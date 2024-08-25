3 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
Великолепный Гент - город молодости и старины
Все самое интересное о прошлом и настоящем города на индивидуальной обзорной прогулке
Начало: На центральном вокзале внутри в большом зале у каф...
Завтра в 15:00
11 окт в 16:00
€200 за всё до 16 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Какой ты, настоящий Гент
Истинное лицо фламандской столицы на прогулке с гидом-знатоком
Начало: У входа в Собор Святого Бавона
Завтра в 13:00
11 окт в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
6 часов
Фотопрогулка
до 10 чел.
День в Генте: фотографии, истории и еда
Знакомство с достопримечательностями и атмосферой, а также альбом фото-воспоминаний
2 янв в 06:00
3 янв в 06:00
от €222 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ттатьяна25 августа 2024Сегодня были на экскурсии с прекрасной Людмилой. она-мастер своего дела,рассказывает с огромным вдохновением. ее восхищение городом передалось и нам. мы буквально влюбились в город. Всем рекомендуем
- ААлексей9 августа 2024Прекрасная прогулка в компании с приятной Аней! Интересный маршрут, легкое общение, вкусный обед, отличные фотографии! Аня, еще раз благодарю Вас за этот незабываемый день в Генте:)
- SSergey1 августа 2024Наталья проводила с нами обзорную экскурсию по Генту. Мы остались очень довольны, было очень познавательно и не скучно. За три часа получили много полезной и интересной информации по истории города, Бельгии, о фламандской живописи и многом другом.
- ААлександр24 июля 2024Очень хорошее знание города и традиций! Людмила мастер своего дела! Интересно и динамично! Рекомендую
- ЕЕкатерина6 июля 2024Спасибо Вам большое, Людмила! Все было великолепно благодаря Вашему профессионализму и личному обаянию. Вы показали нам с дочерью ту Бельгию, в которую мы точно с удовольствием вернёмся ещё не раз!
- ЕЕвгения14 апреля 2024Великолепная экскурсия, прекрасный город! Наталье спасибо огромное от всей нашей компании! ❤️ Было интересно, атмосферно, хочется еще, обязательно вернемся, чтобы
- ААлина22 октября 2023Нам очень повезло что наш год была именно она, все очень интересно рассказала и показала. Огромное спасибо ❤️🙏
- ММарс8 января 2020Гент был абсолютно неизвестен до поездки, Аня сумела нам его показать и раскрыть в полной мере. Время пролетело незаметно.
- ООльга13 июля 2019Экскурсия была очень содержательная.. Время пролетело незаметно. . Порекомендую друзьям.
Ответы на вопросы от путешественников по Генту в категории «На Рождество»
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