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Обзорная экскурсия по Брюсселю в 15:15

4.8
51 отзыв
Людмила
Людмила – Гид из Брюсселя
Вас ждёт интересная прогулка 👣 по Брюсселю в сопровождении профессионального гида, который расскажет основную информацию о городе, чем заняться, куда сходить, лайфхаки и тонкости.

Вы увидите основные достопримечательности 🏛️ Нижнего и Верхнего города.

Экскурсия ⛳ проходит поочерёдно по двум маршрутам.

Вы увидите знаменитый фонтан ⛲ «Писающий мальчик», площадь Гранд Плас и холм Искусств.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €20 за человека

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Обзорная экскурсия по Брюсселю в 15:15
Обзорная экскурсия по Брюсселю в 15:15

Что вы увидите

  • Верхний и Нижний город
  • Писающий мальчик
  • Площадь Гранд Плас
  • Холм Искусств
Ежедневная групповая пешеходная экскурсия ⛳ "Брюссель в 15:15"
У нас два маршрута - Синий и Красный, которые всегда чередуются через день. Календарь с графиком маршрутов вы увидите в форме заявки при бронировании экскурсии 🧭. Карта Брюсселя с обозначением маршрутов есть на сайте.
Во время пешеходной экскурсии по городу мы увидим самые знаковые и интересные места исторического Брюсселя. Обойдем Верхний и Нижний город 🏙️, полюбуемся панорамой Брюсселя, узнаем тайны узких улочек, секрет Писающего мальчика и полюбуемся красотой архитектурных ансамблей площади Гранд Плас.
Экскурсия по Брюсселю проводится по авторскому маршруту в историческом центре города. Вы увидите красоту Нижнего Брюсселя с высоты Холма Искусств, узнаете историю 📖 создания столь контрастного в архитектурном плане города. Мы расскажем историю образования Бельгии как независимого государства, байки и легенды узких улиц, тайны навеки молчаливых камней Гранд Плас.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 у фонтана в честь бургомистра Карла Булса на площ
Место завершения
🏁 в зависимости от маршрута (см. карту и календарь)
Обзорная экскурсия по Брюсселю в 15:15
Обзорная экскурсия по Брюсселю в 15:15
Обзорная экскурсия по Брюсселю в 15:15
Обзорная экскурсия по Брюсселю в 15:15
Обзорная экскурсия по Брюсселю в 15:15
Обзорная экскурсия по Брюсселю в 15:15

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Людмила
Людмила
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51 отзыв оставили туристы

Людмила проводит ещё 4 экскурсии

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