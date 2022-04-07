Автомобильная экскурсия в Люксембург

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Автомобильная экскурсия в Люксембург
Автомобильная экскурсия в Люксембург
Автомобильная экскурсия в Люксембург
Автомобильная экскурсия в Люксембург

Что вас ожидает 🤩

  • Национальная библиотека
  • Рефугиум аббатства св. Максимилиана,Площадь Парадов
  • Дворец Великих герцогов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Люксембург(Letzebuerg), официально Великое Герцогство Люксембург (Groussherzogtum Letzebuerg) — государство (великое герцогство) в Западной Европе. Граничит с Бельгией на севере, на западе и на юге с Францией, на востоке с Германией, не имеет выхода к морю. Название происходит от древневерхненемецкого «lucilinburch» — «малый город».

Люксембург – сердце Европы, cтолица Великого герцогства и резиденция его правительства. Именно здесь проживает почти треть населения страны.

Экскурсия начинается на пл. Конституции: великолепный вид на парковый комплекс в долине Реки Петрюс и мост Адольфа ведут в оживленный квартал и Собору Богоматери. Рядом с Собором, в здании бывшего Иезуитского коллегиума, размещается национальная библиотека, а на противоположной стороне мощное здание из природного камня – Рефугиум аббатства св. Максимилиана.

Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии, поменять маршрут.

Программа

Памятник Великой герцогине Шарлотте, площадь Парадов, Дворец Великих герцогов.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в платные объекты посещения
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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