Ежедневная групповая пешеходная экскурсия ⛳ "Брюссель в 15:15"

У нас два маршрута - Синий и Красный, которые всегда чередуются через день. Календарь с графиком маршрутов вы увидите в форме заявки при бронировании экскурсии 🧭. Карта Брюсселя с обозначением маршрутов есть на сайте.

Во время пешеходной экскурсии по городу мы увидим самые знаковые и интересные места исторического Брюсселя. Обойдем Верхний и Нижний город 🏙️, полюбуемся панорамой Брюсселя, узнаем тайны узких улочек, секрет Писающего мальчика и полюбуемся красотой архитектурных ансамблей площади Гранд Плас.

Экскурсия по Брюсселю проводится по авторскому маршруту в историческом центре города. Вы увидите красоту Нижнего Брюсселя с высоты Холма Искусств, узнаете историю 📖 создания столь контрастного в архитектурном плане города. Мы расскажем историю образования Бельгии как независимого государства, байки и легенды узких улиц, тайны навеки молчаливых камней Гранд Плас.