Летим в Льеж

Как добраться до Льежа на самолёте

В Льеже 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Liege Airport» вам не избежать

Список аэропортов Льежа

  1. Бирсет LGG
    Liege Airport

Самые дешёвые билеты в Льеж из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
24.10.2020из 🇬🇷Афин10 17243ч 5м (⇵2)
16.10.2020из 🇨🇭Женевы12 43133ч 5м (⇵2)
30.10.2020из 🇮🇹Милана13 12735ч 15м (⇵2)
19.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива13 97129ч 35м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Москвы14 63132ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇲🇩Кишинёва20 25330ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇧🇪Брюсселя22 18013ч 55м (⇵1)
15.10.2020из 🇲🇦Касабланки27 48556ч 55м (⇵2)
06.11.2020из 🇧🇾Минска30 21759ч 5м (⇵2)
30.10.2020из 🇮🇹Вероны32 77926ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

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