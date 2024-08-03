скидка
10%
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Брюссель в тарелке: гастрономическая экскурсия по столице Бельгии
Известные символы Бельгии - пиво, шоколад и картошка фри. Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, узнайте байки, рецепты и менталитет бельгийцев
Начало: В районе метро Saint Catherine
8 авг в 12:30
9 авг в 12:30
163€147 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ар-нуво Брюсселя: экскурсия по модерну
Индивидуальная прогулка по Брюсселю с погружением в ар-нуво. Уникальные маршруты и архитектурные шедевры ждут вас
Начало: Зависит от выбранного маршрута
9 авг в 10:30
10 авг в 10:30
€147 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель Брейгеля: Путешествие по следам великого художника
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, следуя по маршруту, связанному с жизнью и творчеством Питера Брейгеля старшего. Уникальные места и истории ждут вас
Начало: У церкви Св. Николая
9 авг в 11:00
10 авг в 11:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLiudmila3 августа 2024Александра - настоящий ценитель вкуса, щедро делящийся знаниями о еде и напитках и секретах изготовителей. Был грамотно составлен маршрут. Без этой гастрономической экскурсии наши впечатления о Бельгии были бы неполными. Всю экскурсию удивляла нас приятными и вкусными сюрпризами.
- ЮЮлия11 июля 2024Приятная прогулка по городу в компании Александры. Рассказ не перегружен датами и сложно воспринимаемой информацией, но достаточно увлекателен, время экскурсии и для меня, и для дочери пробежало незаметно.
- ЕЕкатерина19 июня 2024Я, Екатерина, турагент из Ташкента и обратилась к Александре, когда искала гида в Бельгии для своей туристки. У меня был
- ННадежда6 мая 2024Это была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводу, Лейле, мы увидели и
- ННиколай1 мая 2024Спасибо Лейле! Содержательный рассказ профессионального искусствоведа.
- ЕЕвгения8 марта 2024Лейла-увлеченный краевед, она знает и любит Брюссель. Маршрут был интересным и познавательным. На этой экскурсии я открыла для себя другой Брюссель. Спасибо!
- ДДима4 октября 2023Это был наш первый день отпуска в Бельгии. Мы правильно поступили, что заказали экскурсию Лейлы в этот день, чтобы сразу
- ССергей14 июня 2023Спасибо за экскурсию
- ААнна5 июня 2023Отличная экскурсия, очень логичная и хорошо структурированная. Лейла показала нам и Брюссель глазами Брейгеля, и Брейгеля глазами брюссельцев. Заявленная продолжительность
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