покажем вам самый фотогеничный «ракурс» Брюгге.

Живопись в Брюгге

Коснемся и фламандского искусства. Вы осмотрите здание картинной галереи, где хранятся шедевры, а на маршруте встретите четырех всадников Апокалипсиса и разгадаете загадку мраморной скульптуры. Вспомним и знаменитую «Мадонну» Микеланджело, которая хранится в одной из церквей Брюгге — после вы сможете самостоятельно посетить её.

Атмосфера Средневековья

Мы заглянем в секретные дворики и пройдем по самой узкой улочке города. Вы осмотрите госпиталь Иоанна, один из старейших в Европе, — он сохранился в неизменном виде. У монастыря Бегинаж вы узнаете, как эффективно решили женский вопрос в эпоху Средневековья. А завершится экскурсия у озера Любви: его прекрасный пейзаж отполирует впечатление от очаровательного Брюгге.

Кому подходит экскурсия