Как добраться до Льежа на самолёте
В Льеже 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Liege Airport» вам не избежать
Список аэропортов Льежа
- Бирсет LGGLiege Airport
Самые дешёвые билеты в Льеж из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|24.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|10 172
|43ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|12 431
|33ч 5м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|13 127
|35ч 15м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|13 971
|29ч 35м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|14 631
|32ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|20 253
|30ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|22 180
|13ч 55м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|27 485
|56ч 55м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|30 217
|59ч 5м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇮🇹Вероны
|32 779
|26ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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