Гордый город на Шельде Гент (Gent) - это уникальный архитектурный ансамбль, в центре которого Cобор Святого Бавона (16 век) с изысканными росписями и витражами. Именно в нём хранится знаменитый шедевр Жана Ван Эйка «Поклонение агнцу».

А еще Гент славится своей веселой студенческой жизнью, обилием пабов, отличными музеями и уютной атмосферой средневекового городка. С моста Св. Михаила открывается панорама города: за Домом свободных Корабельщиков возвышается Дом счетчиков зерна, тут же Хлебные ряды со своеобразными фасадами. Бегинаж и Замок графов Фландрских переносит Вас в глубокое средневековье.

Брюгге – настоящий венец путешествия в Бельгию. Город, сохранивший уникальную атмосферу старины – величественный образец градостроительства эпохи средневековья. Именно здесь находились самые крупные торговые дома всей Европы. Здесь жили самые успешные фламандские примитивисты Ян ван Эйк, Ханс Мемлинг.

Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии, поменять маршрут.