Что ещё посмотреть – экскурсии в Брюсселе

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Брюсселе на русском языке, цены от €147, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Брюссель в тарелке
Пешая
скидка
10%
109 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Брюссель в тарелке: гастрономическая экскурсия по столице Бельгии
Известные символы Бельгии - пиво, шоколад и картошка фри. Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, узнайте байки, рецепты и менталитет бельгийцев
Начало: В районе метро Saint Catherine
8 авг в 12:30
9 авг в 12:30
163147 за всё до 5 чел.
Ар-нуво Брюсселя
Пешая
8 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ар-нуво Брюсселя: экскурсия по модерну
Индивидуальная прогулка по Брюсселю с погружением в ар-нуво. Уникальные маршруты и архитектурные шедевры ждут вас
Начало: Зависит от выбранного маршрута
9 авг в 10:30
10 авг в 10:30
147 за всё до 4 чел.
Брюссель Брейгеля
Пешая
7 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель Брейгеля: Путешествие по следам великого художника
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, следуя по маршруту, связанному с жизнью и творчеством Питера Брейгеля старшего. Уникальные места и истории ждут вас
Начало: У церкви Св. Николая
9 авг в 11:00
10 авг в 11:00
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Liudmila
    3 августа 2024
    Брюссель в тарелке
    Александра - настоящий ценитель вкуса, щедро делящийся знаниями о еде и напитках и секретах изготовителей. Был грамотно составлен маршрут. Без этой гастрономической экскурсии наши впечатления о Бельгии были бы неполными. Всю экскурсию удивляла нас приятными и вкусными сюрпризами.
  • Ю
    Юлия
    11 июля 2024
    Брюссель в тарелке
    Приятная прогулка по городу в компании Александры. Рассказ не перегружен датами и сложно воспринимаемой информацией, но достаточно увлекателен, время экскурсии и для меня, и для дочери пробежало незаметно.
  • Е
    Екатерина
    19 июня 2024
    Брюссель в тарелке
    Я, Екатерина, турагент из Ташкента и обратилась к Александре, когда искала гида в Бельгии для своей туристки. У меня был
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    специфическиц запрос и необходимость модернизировать программу под мою туристку и я очень благодарна, что удалось этого добиться. Забегая вперёд, скажу, что мою девочку дома потеряли вообще все, потому что с момента начала экскурсии моя туристка перестала выходить на связь со всеми дома) видимо было даже больше, чем просто интересно. Ниже комментарии самой туристки Ксюши Александра - великолепный гид в Брюсселе, живущая здесь уже 13 лет. Человек мира, потому что родилась в Калининграде, потом проживала в Душанбе, потом Воронеж, потом Москва и вот сейчас Бельгия, Брюссель) Я работаю в алкогольной компании и узнав заранее об этом, Александра подготовила информацию о бельгийском виски, женевере и конечно бельгийском пиве. Скажу честно, я многого вообще не знала. Когда у нас состоялась встреча, в Брюсселе лил дождь, но Александре все ни почем, мы долго гуляли и я получила огромное количество интереснейшей информации, посмотрела клевые места, в которые я предполагаю обычные группы не водят) экскурсия была только для меня и подходящая моим интересам) очень сильно благодарю и рекомендую такого великолепного гида)

  • Н
    Надежда
    6 мая 2024
    Ар-нуво Брюсселя
    Это была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводу, Лейле, мы увидели и
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    узнали очень много. Погода не благоволила, но нам это не помешало! Это было замечательное знакомство с Лейлой, городом и нашим любимым стилем в архитектуре. Огромное спасибо!

    Это была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводуЭто была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводуЭто была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводуЭто была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводу
  • Н
    Николай
    1 мая 2024
    Брюссель Брейгеля
    Спасибо Лейле! Содержательный рассказ профессионального искусствоведа.
  • Е
    Евгения
    8 марта 2024
    Ар-нуво Брюсселя
    Лейла-увлеченный краевед, она знает и любит Брюссель. Маршрут был интересным и познавательным. На этой экскурсии я открыла для себя другой Брюссель. Спасибо!
  • Д
    Дима
    4 октября 2023
    Ар-нуво Брюсселя
    Это был наш первый день отпуска в Бельгии. Мы правильно поступили, что заказали экскурсию Лейлы в этот день, чтобы сразу
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    окунуться в особенную атмосферу Ар-нуво Брюсселя! Лейла очень интересно выстроила маршрут экскурсии, узнали много фактов, историй домов и архитекторов. Лейла невероятный кладезь знаний! Получили потрясающий позитивный заряд для всей поездки! Так же по совету Лейлы мы посетили BELVUE - Museum, за что ей отдельное спасибо! Настоятельно рекомендуем эту экскурсию!

  • С
    Сергей
    14 июня 2023
    Брюссель Брейгеля
    Спасибо за экскурсию
  • А
    Анна
    5 июня 2023
    Брюссель Брейгеля
    Отличная экскурсия, очень логичная и хорошо структурированная. Лейла показала нам и Брюссель глазами Брейгеля, и Брейгеля глазами брюссельцев. Заявленная продолжительность
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    экскурсии нас слегка напугала, но, как выяснилось, напрасно: мы не только гуляли по городу и слушали интересные истории, но и выпили пива в атмосферной пивной, и продегустировали хрустящее печенье спекулос - его пекли и во времена Брейгеля. Экскурсия понравится как знатокам творчества Брейгеля, так и любителям стрит-арта, истории, фольклора, кукол, кукольного театра и всего необычного.

Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брюсселе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Брюсселе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
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  2. Ратуша
  3. Королевский дворец
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Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в августе 2024
Сейчас в Брюсселе в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 150 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Брюсселе (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 124 ⭐ отзыва, цены от €147. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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