Оцените обзорный автобусный тур на 24 или 48 часов на автобусе 🚌 hop-on hop-off по городу, знаменитому, помимо прочего, превосходным пивом и шоколадом! Брюссель находится в самом сердце Европы и поражает своих гостей прекрасной архитектурой и культурным наследием.

Тур начинается от центрального железнодорожного вокзала, но вы можете садиться в автобус и выходить из него на любой из остановок по двум маршрутам. Прокатитесь на двухэтажном автобусе и узнайте интересные факты об этом историческом направлении благодаря аудиогиду на русском языке.