Anastasia проводит ещё 1 экскурсию

Кулинарные достопримечательности Мы прогуляемся по центру города в компании с профессиональным кулинаром. Вы продегустируете все самое лучшее, что может предложить Бельгия:
Перепробуете морские деликатесы в союзе с французским шампанским или бокалом молодого холодного Chardonnay или Sauvignon blanc. Ваши вкусовые рецепторы навсегда запомнят, каким изысканным наслаждением может одарить суровое Северное море 🌊.
Отведаете множество ароматных сыров и научитесь правильно их выбирать, хранить и есть. Узнаете, почему именно бельгийский картофель считается вкуснейшим в мире.
Услышите историю 📖 бельгийского шоколада, разберетесь в его разнообразии и продегустируете сладости в аутентичных местах.
Побываете там, где рождалось пралине, и поймете, что послужило причиной его появления. А после полакомитесь только что испеченными ароматными вафлями.
Узнаете, что за пиво варят местные монахи, откуда в Бельгии такое разнообразие сортов и как научиться в этом изобилии ориентироваться.
Гастро-истории города Во время прогулки по самому центру Брюсселя вы обязательно увидите основные достопримечательности 🏛️ и откроете секреты всех встреченных блюд. Мы расскажем немало историй: забавных и трагических, веселых и грустных. Вы разберетесь, что за люди — бельгийцы, о чем думают, что их волнует. И к концу прогулки непременно поймете и полюбите эту страну.
А еще всех участников прогулки ждет вкусный подарок 😃
Организационные детали
Экскурсию проводит команда гидов.
Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Экскурсию можно продлить; каждый дополнительный час работы гида стоит 40 евро.
Приходите к месту встречи за 5 минут до начала экскурсии 🧭. Если вы опаздываете, пожалуйста, сообщите гиду. Не волнуйтесь, гид вас подождёт. Если вы опаздываете более чем на 15 минут, можно вычесть это время из времени экскурсии или договориться о продлении тура.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии и готовы рассказывать о ней с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.