10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Погрузитесь в историю Болгарии, посетив Чудните скали, крепость Овеч, Плиску и Мадарского конника. Уникальные места и захватывающие рассказы ждут вас
7 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Несебру с профессиональным гидом
Несебр - древний город с богатой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по его улочкам, узнайте о сорока церквях и насладитесь морскими пейзажами
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Бургасе с посещением замка и Созополя
Путешествие в сказку: замок «Влюблённый в ветер», старинный Созополь и девственная природа заповедника Ропотамо. Игра и приключения для всей семьи
7 авг в 15:00
8 авг в 10:00
от €138 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по природным и культурным достопримечательностям Бургаса
Индивидуальная экскурсия: завораживающие природные объекты, местные деликатесы и архитектура Брышляна
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €200 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOksana17 июля 2024Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас. Поэтому всё очень понравилось. Единственное,я
- LLiumina9 июля 2024Прекрасный экскурсовод Алекс! Приятное общение, ненавязчивые рассказы, удовлетворение наших просьб и пожеланий!
- ВВладимир24 ноября 2023Большое спасибо, все очень понравилось
- ММилена4 октября 2023Отлично провели время. Очень красивые места (удобная обувь обязательна) Алексей пунктуален и приятен в общении. Всё класс. Рекомендую
- ННаталья7 мая 2023Спасибо большое Алексею, за отличную организацию экскурсии нашей разновозрастной компании, были учтены интересы для всех. И все остались довольны
- ТТатьяна12 апреля 2023Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия - очень эрудированный экскурсовод,
- ЛЛариса14 февраля 2022Это была замечательная прогулка - именно прогулка. Неторопливо, но основательно мы погрузились в историю города, прошлись по местам, которые интересовали
- AAurika28 сентября 2021Интересная поездка, Алексей легко адаптирует экскурсию под интересы заказчика, замок "Влюблённый ветер", конечно, китч, но посмотреть интересно, Созопль прекрасен, мне понравилось
- ААнна31 августа 2021Огромное спасибо Юлии за очень необычную для Болгарии экскурсию. Очень много увидели и узнали об истории Болгарии. Она очень много знает о стране, любит Болгарию и очень интересно об этом рассказывает. Побывайте на этой экскурсии. Не пожалеете.
- ННиколай17 июля 2021Часто бываю на экскурсиях и понимаю, что хорошая экскурсия — большой труд) В связи с относительно длительным переездом условия проведения
Ответы на вопросы от путешественников по Бургасу в категории «Все»
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