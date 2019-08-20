2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть Болгарию, какой она была 200 лет назад, и создать аксессуар из войлока своими руками

Polina
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Polina – представитель гидов
В заповедник Жеравна обязательно стоит отправиться всем, кто хочет понять самобытную болгарскую культуру, её традиции, ремесла и особенности быта.

Вы прогуляетесь по улочкам, где время остановилось два века назад, заглянете в аутентичные дома, пообедаете в корчме и даже сваляете аксессуар из войлока под руководством опытной мастерицы.
От 138 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 17 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Этно-путешествие в село мастеров Жеравна
Этно-путешествие в село мастеров Жеравна

Что вас ожидает

Знакомство с болгарским бытом в Жеравне
Архитектурный заповедник Жеравна — это небольшое село, в котором вы с головой погрузитесь в эпоху национального возрождения. Мы рассмотрим 200-летние образцы деревянного зодчества, посетим дома-музеи, сохранившие обстановку, в которой жили их знаменитые хозяева: болгарский писатель Йордан Йовков, учитель и педагог Сава Филаретов и один из богатейших людей той эпохи Руси Чорбаджи. Вы увидите, как обустраивали свой быт болгары позапрошлого века, чем украшали дом и как проводили досуг. А обед в аутентичной корчме познакомит вас с традиционными болгарскими блюдами и поможет набраться сил для творческой части нашего путешествия.

Войлочное изделие своими руками
После падения османского ига в Болгарии начинает процветать прикладное искусство — гончарное дело, войлоковаляние, ткачество и резьба по дереву. После обеда вас ждет мастер-класс, во время которого и дети, и взрослые смогут своими руками создать интересный войлочный аксессуар: кошелёчек для мелочи или пенал для косметики, серьги или браслет, брелок или кармашек для наушников. А ведущая мастер-класса — художница, мастерица и жительница Святого Власа — не только поможет вам овладеть навыками валяния войлока, но и расскажет об истории этого прикладного искусства.

Организационные детали

  • Трансфер до Жеравны включен в стоимость экскурсии. Отправной точкой будет Бургас, но забрать вас мы сможем также из мест Елените, Святой Влас, Солнечный берег, Несебыр, Равда, Поморие, Сарафово. Обязательно напишите точное название своего отеля или адрес, где вы будете отдыхать.
  • Сбор группы в 9:00 — 10:00 часов, возвращение в отель около 18:00.
  • Все материалы и входные билеты включены в общую стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: обед в кафе (10-15 евро), сувениры.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Этно-путешествие в село мастеров Жеравна
Этно-путешествие в село мастеров Жеравна
Этно-путешествие в село мастеров Жеравна
Этно-путешествие в село мастеров Жеравна
Этно-путешествие в село мастеров Жеравна
Этно-путешествие в село мастеров Жеравна
Этно-путешествие в село мастеров Жеравна
Этно-путешествие в село мастеров Жеравна
Этно-путешествие в село мастеров Жеравна
Этно-путешествие в село мастеров Жеравна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Polina
Polina
Меня зовут Полина. Я живу в Болгарии уже больше 7 лет, 4 из которых занимаюсь экскурсиями. По опыту знаю, что зачастую интереснее обращаться за информацией не к коренным жителям страны, а к тем, кто приехал в неё по любви. Теперь уже не я, а мы проводим путешествия по Болгарии. Я говорю «мы», имея в виду не команду аниматоров или экскурсоводов, а своих друзей, влюблённых в эту страну, её природу, историю, традицию и магию.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 августа 2019
Экскурсию для нас проводила Ольга. Она без устали рассказывало нам интересные факты из истории, географии Болгарии. О происхождении слов, особенности постановки ударений в словах болгарского языка Шутками, прибаутками, легендами доехали до села. Там посетили музей, художественную школу с выставкой рисунков, которые можно при желании купить. Поели национальные самобытные болюса болгарской Кухни. Ольга повела мастер класс по производству различных изделий из фетра. Их мы мастерили в сельском кафе под вековыми липами. Дочь смастерила для меня серьги и браслет из фетра, а сын очечник для солнцезащитных очков. Уезжать совсем не хотелось Спасибо, Ольга !!!
8 августа 2019
Прекрасная Жеравна, уютная, колоритная и малолюдная. Ольга провела отличные экскурсию и мастер класс. Одно удовольствие общаться с таким человеком! Спасибо за терпение и труд! Единственное, что стоит учесть будущим путешественникам, особенно с детьми, - это дорога. Она очень живописная, но занимает порядка 3х часов в одну сторону. Но однозначно я бы рекомендовала такую прогулку к посещению)

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