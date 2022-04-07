Люксембург(Letzebuerg), официально Великое Герцогство Люксембург (Groussherzogtum Letzebuerg) — государство (великое герцогство) в Западной Европе. Граничит с Бельгией на севере, на западе и на юге с Францией, на востоке с Германией, не имеет выхода к морю. Название происходит от древневерхненемецкого «lucilinburch» — «малый город».

Люксембург – сердце Европы, cтолица Великого герцогства и резиденция его правительства. Именно здесь проживает почти треть населения страны.

Экскурсия начинается на пл. Конституции: великолепный вид на парковый комплекс в долине Реки Петрюс и мост Адольфа ведут в оживленный квартал и Собору Богоматери. Рядом с Собором, в здании бывшего Иезуитского коллегиума, размещается национальная библиотека, а на противоположной стороне мощное здание из природного камня – Рефугиум аббатства св. Максимилиана.

Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии, поменять маршрут.