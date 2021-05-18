Полезная информация о Натитингу
Что нужно знать о Натитингу: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Натитингу
20:1736
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇯 Бенин
|Название города
|Натитингу
|По-английски
|Natitingou
|Столица региона
|Натитингу является столицей региона
|Население города
|80 892 чел.
|Аэропорт
|Натитингу NAE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Porto-Novo
|Средняя высота
|450 м. от уровня моря