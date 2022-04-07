Экскурсия по Брюсселю

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Гид вас встретит в фойе Вашего отеля, если отель в центре.

Мы оставляем за собой право согласовать с Вами иное место встречи в центре города, если Ваш отель находится на удалении от центра.
Экскурсия по Брюсселю
Экскурсия по Брюсселю
Экскурсия по Брюсселю
Экскурсия по Брюсселю
Экскурсия по Брюсселю

Что вас ожидает 🤩

  • Собор Св. Михаила
  • Площадь Гранд-Плас
  • Музейная площадь
  • Гора Искусств
  • Улица Мясников
  • Скульптура писающего мальчика
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Название города Брюссель происходит от древненидерландских слов bruoc «болото» и sella «поселение» и обозначает буквально «селение на болоте».

Первоначально облик Брюсселя сложился из монументальных построек, окружающих Дом короля, возведенных преуспевающими коммерсантами и ремесленниками. Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) и НАТО, обосновавшееся здесь в 1958 и 1967 гг. соответственно, спровоцировали бурное высотное строительство вокруг города. И бывший прежде богатым купеческим городком, Брюссель превратился в административную столицу Европы.

Вас не оставят равнодушым архитектурный ансамбль площади Гранд-плас, старинные узкие улочки, шоколадные бутики в Королевских галереях Св. Юбера. Здесь удивительным образом сочетаются барокко, готика и модерн.

Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии, поменять маршрут.

Программа

Собор Св. Михаила, площадь Гранд-Плас, Музейную площадь, гору Искусств, улицу Мясников, скульптуру писающего мальчика.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа экскурсии не предусматривает вход в платные объекты посещения
  • Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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