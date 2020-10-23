Как добраться до Бургаса на самолёте
В Бургасе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bourgas Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бургаса
- Бургас BOJBourgas Airport
Самые дешёвые билеты в Бургас из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|909
|1ч 55м
|16.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|1 698
|27ч 40м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 998
|5ч 50м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|2 071
|24ч 25м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|2 077
|24ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|2 687
|25ч 5м (⇵1)
|23.08.2021
|из 🇷🇺Москвы
|2 829
|3ч 10м
|13.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 498
|8ч 50м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|3 953
|27ч (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|4 062
|16ч 15м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|4 088
|25ч 45м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|4 241
|29ч 25м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|4 495
|22ч 5м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|4 515
|31ч 5м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|4 736
|25ч 25м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|4 738
|34ч 35м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|4 763
|25ч 25м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|4 806
|31ч 40м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|4 919
|25ч 30м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|5 126
|28ч 10м (⇵2)
|19.04.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|5 302
|35ч 25м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|5 715
|29ч (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|6 609
|27ч 35м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|6 612
|54ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|6 790
|22ч 35м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|6 818
|47ч 25м (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇱🇻Риги
|7 191
|7ч 50м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇬🇧Белфаста
|7 200
|50ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|7 448
|48ч 20м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇦Днепр
|9 790
|27ч 25м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|9 856
|36ч 45м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|10 113
|44ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|10 919
|45ч 35м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|11 764
|47ч 5м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|12 061
|53ч 55м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|12 261
|32ч 40м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|14 211
|42ч 25м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|14 349
|26ч 50м (⇵1)
|01.11.2020
|из Ялты
|14 553
|53ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|14 634
|17ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|15 128
|37ч 55м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|17 325
|50ч 50м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|17 492
|32ч 45м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇳🇴Осло
|18 452
|25ч 45м (⇵1)
|03.01.2021
|из 🇷🇺Перми
|19 039
|56ч 25м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|19 538
|20ч 30м (⇵2)
|01.08.2021
|из 🇷🇺Сургута
|19 846
|38ч 15м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|20 398
|34ч 30м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇳🇴Тромсё
|20 815
|35ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|22 337
|34ч 20м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|22 567
|34ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|24 312
|34ч 15м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|25 378
|32ч 50м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇩🇪Лейпцига
|25 753
|45ч 15м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Кемерово
|27 294
|45ч 50м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|28 403
|41ч 25м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|28 802
|17ч 25м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|29 311
|50ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇦Херсона
|29 826
|14ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Бургаса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бургаса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анапа, Стамбул, Москва, София и Вена
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