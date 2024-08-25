На Рождество – экскурсии в Генте

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Генте на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Великолепный Гент - город молодости и старины
Пешая
28 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
Великолепный Гент - город молодости и старины
Все самое интересное о прошлом и настоящем города на индивидуальной обзорной прогулке
Начало: На центральном вокзале внутри в большом зале у каф...
Завтра в 15:00
11 окт в 16:00
200 за всё до 16 чел.
Какой ты, настоящий Гент
Пешая
18 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Какой ты, настоящий Гент
Истинное лицо фламандской столицы на прогулке с гидом-знатоком
Начало: У входа в Собор Святого Бавона
Завтра в 13:00
11 окт в 08:00
180 за всё до 10 чел.
День в Генте: фотографии, истории и еда
Пешая
7 отзывов
6 часов
Фотопрогулка
до 10 чел.
День в Генте: фотографии, истории и еда
Знакомство с достопримечательностями и атмосферой, а также альбом фото-воспоминаний
2 янв в 06:00
3 янв в 06:00
от 222 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • т
    татьяна
    25 августа 2024
    Какой ты, настоящий Гент
    Сегодня были на экскурсии с прекрасной Людмилой. она-мастер своего дела,рассказывает с огромным вдохновением. ее восхищение городом передалось и нам. мы буквально влюбились в город. Всем рекомендуем
  • А
    Алексей
    9 августа 2024
    День в Генте: фотографии, истории и еда
    Прекрасная прогулка в компании с приятной Аней! Интересный маршрут, легкое общение, вкусный обед, отличные фотографии! Аня, еще раз благодарю Вас за этот незабываемый день в Генте:)
    Прекрасная прогулка в компании с приятной Аней!
  • S
    Sergey
    1 августа 2024
    Великолепный Гент - город молодости и старины
    Наталья проводила с нами обзорную экскурсию по Генту. Мы остались очень довольны, было очень познавательно и не скучно. За три часа получили много полезной и интересной информации по истории города, Бельгии, о фламандской живописи и многом другом.
  • А
    Александр
    24 июля 2024
    Какой ты, настоящий Гент
    Очень хорошее знание города и традиций! Людмила мастер своего дела! Интересно и динамично! Рекомендую
  • Е
    Екатерина
    6 июля 2024
    Какой ты, настоящий Гент
    Спасибо Вам большое, Людмила! Все было великолепно благодаря Вашему профессионализму и личному обаянию. Вы показали нам с дочерью ту Бельгию, в которую мы точно с удовольствием вернёмся ещё не раз!
  • Е
    Евгения
    14 апреля 2024
    Великолепный Гент - город молодости и старины
    Великолепная экскурсия, прекрасный город! Наталье спасибо огромное от всей нашей компании! ❤️ Было интересно, атмосферно, хочется еще, обязательно вернемся, чтобы
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    подробнее рассмотреть город! Одной экскурсии мало, я бы планировала несколько дней! Наталья великолепно подстроилась под потребности компании и разновозрастную аудиторию! Благодарим! И всем рекомендуем! 👍👍👍

  • А
    Алина
    22 октября 2023
    Великолепный Гент - город молодости и старины
    Нам очень повезло что наш год была именно она, все очень интересно рассказала и показала. Огромное спасибо ❤️🙏
  • М
    Марс
    8 января 2020
    День в Генте: фотографии, истории и еда
    Гент был абсолютно неизвестен до поездки, Аня сумела нам его показать и раскрыть в полной мере. Время пролетело незаметно.
  • О
    Ольга
    13 июля 2019
    День в Генте: фотографии, истории и еда
    Экскурсия была очень содержательная.. Время пролетело незаметно. . Порекомендую друзьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Генту в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Генту в октябре 2024
Сейчас в Генте в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 222. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Генте (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 53 ⭐ отзыва, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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