Anastasia проводит ещё 1 экскурсию

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Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города

Попробовать деликатесы и кулинарные символы Брюсселя и открыть секреты брюссельской кухни

Anastasia
Anastasia – представитель из Брюсселя
Нет способа быстрее и честнее рассказать о стране, чем через ее блюда.

Вы побываете в лучших и необычных заведениях, попробуете шедевры бельгийской кухни 🥧.

Она соединила вещи, на первый взгляд несочетаемые: французскую утонченность и фламандский прагматизм.

Вы убедитесь: то же самое — и с национальным характером.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От €182 за экскурсию

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Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города

Что вас ожидает

Кулинарные достопримечательности
Мы прогуляемся по центру города в компании с профессиональным кулинаром. Вы продегустируете все самое лучшее, что может предложить Бельгия:

  • Перепробуете морские деликатесы в союзе с французским шампанским или бокалом молодого холодного Chardonnay или Sauvignon blanc. Ваши вкусовые рецепторы навсегда запомнят, каким изысканным наслаждением может одарить суровое Северное море 🌊.
  • Отведаете множество ароматных сыров и научитесь правильно их выбирать, хранить и есть. Узнаете, почему именно бельгийский картофель считается вкуснейшим в мире.
  • Услышите историю 📖 бельгийского шоколада, разберетесь в его разнообразии и продегустируете сладости в аутентичных местах.
  • Побываете там, где рождалось пралине, и поймете, что послужило причиной его появления. А после полакомитесь только что испеченными ароматными вафлями.
  • Узнаете, что за пиво варят местные монахи, откуда в Бельгии такое разнообразие сортов и как научиться в этом изобилии ориентироваться.

Гастро-истории города
Во время прогулки по самому центру Брюсселя вы обязательно увидите основные достопримечательности 🏛️ и откроете секреты всех встреченных блюд. Мы расскажем немало историй: забавных и трагических, веселых и грустных. Вы разберетесь, что за люди — бельгийцы, о чем думают, что их волнует. И к концу прогулки непременно поймете и полюбите эту страну.

А еще всех участников прогулки ждет вкусный подарок 😃

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно.
  • Экскурсию можно продлить; каждый дополнительный час работы гида стоит 40 евро.
  • Приходите к месту встречи за 5 минут до начала экскурсии 🧭. Если вы опаздываете, пожалуйста, сообщите гиду. Не волнуйтесь, гид вас подождёт. Если вы опаздываете более чем на 15 минут, можно вычесть это время из времени экскурсии или договориться о продлении тура.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города
Брюссель для своих: гастро-прогулка по центру города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии и готовы рассказывать о ней с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
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