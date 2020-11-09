Как добраться до Белиза на самолёте
В Белизе 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Philip S.W. Goldson International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Белиза
- Филипа Голдсон BZEPhilip S.W. Goldson International Airport
- Municipal TZAне гражданскийMunicipal
Самые дешёвые билеты в Белиз из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇧🇿Дангриги
|3 647
|15м
|09.11.2020
|из 🇧🇿Сан Педро
|3 685
|25м
|11.11.2020
|из 🇧🇿Бельмопана
|5 499
|30м
|25.04.2021
|из 🇺🇸Майами
|7 378
|6ч 33м (⇵1)
|03.02.2021
|из 🇺🇸Денвера
|10 196
|20ч 7м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|11 749
|17ч 44м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|13 839
|42ч 22м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|14 027
|21ч 23м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|15 738
|8ч 22м (⇵2)
|24.04.2021
|из 🇺🇸Филадельфии
|16 061
|18ч 34м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇦Калгари
|16 662
|27ч 16м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇸Далласа
|16 794
|31ч 34м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇸🇻Сан-Сальвадора
|17 607
|28ч 47м (⇵2)
|30.01.2021
|из 🇲🇽Канкуна
|18 714
|5ч 48м (⇵1)
|25.04.2021
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|18 889
|43ч 17м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇬🇹Флореса
|18 921
|15ч 10м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇨🇴Боготы
|18 949
|47ч 37м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇸Эверетт
|20 669
|49ч 46м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|21 110
|30ч 4м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇸Сиэтла
|23 106
|38ч 2м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇲🇽Мехико
|27 532
|22ч 41м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|29 484
|37ч 59м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|36 176
|49ч 21м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|49 119
|51ч 46м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇴Санто-Доминго
|58 821
|47ч 24м (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇳🇴Олесунн
|65 640
|38ч 59м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇦🇪Дубая
|75 484
|37ч 12м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇹🇷Анкары
|79 133
|47ч 41м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|83 043
|40ч 27м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|95 789
|44ч 5м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|125 943
|52ч 27м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Белиза
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Белиза, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чикаго, Хьюстон и Нью-Йорк
- 01.12.202022.12.2020
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