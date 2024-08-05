11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к болгарской «Китайской стене»
Путешествие к Чудным скалам и крепости Овеч в Бургасе. Увидим природные феномены и древние руины. Вдохновляющий маршрут для любителей истории и природы
Начало: Иван Вазов, 1, Бургас
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды богемного Бургаса: экскурсия по старым кварталам
Прогулка по старым улочкам Бургаса, полная интересных историй и легенд. Узнайте о жизни города в 19 веке и его известных жителях
Начало: Железнодорожный вокзал
Расписание: по мере комплектования групп
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
По винодельням! Дух, вино, кухня и история Болгарии
Индивидуальная экскурсия по Бургасу и его окрестностям с винной дегустацией и историческими открытиями
Начало: Бульвар Алеко Богориди, 21, Бургас
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Древнеегипетские загадки таинственной Странджи: индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по археологическим музеям и мистическим местам Странджи. Откройте для себя древние артефакты и насладитесь болгарской кухней
Начало: Бульвар Алеко Богориди, 21, Бургас
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бургасу в категории «Популярные экскурсии»
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