Название города Брюссель происходит от древненидерландских слов bruoc «болото» и sella «поселение» и обозначает буквально «селение на болоте».

Первоначально облик Брюсселя сложился из монументальных построек, окружающих Дом короля, возведенных преуспевающими коммерсантами и ремесленниками. Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) и НАТО, обосновавшееся здесь в 1958 и 1967 гг. соответственно, спровоцировали бурное высотное строительство вокруг города. И бывший прежде богатым купеческим городком, Брюссель превратился в административную столицу Европы.

Вас не оставят равнодушым архитектурный ансамбль площади Гранд-плас, старинные узкие улочки, шоколадные бутики в Королевских галереях Св. Юбера. Здесь удивительным образом сочетаются барокко, готика и модерн.

Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии, поменять маршрут.