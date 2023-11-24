7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Четыре стихии Странджи: индивидуальная экскурсия по горному массиву
Путешествие по горному массиву Странджа включает посещение ущелий, вершин, древних святилищ и водопадов. Уникальная возможность прикоснуться к природе и истории
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Погрузитесь в историю Болгарии, посетив Чудните скали, крепость Овеч, Плиску и Мадарского конника. Уникальные места и захватывающие рассказы ждут вас
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
5%
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственный заповедник Странджа
Индивидуальная экскурсия: завораживающие природные объекты, местные деликатесы и архитектура Брышляна
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
250€238 за всё до 2 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Бургасе - комфорт и удобство
Индивидуальный трансфер в Бургасе с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортная поездка по городу
Завтра в 05:00
10 сен в 00:00
€39 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир24 ноября 2023Большое спасибо, все очень понравилось
- ММилена4 октября 2023Отлично провели время. Очень красивые места (удобная обувь обязательна) Алексей пунктуален и приятен в общении. Всё класс. Рекомендую
- ЭЭдуард14 августа 2023Отличная экскурсия для тех, кто любит природные парки, легенды, сказки, древние артефакты и хочет отдохнуть от пляжного отдыха!
- ООльга28 июля 2023Экскурсия очень интересная и познавательная. Она больше для тех, кто уже знаком с основными "прописными" достопримечательностями Болгарии. Если Вы впервые
- ННаталья7 мая 2023Спасибо большое Алексею, за отличную организацию экскурсии нашей разновозрастной компании, были учтены интересы для всех. И все остались довольны
- ТТатьяна12 апреля 2023Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия - очень эрудированный экскурсовод,
- ААнна31 августа 2021Огромное спасибо Юлии за очень необычную для Болгарии экскурсию. Очень много увидели и узнали об истории Болгарии. Она очень много знает о стране, любит Болгарию и очень интересно об этом рассказывает. Побывайте на этой экскурсии. Не пожалеете.
- ННиколай17 июля 2021Часто бываю на экскурсиях и понимаю, что хорошая экскурсия — большой труд) В связи с относительно длительным переездом условия проведения
Ответы на вопросы от путешественников по Бургасу в категории «На Рождество»
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