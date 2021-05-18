Всё о Натитингу

Полезная информация о Натитингу

Что нужно знать о Натитингу: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Натитингу
20:1736
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇯 Бенин
Название городаНатитингу
По-английскиNatitingou
Столица регионаНатитингу является столицей региона
Население города80 892 чел.
АэропортНатитингу NAE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Porto-Novo
Средняя высота450 м. от уровня моря

Где находится Натитингу на карте