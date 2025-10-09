Индивидуальная
до 10 чел.
Какой ты, настоящий Гент
Откройте для себя уникальный Гент через его архитектуру и историю. Увлекательная прогулка с гидом, чьи корни уходят в 15 век, раскроет секреты города
Начало: У входа в Собор Святого Бавона
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Генту»
Погрузитесь в атмосферу Гента с аудиогидом. Узнайте о его истории, культуре и попробуйте местное пиво. Ваша прогулка начинается здесь
Начало: У моста Святого Михаила
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
€7 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Гент: в гостях у сказки
Индивидуальная экскурсия по Генту обещает незабываемые впечатления, ведь вас ждут панорамные виды с моста Святого Михаила и тайные уголки без зевак
Начало: На мосту Святого Михаила
Сегодня в 19:30
Завтра в 13:00
€160 за всё до 10 чел.
