1 чел. По популярности Пешая 3 часа 32 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Какой ты, настоящий Гент Откройте для себя уникальный Гент через его архитектуру и историю. Увлекательная прогулка с гидом, чьи корни уходят в 15 век, раскроет секреты города Начало: У входа в Собор Святого Бавона €180 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 6 отзывов Аудиогид Аудиогид «Обзорная экскурсия по Генту» Погрузитесь в атмосферу Гента с аудиогидом. Узнайте о его истории, культуре и попробуйте местное пиво. Ваша прогулка начинается здесь Начало: У моста Святого Михаила €7 за человека Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Гент: в гостях у сказки Индивидуальная экскурсия по Генту обещает незабываемые впечатления, ведь вас ждут панорамные виды с моста Святого Михаила и тайные уголки без зевак Начало: На мосту Святого Михаила €160 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Гента

