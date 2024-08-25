т татьяна Какой ты, настоящий Гент Сегодня были на экскурсии с прекрасной Людмилой. она-мастер своего дела,рассказывает с огромным вдохновением. ее восхищение городом передалось и нам. мы буквально влюбились в город. Всем рекомендуем

А Алексей День в Генте: фотографии, истории и еда Прекрасная прогулка в компании с приятной Аней! Интересный маршрут, легкое общение, вкусный обед, отличные фотографии! Аня, еще раз благодарю Вас за этот незабываемый день в Генте:)

S Sergey Великолепный Гент - город молодости и старины Наталья проводила с нами обзорную экскурсию по Генту. Мы остались очень довольны, было очень познавательно и не скучно. За три часа получили много полезной и интересной информации по истории города, Бельгии, о фламандской живописи и многом другом.

А Александр Какой ты, настоящий Гент Очень хорошее знание города и традиций! Людмила мастер своего дела! Интересно и динамично! Рекомендую

Е Екатерина Какой ты, настоящий Гент Спасибо Вам большое, Людмила! Все было великолепно благодаря Вашему профессионализму и личному обаянию. Вы показали нам с дочерью ту Бельгию, в которую мы точно с удовольствием вернёмся ещё не раз!

Е Евгения Великолепный Гент - город молодости и старины читать дальше подробнее рассмотреть город! Одной экскурсии мало, я бы планировала несколько дней! Наталья великолепно подстроилась под потребности компании и разновозрастную аудиторию! Благодарим! И всем рекомендуем! 👍👍👍 Великолепная экскурсия, прекрасный город! Наталье спасибо огромное от всей нашей компании! ❤️ Было интересно, атмосферно, хочется еще, обязательно вернемся, чтобы

А Алина Великолепный Гент - город молодости и старины Нам очень повезло что наш год была именно она, все очень интересно рассказала и показала. Огромное спасибо ❤️🙏

М Марс День в Генте: фотографии, истории и еда Гент был абсолютно неизвестен до поездки, Аня сумела нам его показать и раскрыть в полной мере. Время пролетело незаметно.