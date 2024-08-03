Все – экскурсии в Брюсселе

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Брюсселе на русском языке, цены от €147, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Брюссель за один день
Пешая
64 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Брюссель за один день»
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя: Гранд Пляс, Королевские галереи, граффити, шоколад и пиво в баре «Делириум». Уникальная экскурсия по старинным улочкам
Начало: На Центральном вокзале (Gare de Bruxelles-Central)
8 авг в 11:30
10 авг в 11:30
150 за всё до 10 чел.
Брюссель в тарелке
Пешая
скидка
10%
109 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Брюссель в тарелке: гастрономическая экскурсия по столице Бельгии
Известные символы Бельгии - пиво, шоколад и картошка фри. Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, узнайте байки, рецепты и менталитет бельгийцев
Начало: В районе метро Saint Catherine
7 авг в 12:30
8 авг в 12:30
163147 за всё до 5 чел.
Многоликий Брюссель
Пешая
42 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Многоликий Брюссель: экскурсия по средневековому и современному городу
Увидим Нижний средневековый город, Гранд Пляс, «Писающего Мальчика» и Жаннеке-Пис, Королевский дворец и многое другое
Начало: На центральном вокзале наверху в большом зале, где...
12 авг в 15:00
15 авг в 10:00
200 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Liudmila
    3 августа 2024
    Брюссель в тарелке
    Александра - настоящий ценитель вкуса, щедро делящийся знаниями о еде и напитках и секретах изготовителей. Был грамотно составлен маршрут. Без этой гастрономической экскурсии наши впечатления о Бельгии были бы неполными. Всю экскурсию удивляла нас приятными и вкусными сюрпризами.
  • А
    Александр
    27 июля 2024
    Брюссель за один день
    Спасибо Наталье, очень интересно и познавательно погуляли по Брюсселю. Маршрут составлен грамотно, программа занимательная 👍
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2024
    Брюссель за один день
    Наталья- очень приятный, отзывчивый и знающий гид. Много успели за 2,5 часа, много прошли, сделали много отличных фото! Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    18 июля 2024
    Многоликий Брюссель
    Отличная экскурсия, много интересной информации о стране, городе, образе жизни бельгийцев узнали от гида Натальи. Ответ получили на любой вопрос. Однозначно рекомендую, Наталья - настоящий профессионал!
  • Ю
    Юлия
    11 июля 2024
    Брюссель в тарелке
    Приятная прогулка по городу в компании Александры. Рассказ не перегружен датами и сложно воспринимаемой информацией, но достаточно увлекателен, время экскурсии и для меня, и для дочери пробежало незаметно.
  • Ф
    Феликс
    7 июля 2024
    Брюссель за один день
    Наталия провела замечательную экскурсию показав нам все самые знаменательные и интересные места. Наталия хороший экскурсовод и приятный собеседник. Рекомендуем!!!
  • Е
    Екатерина
    19 июня 2024
    Брюссель в тарелке
    Я, Екатерина, турагент из Ташкента и обратилась к Александре, когда искала гида в Бельгии для своей туристки. У меня был
    читать дальше

    специфическиц запрос и необходимость модернизировать программу под мою туристку и я очень благодарна, что удалось этого добиться. Забегая вперёд, скажу, что мою девочку дома потеряли вообще все, потому что с момента начала экскурсии моя туристка перестала выходить на связь со всеми дома) видимо было даже больше, чем просто интересно. Ниже комментарии самой туристки Ксюши Александра - великолепный гид в Брюсселе, живущая здесь уже 13 лет. Человек мира, потому что родилась в Калининграде, потом проживала в Душанбе, потом Воронеж, потом Москва и вот сейчас Бельгия, Брюссель) Я работаю в алкогольной компании и узнав заранее об этом, Александра подготовила информацию о бельгийском виски, женевере и конечно бельгийском пиве. Скажу честно, я многого вообще не знала. Когда у нас состоялась встреча, в Брюсселе лил дождь, но Александре все ни почем, мы долго гуляли и я получила огромное количество интереснейшей информации, посмотрела клевые места, в которые я предполагаю обычные группы не водят) экскурсия была только для меня и подходящая моим интересам) очень сильно благодарю и рекомендую такого великолепного гида)

  • М
    Михаил
    2 мая 2024
    Многоликий Брюссель
    Профессиональный гид. Задавать ей вопросы и получать ответы доставляет удовольствие. Ее удивительный и разносторонний взгляд на пиво (!) изменил наше отношение к нему кардинально. Пиво меньше 11 процентов алкоголя - это столовое пиво! Как это верно
  • Л
    Людмила
    30 ноября 2023
    Многоликий Брюссель
    Спасибо огромное Наталье за интересную и содержательную экскурсию,увидели основные достопримечательности,познакомились с жизнью современных бельгийцев,очень понравилась коммуникация и умение донести максимум информации за ограниченное время Натальи,всем рекомендуем этого профессионального гида

Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брюсселе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Брюссель за один день
  2. Брюссель в тарелке
  3. Многоликий Брюссель
Какие места ещё посмотреть в Брюсселе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Гран-Плас
  2. Ратуша
  3. Королевский дворец
  4. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в августе 2024
Сейчас в Брюсселе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 215 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Брюсселе (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 215 ⭐ отзывов, цены от €147. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам