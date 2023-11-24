На Рождество – экскурсии в Бургасе

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Бургасе на русском языке, цены от €39, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Четыре стихии Странджи
На машине
28 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Четыре стихии Странджи: индивидуальная экскурсия по горному массиву
Путешествие по горному массиву Странджа включает посещение ущелий, вершин, древних святилищ и водопадов. Уникальная возможность прикоснуться к природе и истории
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
На машине
4 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Погрузитесь в историю Болгарии, посетив Чудните скали, крепость Овеч, Плиску и Мадарского конника. Уникальные места и захватывающие рассказы ждут вас
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Таинственный заповедник Странджа
На машине
скидка
5%
23 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственный заповедник Странджа
Индивидуальная экскурсия: завораживающие природные объекты, местные деликатесы и архитектура Брышляна
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
250238 за всё до 2 чел.
Выгодный трансфер в Бургасе
На машине
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Бургасе - комфорт и удобство
Индивидуальный трансфер в Бургасе с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортная поездка по городу
Завтра в 05:00
10 сен в 00:00
39 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    24 ноября 2023
    Таинственный заповедник Странджа
    Большое спасибо, все очень понравилось
  • М
    Милена
    4 октября 2023
    Таинственный заповедник Странджа
    Отлично провели время. Очень красивые места (удобная обувь обязательна) Алексей пунктуален и приятен в общении. Всё класс. Рекомендую
    Отлично провели время. Очень красивые места (удобная обувь обязательна) Алексей пунктуален и приятен в общении
  • Э
    Эдуард
    14 августа 2023
    Четыре стихии Странджи
    Отличная экскурсия для тех, кто любит природные парки, легенды, сказки, древние артефакты и хочет отдохнуть от пляжного отдыха!
  • О
    Ольга
    28 июля 2023
    Четыре стихии Странджи
    Экскурсия очень интересная и познавательная. Она больше для тех, кто уже знаком с основными "прописными" достопримечательностями Болгарии. Если Вы впервые
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    в стране - лучше сначала посмотрите Бекликташ или Ропотамо. А если любите горы и фракийские памятники, то этот маршрут как раз для вас. Экскурсоводу большое спасибо за отлично проведенный день. Начитавшись предыдущих комментариев, я ожидала встретить немого проводника на жигулях. К счастью все оказалось гораздо лучше. Нормальная машина и хороший, грамотный гид.

  • Н
    Наталья
    7 мая 2023
    Таинственный заповедник Странджа
    Спасибо большое Алексею, за отличную организацию экскурсии нашей разновозрастной компании, были учтены интересы для всех. И все остались довольны
  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2023
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия - очень эрудированный экскурсовод,
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    она рассказала нам много интересных исторических фактов и легенд. Целый день мы провели вместе, наслаждаясь поездкой и интересными познавательными историями и описаниями. Экскурсия интересна не только историческими местами, но и позволяет увидеть незабываемые природные особенности и красоты Болгарии. Рекомендуем и советуем.

    Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия
  • А
    Анна
    31 августа 2021
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    Огромное спасибо Юлии за очень необычную для Болгарии экскурсию. Очень много увидели и узнали об истории Болгарии. Она очень много знает о стране, любит Болгарию и очень интересно об этом рассказывает. Побывайте на этой экскурсии. Не пожалеете.
  • Н
    Николай
    17 июля 2021
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    Часто бываю на экскурсиях и понимаю, что хорошая экскурсия — большой труд) В связи с относительно длительным переездом условия проведения
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    этой экскурсии особенно непростые, поскольку нужно занять чем-то время переезда) Как раз этим умением и оценивается гид)) уметь рассказывать не только по заданной локации (у Юлии с этим все окей), но и по пересеченной местности, когда одна картинка сменяется другой, а клиент не стесняется задавать вопросы. Экскурсия понравилась, Юлия молодец. Достойный уровень за адекватные деньги

Ответы на вопросы от путешественников по Бургасу в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Бургасу в сентябре 2024
Сейчас в Бургасе в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 39 до 250 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.28 из 5
Экскурсии на русском языке в Бургасе (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 55 ⭐ отзывов, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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