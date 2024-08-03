2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Брюссель за один день»
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя: Гранд Пляс, Королевские галереи, граффити, шоколад и пиво в баре «Делириум». Уникальная экскурсия по старинным улочкам
Начало: На Центральном вокзале (Gare de Bruxelles-Central)
8 авг в 11:30
10 авг в 11:30
€150 за всё до 10 чел.
скидка
10%
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Брюссель в тарелке: гастрономическая экскурсия по столице Бельгии
Известные символы Бельгии - пиво, шоколад и картошка фри. Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, узнайте байки, рецепты и менталитет бельгийцев
Начало: В районе метро Saint Catherine
7 авг в 12:30
8 авг в 12:30
163€147 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Многоликий Брюссель: экскурсия по средневековому и современному городу
Увидим Нижний средневековый город, Гранд Пляс, «Писающего Мальчика» и Жаннеке-Пис, Королевский дворец и многое другое
Начало: На центральном вокзале наверху в большом зале, где...
12 авг в 15:00
15 авг в 10:00
€200 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLiudmila3 августа 2024Александра - настоящий ценитель вкуса, щедро делящийся знаниями о еде и напитках и секретах изготовителей. Был грамотно составлен маршрут. Без этой гастрономической экскурсии наши впечатления о Бельгии были бы неполными. Всю экскурсию удивляла нас приятными и вкусными сюрпризами.
- ААлександр27 июля 2024Спасибо Наталье, очень интересно и познавательно погуляли по Брюсселю. Маршрут составлен грамотно, программа занимательная 👍
- ТТатьяна21 июля 2024Наталья- очень приятный, отзывчивый и знающий гид. Много успели за 2,5 часа, много прошли, сделали много отличных фото! Рекомендую!
- ННаталья18 июля 2024Отличная экскурсия, много интересной информации о стране, городе, образе жизни бельгийцев узнали от гида Натальи. Ответ получили на любой вопрос. Однозначно рекомендую, Наталья - настоящий профессионал!
- ЮЮлия11 июля 2024Приятная прогулка по городу в компании Александры. Рассказ не перегружен датами и сложно воспринимаемой информацией, но достаточно увлекателен, время экскурсии и для меня, и для дочери пробежало незаметно.
- ФФеликс7 июля 2024Наталия провела замечательную экскурсию показав нам все самые знаменательные и интересные места. Наталия хороший экскурсовод и приятный собеседник. Рекомендуем!!!
- ЕЕкатерина19 июня 2024Я, Екатерина, турагент из Ташкента и обратилась к Александре, когда искала гида в Бельгии для своей туристки. У меня был
- ММихаил2 мая 2024Профессиональный гид. Задавать ей вопросы и получать ответы доставляет удовольствие. Ее удивительный и разносторонний взгляд на пиво (!) изменил наше отношение к нему кардинально. Пиво меньше 11 процентов алкоголя - это столовое пиво! Как это верно
- ЛЛюдмила30 ноября 2023Спасибо огромное Наталье за интересную и содержательную экскурсию,увидели основные достопримечательности,познакомились с жизнью современных бельгийцев,очень понравилась коммуникация и умение донести максимум информации за ограниченное время Натальи,всем рекомендуем этого профессионального гида
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