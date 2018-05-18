9 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Brussels Never Sleeps

Весело и свободно провести время в городе официоза и белых воротничков

4.8
9 отзывов
Екатерина
Екатерина – Гид из Брюсселя
Где найти в столь интернациональном городе что-то истинно бельгийское? Какие бары 🍹 известны и милы сердцу местных жителей? Где танцуют 💃 на столах? А где поиграть в настольный футбол, наслаждаясь вкуснейшими сортами бельгийского пива или дегустируя оригинальные коктейли за полцены? Какие площади известны своими барами? Мы покажем вам, как развлекается молодёжь Брюсселя, и откроем новую грань этого города!
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🌃Ночная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От €75 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Brussels Never Sleeps
Brussels Never Sleeps

Что вас ожидает

Мы не первый год живем в Брюсселе и, конечно, понимаем, что это бюрократический центр Европейского Союза, столица ⭐️ Европарламента, город 🏙️ чиновников и важных персон. Но это не значит, что тут нечем заняться тем, кто хочет весело 🥳 провести время😉

Что же здесь делает молодежь в свободное от работы время?

Мы вам расскажем, как живет Брюссель его вечерней/ ночной жизнью. Начнем с главных местных баров, где можно попасть на «Happy hour», продолжая осваивать площадь за площадью, бар 🍹 за баром. Ну а продолжение зависит от вас😃 По желанию можно закончить походом в ночной клуб, где всегда можно потанцевать 💃 от души и просто повеселиться! А для любителей танцевальной музыки, почти каждую неделю в Брюсселе можно попасть на тусовку какого-нибудь известного диджея!

Веселое настроение в русско-украинской компании на вечер гарантировано!

Кому подойдет экскурсия

Студенты, молодежь от 18 — 30 лет и все те, кому хочется шума, гама и веселья 😃

Brussels Never Sleeps
Brussels Never Sleeps
Brussels Never Sleeps
Brussels Never Sleeps
Brussels Never Sleeps

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Катя из Питера и Оксана из Львова, 27 лет. Живем и работаем в мега интернациональном Брюсселе. С удовольствием окунем вас в жизнь такого, казалось бы маленького, но очень колоритного города.
Напишите мне

9 отзывов оставили туристы

18 мая 2018
Катя и Оксана, спасибо за прекрасный вечер и познавательную экскурсию! За три часа получили ощущение города и его вечерне-ночной жизни! Всем рекомендую!
4 мая 2018
Отличная небольшая экскурсия на вечер. Подойдёт тем кто хочет познакомится с бельгийской пивной культурой вообще и с некоторыми конкретными вещами в частности. Например, мы с женой и так знали несколько мест, да и редким пивом, в том числе и бельгийским, нас можно по настоящему удивить. И тем не менее, Катерине это удалось, а кроме это мы узнали для себя множество нюансов проживания в городе, которые изначально нас интересовали.
1 мая 2018
Атмосферно, интересно, познавательно и главное Вкусно! Экскурсия подойдёт всем от 18 и старше. Успели посетить 6 пивных в самом центре Брюсселя. В отель добрались своим ходом)).
26 декабря 2017
Экскурсия, которую проводила замечательная Оксана, нам очень понравилась. Мы были в Брюсселе 1 сутки и нам просто необходимо было расслабиться и увидеть все самое интересное сразу и попробовать все самое лучшее. Оксана сориентировала нас по пабам и показала места, где отдыхают не туристы. Многие барчики сами бы мы не нашли. Очень рекомендуем прекрасную собеседницу и хорошего открытого человека Оксаночку в качестве гида и компаньона молодым компаниям. Она просто клад!!!
9 октября 2017
Катя потрясающий рассказчик, очень позитивная и энергичная! С первых мгновений она овладела нашим вниманием, а узнав, что мы в Брюсселе первый день, бонусом по дороге провела ещё одну блиц-экскурсию по классическим достопримечательностям. Теперь по поводу основной темы: конечно, прогулка предназначена для совершеннолетних и выносливых;) Мы посетили с десяток баров и, к счастью, дегустировали пиво не в каждом, потому что иначе до конца экскурсии не добрались бы;))) Заведения подобраны недалеко друг от друга, и каждое чем-то удивляет: одно даст фору любой антикварной лавке - столько там собрано раритетов, в другом предлагают более 2000 сортов пива со всего мира, а в третьем можно выпить в компании скелетов на крышее гроба (мы, правда, там задерживаться не стали))). Некоторые бары не имеют вывески и попасть туда несведущему туристу с улицы без проводника невозможно... хотя хватит, не буду раскрывать все секреты. Дегустация тоже продумана так, чтобы познакомить гостей страны с самыми необычными сортами пива и способами их подачи, при этом Катя даёт исторический экскурс, и только тогда поримаешь, откуда взялись такие необычные напитки и не менее странные традиции их употребления. В общем, думаю, из отзыва понятно, кому подойдёт эта экскурсия, а мы были очень довольны, спасибо Кате!
7 августа 2016
Нашим гидом была Оксана, и в не мы увидели приятного, открытого, доброго человека. Да, она прекрасно знает интересные места и бары, мы с удовольствием прошлись по ним (несмотря на то, что не большие "потребители" пива), но очень не хватает знаний о том, как это пиво варят, какие особенности у того или иного сорта, у той или иной пивоварни. Не хватает историй о пивоварении в Бельгии в целом, в Брюсселе или в какой-то компании в частности. Хотелось бы, чтобы экскурсовод знал на тему пива всё. Но спасибо за радушный прием и приятный вечер.
11 июля 2016
Спасибо большое за экскурсию, все очень понравилось, сложилась полная картина о Брюсселе, его достопримечательностях и ключевых местах. Отдельное спасибо за ценный совет посетить Гент, Брюгге и Остенде, помощь в выборе оптимального маршрута. За один день посетили все три города.
24 января 2016
Большое спасибо Кате и Оксане за потрясающую экскурсию по барам Брюсселя! Никак не ожидали, что такие молодые и приятные девушки так много знают о бельгийском пиво! Много нам рассказывали о истории и традициях пивоварения в Бельгии, а также делились особенностями бельгийского быта. Очень весело и вкусно провели вечер в компании этих приятных особо! В следующий раз, когда приедем в Брюссель, обязательно закажем еще одну экскурсию! Всем рекомендуем!!
21 сентября 2015
Очень здорово, всё очень понравилось. Девчонки общительные, на любые вопросы помогут ответить не только в рамках предложенной экскурсии, но и на любые, касающиеся Брюсселя, Брюгге, транспорта и т. п. Особенно, большое спасибо, что построили наше путешествие с учетом дня недели (вторник)! Рекомендую всем!

Еще несколько необычных экскурсий в Брюсселе

Ежедневная прогулка по Брюсселю
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Брюсселю
168 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
История Брюсселя с XV века до наших дней
130
3 часа
История Брюсселя с XV века до наших дней
147 отзывов
Всё, что надо узнать и увидеть в городе
Брюссель в тарелке
скидка30%
140
98
3.5 часа
Брюссель в тарелке
54 отзыва
Познать аутентичность города через местную кухню и характер жителей
Обзорная экскурсия по Брюсселю в 15:15
20
2 часа
Обзорная экскурсия по Брюсселю в 15:15
51 отзыв
Многоликий Брюссель
140
3 часа
Многоликий Брюссель
36 отзывов
От Средневековья до современности — всё разнообразие Брюсселя на обзорной экскурсии
Брюссель за один день!
скидка30%
130
91
2.5 часа
Брюссель за один день!
35 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по главным и секретным местам бельгийской столицы