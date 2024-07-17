Все – экскурсии в Бургасе

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Бургасе на русском языке, цены от €138. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
На машине
4 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Погрузитесь в историю Болгарии, посетив Чудните скали, крепость Овеч, Плиску и Мадарского конника. Уникальные места и захватывающие рассказы ждут вас
7 авг в 09:00
9 авг в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по старому Несебру
Пешая
3 отзыва
3.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Несебру с профессиональным гидом
Несебр - древний город с богатой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по его улочкам, узнайте о сорока церквях и насладитесь морскими пейзажами
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Балканская сказка для детей и взрослых
На машине
30 отзывов
7 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Бургасе с посещением замка и Созополя
Путешествие в сказку: замок «Влюблённый в ветер», старинный Созополь и девственная природа заповедника Ропотамо. Игра и приключения для всей семьи
7 авг в 15:00
8 авг в 10:00
от 138 за человека
Таинственный заповедник Странджа
На машине
23 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по природным и культурным достопримечательностям Бургаса
Индивидуальная экскурсия: завораживающие природные объекты, местные деликатесы и архитектура Брышляна
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oksana
    17 июля 2024
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас. Поэтому всё очень понравилось. Единственное,я
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    лично бы не советовала прогулку на лодках по реке,это просто прокатили туда и обратно,полчаса,повезло увидеть только 1 черепашку. Всё было на болгарском,так что мы ничего не поняли что рассказывали и что отвечали на вопросы🤷🏻. Замок "влюбленный в ветер очень оригинально,интересно,и он продолжает достраиваться,переделываться. Укажите пожалуйста,что покормить павлинов там больше нельзя,они просто в загоне за решёткой сейчас. Созополь очень интересный городок со множеством старинных типичных домиков,прекрасная прогулка. И ресторан "Старая мельница" отлично завершил нашу прогулку-сидеть и созерцать из окна террасы море, остров св. Миколы и наслаждаться болгарской кухней,что может быть лучше! Спасибо большое,мы получили кучу удовольствия.

    Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под насТак как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под насТак как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под насТак как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под насТак как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под насТак как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под насТак как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под насТак как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под насТак как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под насТак как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас
  • L
    Liumina
    9 июля 2024
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Прекрасный экскурсовод Алекс! Приятное общение, ненавязчивые рассказы, удовлетворение наших просьб и пожеланий!
  • В
    Владимир
    24 ноября 2023
    Таинственный заповедник Странджа
    Большое спасибо, все очень понравилось
  • М
    Милена
    4 октября 2023
    Таинственный заповедник Странджа
    Отлично провели время. Очень красивые места (удобная обувь обязательна) Алексей пунктуален и приятен в общении. Всё класс. Рекомендую
    Отлично провели время. Очень красивые места (удобная обувь обязательна) Алексей пунктуален и приятен в общении
  • Н
    Наталья
    7 мая 2023
    Таинственный заповедник Странджа
    Спасибо большое Алексею, за отличную организацию экскурсии нашей разновозрастной компании, были учтены интересы для всех. И все остались довольны
  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2023
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия - очень эрудированный экскурсовод,
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    она рассказала нам много интересных исторических фактов и легенд. Целый день мы провели вместе, наслаждаясь поездкой и интересными познавательными историями и описаниями. Экскурсия интересна не только историческими местами, но и позволяет увидеть незабываемые природные особенности и красоты Болгарии. Рекомендуем и советуем.

    Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". ЮлияБлагодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия
  • Л
    Лариса
    14 февраля 2022
    Фотопрогулка по старому Несебру
    Это была замечательная прогулка - именно прогулка. Неторопливо, но основательно мы погрузились в историю города, прошлись по местам, которые интересовали
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    каждого из нас (муж любит храмы, а мне милее море). Алексей - прекрасный рассказчик. Искренне рекомендуем прогулку тем, кто любит историю, прогулки и делать фото!!! И Несебр в несезон великолепен!!!

  • A
    Aurika
    28 сентября 2021
    Балканская сказка для детей и взрослых
    Интересная поездка, Алексей легко адаптирует экскурсию под интересы заказчика, замок "Влюблённый ветер", конечно, китч, но посмотреть интересно, Созопль прекрасен, мне понравилось
  • А
    Анна
    31 августа 2021
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    Огромное спасибо Юлии за очень необычную для Болгарии экскурсию. Очень много увидели и узнали об истории Болгарии. Она очень много знает о стране, любит Болгарию и очень интересно об этом рассказывает. Побывайте на этой экскурсии. Не пожалеете.
  • Н
    Николай
    17 июля 2021
    Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
    Часто бываю на экскурсиях и понимаю, что хорошая экскурсия — большой труд) В связи с относительно длительным переездом условия проведения
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    этой экскурсии особенно непростые, поскольку нужно занять чем-то время переезда) Как раз этим умением и оценивается гид)) уметь рассказывать не только по заданной локации (у Юлии с этим все окей), но и по пересеченной местности, когда одна картинка сменяется другой, а клиент не стесняется задавать вопросы. Экскурсия понравилась, Юлия молодец. Достойный уровень за адекватные деньги

Ответы на вопросы от путешественников по Бургасу в категории «Все»

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  3. Балканская сказка для детей и взрослых
  4. Таинственный заповедник Странджа
Сколько стоит экскурсия по Бургасу в августе 2024
Сейчас в Бургасе в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 138 до 250. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.28 из 5
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