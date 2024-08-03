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специфическиц запрос и необходимость модернизировать программу под мою туристку и я очень благодарна, что удалось этого добиться. Забегая вперёд, скажу, что мою девочку дома потеряли вообще все, потому что с момента начала экскурсии моя туристка перестала выходить на связь со всеми дома) видимо было даже больше, чем просто интересно. Ниже комментарии самой туристки Ксюши Александра - великолепный гид в Брюсселе, живущая здесь уже 13 лет. Человек мира, потому что родилась в Калининграде, потом проживала в Душанбе, потом Воронеж, потом Москва и вот сейчас Бельгия, Брюссель) Я работаю в алкогольной компании и узнав заранее об этом, Александра подготовила информацию о бельгийском виски, женевере и конечно бельгийском пиве. Скажу честно, я многого вообще не знала. Когда у нас состоялась встреча, в Брюсселе лил дождь, но Александре все ни почем, мы долго гуляли и я получила огромное количество интереснейшей информации, посмотрела клевые места, в которые я предполагаю обычные группы не водят) экскурсия была только для меня и подходящая моим интересам) очень сильно благодарю и рекомендую такого великолепного гида)