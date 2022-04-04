Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города

Попробовать деликатесы и кулинарные символы Брюсселя и открыть секреты брюссельской кухни

Индивидуальная
Нет способа быстрее и честнее рассказать о стране, чем через ее блюда.

Вы побываете в лучших и необычных заведениях, попробуете шедевры бельгийской кухни.

Она соединила вещи, на первый взгляд несочетаемые: французскую утонченность и фламандский прагматизм.

Вы убедитесь: то же самое — и с национальным характером.
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Кулинарные достопримечательности

Мы прогуляемся по центру города в компании с профессиональным кулинаром. Вы продегустируете все самое лучшее, что может предложить Бельгия:

  • Перепробуете морские деликатесы в союзе с французским шампанским или бокалом молодого холодного Chardonnay или Sauvignon blanc. Ваши вкусовые рецепторы навсегда запомнят, каким изысканным наслаждением может одарить суровое Северное море.
  • Отведаете множество ароматных сыров и научитесь правильно их выбирать, хранить и есть. Узнаете, почему именно бельгийский картофель считается вкуснейшим в мире.
  • Услышите историю бельгийского шоколада, разберетесь в его разнообразии и продегустируете сладости в аутентичных местах.
  • Побываете там, где рождалось пралине, и поймете, что послужило причиной его появления. А после полакомитесь только что испеченными ароматными вафлями.
  • Узнаете, что за пиво варят местные монахи, откуда в Бельгии такое разнообразие сортов и как научиться в этом изобилии ориентироваться.

Гастро-истории города

Во время прогулки по самому центру Брюсселя вы обязательно увидите основные достопримечательности и откроете секреты всех встреченных блюд. Мы расскажем немало историй: забавных и трагических, веселых и грустных. Вы разберетесь, что за люди — бельгийцы, о чем думают, что их волнует. И к концу прогулки непременно поймете и полюбите эту страну.

А еще всех участников прогулки ждет вкусный подарок:)

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно.
  • Экскурсию можно продлить; каждый дополнительный час работы гида стоит 40 евро.
  • Приходите к месту встречи за 5 минут до начала экскурсии. Если вы опаздываете, пожалуйста, сообщите гиду. Не волнуйтесь, гид вас подождёт. Если вы опаздываете более чем на 15 минут, можно вычесть это время из времени экскурсии или договориться о продлении тура.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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