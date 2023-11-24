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в стране - лучше сначала посмотрите Бекликташ или Ропотамо. А если любите горы и фракийские памятники, то этот маршрут как раз для вас. Экскурсоводу большое спасибо за отлично проведенный день. Начитавшись предыдущих комментариев, я ожидала встретить немого проводника на жигулях. К счастью все оказалось гораздо лучше. Нормальная машина и хороший, грамотный гид.