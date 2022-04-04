Мы прогуляемся по центру города в компании с профессиональным кулинаром. Вы продегустируете все самое лучшее, что может предложить Бельгия:
Во время прогулки по самому центру Брюсселя вы обязательно увидите основные достопримечательности и откроете секреты всех встреченных блюд. Мы расскажем немало историй: забавных и трагических, веселых и грустных. Вы разберетесь, что за люди — бельгийцы, о чем думают, что их волнует. И к концу прогулки непременно поймете и полюбите эту страну.
А еще всех участников прогулки ждет вкусный подарок:)