Оцените обзорный автобусный тур на 24 или 48 часов на автобусе 🚌 hop-on hop-off по городу, знаменитому, помимо прочего, превосходным пивом и шоколадом! Брюссель находится в самом сердце Европы и поражает своих гостей прекрасной архитектурой и культурным наследием.
Тур начинается от центрального железнодорожного вокзала, но вы можете садиться в автобус и выходить из него на любой из остановок по двум маршрутам. Прокатитесь на двухэтажном автобусе и узнайте интересные факты об этом историческом направлении благодаря аудиогиду на русском языке.
В Брюсселе находятся здание Европейского парламента – центр заседаний Евросоюза, знаменитый памятник «Писающий мальчик», Парк 🌳 пятидесятилетия и Музей 🖼 изящных искусств. Познакомьтесь с шедеврами стиля ар-нуво и непревзойденным музыкальным наследием. Не упустите шанс увидеть многокупольный Атомиум, построенный ко Всемирной выставке 1958 года и ставший визитной карточкой города. Не последнее место в вашем списке может занять посещение музеев пива и шоколада, которых в Брюсселе великое множество. Вне зависимости от ваших предпочтений, этот билет 🎫 раскроет вам весь город 🏙️, обратите внимание, что вы можете выбрать 2 разных маршрута:
1) Атомиум (синий маршрут, 90 минут)
2) Европейский маршрут (красный маршрут, 60 минут)
Расписание:
- Сентябрь, октябрь: с понедельника по пятницу каждые 30 мин с 10:00-16:00. Суббота каждые 15 мин с 09:30-18:00, воскресенье каждые 15 мин с 09:30-17:00.
- Март, ноябрь: С понедельника по пятницу и в воскресенье: каждые 30 минут, с 10:00 до 15:00. Суббота: каждые 30 минут, с 10:00 до 16:00.
- Апрель, май, июнь – середина июля, сентябрь, октябрь: С понедельника по пятницу: каждые 30 минут, с 10:00 до 16:00. Суббота: каждые 15 минут, с 09:30 до 18:00. Воскресенье: каждые 15 минут, с 09:30 до 17:00.
- Середина июля – август: Ежедневно: каждые 15 минут, с 09:30 до 18:00.