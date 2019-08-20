2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знакомство с болгарским бытом в Жеравне

Архитектурный заповедник Жеравна — это небольшое село, в котором вы с головой погрузитесь в эпоху национального возрождения. Мы рассмотрим 200-летние образцы деревянного зодчества, посетим дома-музеи, сохранившие обстановку, в которой жили их знаменитые хозяева: болгарский писатель Йордан Йовков, учитель и педагог Сава Филаретов и один из богатейших людей той эпохи Руси Чорбаджи. Вы увидите, как обустраивали свой быт болгары позапрошлого века, чем украшали дом и как проводили досуг. А обед в аутентичной корчме познакомит вас с традиционными болгарскими блюдами и поможет набраться сил для творческой части нашего путешествия.

Войлочное изделие своими руками

После падения османского ига в Болгарии начинает процветать прикладное искусство — гончарное дело, войлоковаляние, ткачество и резьба по дереву. После обеда вас ждет мастер-класс, во время которого и дети, и взрослые смогут своими руками создать интересный войлочный аксессуар: кошелёчек для мелочи или пенал для косметики, серьги или браслет, брелок или кармашек для наушников. А ведущая мастер-класса — художница, мастерица и жительница Святого Власа — не только поможет вам овладеть навыками валяния войлока, но и расскажет об истории этого прикладного искусства.