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Брюссель: билет на автобусный Hop-On Hop-Off тур (на 1 и 2 дня)

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TicketsS – Гид из Брюсселя
Ваше знакомство с Брюсселем состоится при любой погоде и вне зависимости от набора группы.

Обзорный тур по системе Hop-On Hop-Off позволит вам прокатиться с ветерком на втором этаже автобуса с открытым верхом и осмотреть Атомиум, Европарламент и другие городские достопримечательности 🏛️ с высоты в течение одного или двух дней.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €29 за человека

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Брюссель: билет на автобусный Hop-On Hop-Off тур (на 1 и 2 дня)
Брюссель: билет на автобусный Hop-On Hop-Off тур (на 1 и 2 дня)

Что вы увидите

  • Атомиум (синий маршрут):
  • 1. Центральный вокзал.
  • 2. Станция Rogier.
  • 3. Королевские оранжереи.
  • 4. Атомиум.
  • 5. Музей Магритта.
  • 6. Национальная базилика.
  • 7. Выставочный комплекс Tour & Taxis.
  • 8. Дансаер – музей Mima.
  • 9. Фондовая биржа (Bourse) – Рыбный рынок.
  • 10. Мароллы.
  • 11. Писающий мальчик.
  • Европейский маршрут (красный маршрут):
  • 1. Центральный вокзал.
  • 2. Королевская площадь.
  • 3. Саблон.
  • 4. Авеню Луиз – Дворец правосудия.
  • 5. Ар-нуво – Орта.
  • 6. Флаже.
  • 7. Площадь Люксембург – Европейский парламент.
  • 8. Парк Леопольда.
  • 9. Парк пятидесятилетия.
  • 10. Шуман.
  • 11. Королевский дворец.
Оцените обзорный автобусный тур на 24 или 48 часов на автобусе 🚌 hop-on hop-off по городу, знаменитому, помимо прочего, превосходным пивом и шоколадом! Брюссель находится в самом сердце Европы и поражает своих гостей прекрасной архитектурой и культурным наследием.
Тур начинается от центрального железнодорожного вокзала, но вы можете садиться в автобус и выходить из него на любой из остановок по двум маршрутам. Прокатитесь на двухэтажном автобусе и узнайте интересные факты об этом историческом направлении благодаря аудиогиду на русском языке.
В Брюсселе находятся здание Европейского парламента – центр заседаний Евросоюза, знаменитый памятник «Писающий мальчик», Парк 🌳 пятидесятилетия и Музей 🖼 изящных искусств. Познакомьтесь с шедеврами стиля ар-нуво и непревзойденным музыкальным наследием. Не упустите шанс увидеть многокупольный Атомиум, построенный ко Всемирной выставке 1958 года и ставший визитной карточкой города. Не последнее место в вашем списке может занять посещение музеев пива и шоколада, которых в Брюсселе великое множество. Вне зависимости от ваших предпочтений, этот билет 🎫 раскроет вам весь город 🏙️, обратите внимание, что вы можете выбрать 2 разных маршрута:
    1) Атомиум (синий маршрут, 90 минут)
    2) Европейский маршрут (красный маршрут, 60 минут)

    Расписание:

    • Сентябрь, октябрь: с понедельника по пятницу каждые 30 мин с 10:00-16:00. Суббота каждые 15 мин с 09:30-18:00, воскресенье каждые 15 мин с 09:30-17:00.
    • Март, ноябрь: С понедельника по пятницу и в воскресенье: каждые 30 минут, с 10:00 до 15:00. Суббота: каждые 30 минут, с 10:00 до 16:00.
    • Апрель, май, июнь – середина июля, сентябрь, октябрь: С понедельника по пятницу: каждые 30 минут, с 10:00 до 16:00. Суббота: каждые 15 минут, с 09:30 до 18:00. Воскресенье: каждые 15 минут, с 09:30 до 17:00.
    • Середина июля – август: Ежедневно: каждые 15 минут, с 09:30 до 18:00.
    Что входит
    • Наушники
    • Аудиогид (русский язык включительно)
    • Тур на экскурсионном автобусе
    • Буклет со скидками на осмотр местных достопримечательностей
    Что не входит
    • Проезд от/до конечной/начальной остановки маршрута
    • Личные расходы
    • Билеты на достопримечательности
    Начало
    🚩 SNCB Brussel Centraal Station, 1000 Brussel
    Место завершения
    🏁 Любая по маршруту
    Брюссель: билет на автобусный Hop-On Hop-Off тур (на 1 и 2 дня)
    Брюссель: билет на автобусный Hop-On Hop-Off тур (на 1 и 2 дня)
    Брюссель: билет на автобусный Hop-On Hop-Off тур (на 1 и 2 дня)
    Брюссель: билет на автобусный Hop-On Hop-Off тур (на 1 и 2 дня)

    Выберите дату для поездки

    • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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