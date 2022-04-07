Бельгийский Антверпен — город искусства: музеи, галереи, биржи антикваров, художественные мастерские и салоны его просто переполняют. И это понятно: ведь именно здесь родились Рубенс, Антуан Ван Дейк, Адриан Брауэре, Квентин Мацеса и Питер Брейгель. Антверпен также второй крупнейший порт Европы и «самый алмазный» город мира.

Антверпен — главное туристическое направление во Фландрии и второй по величине город страны. Здесь есть прекрасный исторический центр, во многом обязанный своим обликом тем временам, когда город был в числе ведущих финансовых центров мира (после осады Антверпена испанцами в 1585 г. пальму первенства перехватил Амстердам). Также современный Антверпен известен как центр модной индустрии и дизайна, куда прибывают множество фламандских и иностранных художников, писателей, интеллектуалов и актеров. Все это находит отражение в обилии модных баров и лавочек.

Антверпен — город со множеством лиц, и, в отличие от категорически средневековых фламандских Брюгге или Гента, он очень динамичен и современен.

Упоминания о Мехелене начинают встречаться в летописях с 11 века, но люди на территории города жили и раньше, первое поселение здесь было основано еще древними римлянами — это подтверждают раскопки. В 13 веке Мехелен становится признанным центром торговли и ремесел, а к 14 веку достигает своего расцвета благодаря развитию текстильной промышленности. На это же время пришелся период политического могущества города. В конце 16 века, в разгар борьбы за испанское наследство, город был сильно разрушен, но, благодаря трудолюбию горожан, очень быстро восстановился, и к началу 17 века стал признанным поставщиком кружева, гобеленов и дорогих тканей для европейской знати и королевских дворов.

Начиная с 16 века, и по настоящий момент Мехелен является религиозной столицей Бельгии: именно здесь находится резиденция бельгийского архиепископа.

В Мехелене отливали самые лучшие колокола в Европе, здесь жили самые лучшие специалисты по карильону — колокольному звону. Название города по-французски звучит Малин, вот отсюда-то и пошло выражение «малиновый звон». По сей день Мехелен является центром карильонной музыки.

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