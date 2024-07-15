2 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Брюсселю
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя за 2 часа: королевская династия, шоколад, культурное наследие и многовековая история. Узнайте все самое важное
Начало: Rue du Trône, Bruxelles
Расписание: каждый день в 15:00
Завтра в 15:00
8 авг в 15:00
€30 за человека
3 часа
Индивидуальная
Брюссель для своих: обзорная экскурсия по историческим и современным местам
Откройте тайны Брюсселя: от гильдий и комиксов до скрытых двориков и самой красивой площади Европы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
от €350 за человека
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Ешь, молись, люби Брюссель: гастрономическая и культурная экскурсия
Погрузитесь в мир Брюсселя, наслаждаясь его уникальной кухней и богатой историей. Откройте для себя секреты города и полюбите его навсегда
Начало: Place marché Aux Herbes, 1000 Bruxelles, Бельгия
Расписание: Кадый день в 11:00
Завтра в 11:00
8 авг в 11:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕфим15 июля 2024Хорошая, весёлая экскурсия. Нужна удобная обувь)
- DDenis29 января 2024Интересная и приятная экскурсия по Брюсселю - понравились и формат, и подход, и содержание.
Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в августе 2024
Сейчас в Брюсселе в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 350. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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