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Как добраться до Бургаса на самолёте

В Бургасе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bourgas Airport» вам не избежать

Список аэропортов Бургаса

  1. Бургас BOJ
    Bourgas Airport

Самые дешёвые билеты в Бургас из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
23.10.2020из 🇦🇹Вены9091ч 55м
16.10.2020из 🇺🇦Харькова1 69827ч 40м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇦Киева1 9985ч 50м (⇵1)
19.10.2020из 🇱🇹Вильнюса2 07124ч 25м (⇵1)
19.10.2020из 🇬🇧Лондона2 07724ч (⇵1)
16.10.2020из 🇮🇹Рима2 68725ч 5м (⇵1)
23.08.2021из 🇷🇺Москвы2 8293ч 10м
13.10.2020из 🇹🇷Стамбула3 4988ч 50м (⇵1)
06.11.2020из 🇩🇪Кёльна3 95327ч (⇵1)
31.10.2020из 🇨🇿Праги4 06216ч 15м (⇵1)
06.11.2020из 🇱🇺Люксембурга4 08825ч 45м (⇵1)
06.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне4 24129ч 25м (⇵1)
15.10.2020из 🇹🇷Антальи4 49522ч 5м (⇵2)
20.11.2020из 🇪🇸Валенсии4 51531ч 5м (⇵1)
06.11.2020из 🇳🇱Эйндховена4 73625ч 25м (⇵1)
06.11.2020из 🇫🇷Парижа4 73834ч 35м (⇵2)
15.10.2020из 🇧🇬Софии4 76325ч 25м (⇵2)
26.10.2020из 🇺🇦Одессы4 80631ч 40м (⇵2)
06.11.2020из 🇧🇪Брюсселя4 91925ч 30м (⇵2)
27.11.2020из 🇺🇦Львова5 12628ч 10м (⇵2)
19.04.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга5 30235ч 25м (⇵2)
06.11.2020из 🇲🇩Кишинёва5 71529ч (⇵1)
19.10.2020из 🇧🇾Минска6 60927ч 35м (⇵2)
21.10.2020из 🇬🇷Афин6 61254ч 45м (⇵2)
20.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива6 79022ч 35м (⇵1)
17.10.2020из 🇲🇹Валлетты6 81847ч 25м (⇵2)
01.06.2021из 🇱🇻Риги7 1917ч 50м (⇵1)
08.11.2020из 🇬🇧Белфаста7 20050ч 30м (⇵2)
17.10.2020из 🇩🇪Гамбурга7 44848ч 20м (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇦Днепр9 79027ч 25м (⇵2)
30.10.2020из 🇫🇮Хельсинки9 85636ч 45м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга10 11344ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Омска10 91945ч 35м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Краснодара11 76447ч 5м (⇵2)
29.10.2020из 🇵🇱Варшавы12 06153ч 55м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Самары12 26132ч 40м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Калининграда14 21142ч 25м (⇵2)
28.12.2020из 🇫🇷Ниццы14 34926ч 50м (⇵1)
01.11.2020из Ялты14 55353ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇰🇿Алматы14 63417ч 50м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону15 12837ч 55м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Казани17 32550ч 50м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Уфы17 49232ч 45м (⇵2)
18.12.2020из 🇳🇴Осло18 45225ч 45м (⇵1)
03.01.2021из 🇷🇺Перми19 03956ч 25м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Челябинска19 53820ч 30м (⇵2)
01.08.2021из 🇷🇺Сургута19 84638ч 15м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Красноярска20 39834ч 30м (⇵2)
18.12.2020из 🇳🇴Тромсё20 81535ч 45м (⇵2)
15.10.2020из 🇰🇬Бишкека22 33734ч 20м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Новосибирска22 56734ч 10м (⇵2)
15.10.2020из 🇬🇪Тбилиси24 31234ч 15м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода25 37832ч 50м (⇵2)
14.10.2020из 🇩🇪Лейпцига25 75345ч 15м (⇵2)
01.01.2021из 🇷🇺Кемерово27 29445ч 50м (⇵2)
15.01.2021из 🇺🇿Ташкента28 40341ч 25м (⇵2)
23.10.2020из 🇦🇲Еревана28 80217ч 25м (⇵1)
17.10.2020из 🇪🇪Таллина29 31150ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇦Херсона29 82614ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бургаса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анапа, Стамбул, Москва, София и Вена

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