Что вас ожидает

Кулинарные достопримечательности

Мы прогуляемся по центру города в компании с профессиональным кулинаром. Вы продегустируете все самое лучшее, что может предложить Бельгия:

Перепробуете морские деликатесы в союзе с французским шампанским или бокалом молодого холодного Chardonnay или Sauvignon blanc. Ваши вкусовые рецепторы навсегда запомнят, каким изысканным наслаждением может одарить суровое Северное море.

Отведаете множество ароматных сыров и научитесь правильно их выбирать, хранить и есть. Узнаете, почему именно бельгийский картофель считается вкуснейшим в мире.

Услышите историю бельгийского шоколада, разберетесь в его разнообразии и продегустируете сладости в аутентичных местах.

Побываете там, где рождалось пралине, и поймете, что послужило причиной его появления. А после полакомитесь только что испеченными ароматными вафлями.

Узнаете, что за пиво варят местные монахи, откуда в Бельгии такое разнообразие сортов и как научиться в этом изобилии ориентироваться.

Гастро-истории города

Во время прогулки по самому центру Брюсселя вы обязательно увидите основные достопримечательности и откроете секреты всех встреченных блюд. Мы расскажем немало историй: забавных и трагических, веселых и грустных. Вы разберетесь, что за люди — бельгийцы, о чем думают, что их волнует. И к концу прогулки непременно поймете и полюбите эту страну.

А еще всех участников прогулки ждет вкусный подарок:)

Организационные детали