9 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Мы не первый год живем в Брюсселе и, конечно, понимаем, что это бюрократический центр Европейского Союза, столица ⭐️ Европарламента, город 🏙️ чиновников и важных персон. Но это не значит, что тут нечем заняться тем, кто хочет весело 🥳 провести время😉

Что же здесь делает молодежь в свободное от работы время?

Мы вам расскажем, как живет Брюссель его вечерней/ ночной жизнью. Начнем с главных местных баров, где можно попасть на «Happy hour», продолжая осваивать площадь за площадью, бар 🍹 за баром. Ну а продолжение зависит от вас😃 По желанию можно закончить походом в ночной клуб, где всегда можно потанцевать 💃 от души и просто повеселиться! А для любителей танцевальной музыки, почти каждую неделю в Брюсселе можно попасть на тусовку какого-нибудь известного диджея!

Веселое настроение в русско-украинской компании на вечер гарантировано!

Кому подойдет экскурсия

Студенты, молодежь от 18 — 30 лет и все те, кому хочется шума, гама и веселья 😃