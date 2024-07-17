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лично бы не советовала прогулку на лодках по реке,это просто прокатили туда и обратно,полчаса,повезло увидеть только 1 черепашку. Всё было на болгарском,так что мы ничего не поняли что рассказывали и что отвечали на вопросы🤷🏻. Замок "влюбленный в ветер очень оригинально,интересно,и он продолжает достраиваться,переделываться. Укажите пожалуйста,что покормить павлинов там больше нельзя,они просто в загоне за решёткой сейчас. Созополь очень интересный городок со множеством старинных типичных домиков,прекрасная прогулка. И ресторан "Старая мельница" отлично завершил нашу прогулку-сидеть и созерцать из окна террасы море, остров св. Миколы и наслаждаться болгарской кухней,что может быть лучше! Спасибо большое,мы получили кучу удовольствия.