Обзорная экскурсия по Брюсселю

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Обзорная экскурсия по Брюсселю
Обзорная экскурсия по Брюсселю
Обзорная экскурсия по Брюсселю
Обзорная экскурсия по Брюсселю
Обзорная экскурсия по Брюсселю
Обзорная экскурсия по Брюсселю

Что вас ожидает 🤩

  • Собор Св. Михаила
  • Площадь Гранд-Плас
  • Музейная площадь
  • Гора Искусств
  • Улица Мясников
  • Скульптура писающего мальчика
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Название города Брюссель происходит от древненидерландских слов bruoc «болото» и sella «поселение» и обозначает буквально «селение на болоте».

Первоначально облик Брюсселя сложился из монументальных построек, окружающих Дом короля, возведенных преуспевающими коммерсантами и ремесленниками. Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) и НАТО, обосновавшееся здесь в 1958 и 1967 гг. соответственно, спровоцировали бурное высотное строительство вокруг города. И бывший прежде богатым купеческим городком, Брюссель превратился в административную столицу Европы.

Вас не оставят равнодушым архитектурный ансамбль площади Гранд-плас, старинные узкие улочки, шоколадные бутики в Королевских галереях Св. Юбера. Здесь удивительным образом сочетаются барокко, готика и модерн.

Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии, поменять маршрут.

Программа

Собор Св. Михаила, площадь Гранд-Плас, Музейную площадь, гору Искусств, улицу Мясников, скульптуру писающего мальчика.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в платные объекты посещения не включены в стоимость экскурсии и приобретаются дополнительно на месте
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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