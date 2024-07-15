Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Брюсселе на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Брюсселю
Пешая
2 отзыва
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Брюсселю
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя за 2 часа: королевская династия, шоколад, культурное наследие и многовековая история. Узнайте все самое важное
Начало: Rue du Trône, Bruxelles
Расписание: каждый день в 15:00
Завтра в 15:00
8 авг в 15:00
30 за человека
Брюссель для своих: обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Брюссель для своих: обзорная экскурсия по историческим и современным местам
Откройте тайны Брюсселя: от гильдий и комиксов до скрытых двориков и самой красивой площади Европы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
от 350 за человека
Ешь, молись, люби Брюссель
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Ешь, молись, люби Брюссель: гастрономическая и культурная экскурсия
Погрузитесь в мир Брюсселя, наслаждаясь его уникальной кухней и богатой историей. Откройте для себя секреты города и полюбите его навсегда
Начало: Place marché Aux Herbes, 1000 Bruxelles, Бельгия
Расписание: Кадый день в 11:00
Завтра в 11:00
8 авг в 11:00
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брюсселе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Брюсселю
  2. Брюссель для своих: обзорная экскурсия
  3. Ешь, молись, люби Брюссель
Какие места ещё посмотреть в Брюсселе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Гран-Плас
  2. Ратуша
  3. Королевский дворец
  4. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в августе 2024
Сейчас в Брюсселе в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 350. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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