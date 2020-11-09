Летим в Белиз

Как добраться до Белиза на самолёте

В Белизе 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Philip S.W. Goldson International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Белиза

  1. Филипа Голдсон BZE
    Philip S.W. Goldson International Airport
  2. Municipal TZAне гражданский
    Municipal

Самые дешёвые билеты в Белиз из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.11.2020из 🇧🇿Дангриги3 64715м
09.11.2020из 🇧🇿Сан Педро3 68525м
11.11.2020из 🇧🇿Бельмопана5 49930м
25.04.2021из 🇺🇸Майами7 3786ч 33м (⇵1)
03.02.2021из 🇺🇸Денвера10 19620ч 7м (⇵2)
04.01.2021из 🇺🇸Нью-Йорка11 74917ч 44м (⇵2)
02.11.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса13 83942ч 22м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇸Хьюстона14 02721ч 23м (⇵2)
10.12.2020из 🇺🇸Ньюбурга15 7388ч 22м (⇵2)
24.04.2021из 🇺🇸Филадельфии16 06118ч 34м (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇦Калгари16 66227ч 16м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇸Далласа16 79431ч 34м (⇵2)
16.12.2020из 🇸🇻Сан-Сальвадора17 60728ч 47м (⇵2)
30.01.2021из 🇲🇽Канкуна18 7145ч 48м (⇵1)
25.04.2021из 🇺🇸Форт-Лодердейла18 88943ч 17м (⇵2)
09.11.2020из 🇬🇹Флореса18 92115ч 10м (⇵1)
14.11.2020из 🇨🇴Боготы18 94947ч 37м (⇵2)
28.10.2020из 🇺🇸Эверетт20 66949ч 46м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇸Онтарио21 11030ч 4м (⇵2)
28.10.2020из 🇺🇸Сиэтла23 10638ч 2м (⇵2)
23.10.2020из 🇲🇽Мехико27 53222ч 41м (⇵1)
21.11.2020из 🇬🇷Афин29 48437ч 59м (⇵2)
19.11.2020из 🇷🇺Москвы36 17649ч 21м (⇵2)
19.11.2020из 🇹🇷Стамбула49 11951ч 46м (⇵2)
15.10.2020из 🇩🇴Санто-Доминго58 82147ч 24м (⇵2)
01.04.2021из 🇳🇴Олесунн65 64038ч 59м (⇵2)
16.12.2020из 🇦🇪Дубая75 48437ч 12м (⇵2)
19.11.2020из 🇹🇷Анкары79 13347ч 41м (⇵2)
24.11.2020из 🇰🇿Алматы83 04340ч 27м (⇵2)
16.12.2020из 🇦🇪Шарджи95 78944ч 5м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга125 94352ч 27м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Белиза, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чикаго, Хьюстон и Нью-Йорк

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Белиза