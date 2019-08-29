10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

О гиде Полине и её экскурсионных программах узнала через сайт Tripster.

У нас была компания из пяти человек, я, супруг и троих наших детей от 7 до 14 лет. Соскучившись у моря и имея свою машину нам захотелось посетить несколько интересных мест в национальном парке Странджа. Гид Полина предложила оптимальный маршрут путешествия и мы отправились в путь. Встретились с Полиной в городке Звездец. Ощущение было такое, что давно знакомы и в дружеской беседе начали путешествовать.

Полюбовавшись холмисто-зелёным пейзажем со скал, спустились в долину реки Младежко. Прогулка вдоль мшистых камней журчащей речки в пятнах солнечного света, сквозь листву вековых деревьев, привела нас к пещере. Там было настоящее приключение для наших детей и для нас. Настроение было замечательное и на этой волне мы поехали к водопаду. Самые смелые искупались в ледяной воде. Очень красивое и первозданное место.

Пообедали в городке Малко Тырново. Там же посетили природный музей. Дети развлеклись со звуками животных, природы. Мы узнали из уст Полины много интересного о местных традициях Болгар, о нестинарстве.

Далее, в горах, мы посетили несколько очень интересных мест, окутанных мифами и мистицизмом.

Мишкова Нива. Древние камни, хранящие много секретов. И хранители этих камней: большие ящерицы, королева-змея в глубине древнего дольмена...

Захоронение Бастет и самая высокая точка Странджи... Как будто забываешь обо всем и погружаешься в атмосферу первозданного мира, который живет параллельно в нами из покон веков.

Хочу добавить, что Полина сама составляет интересные маршруты, но готова проводить вас к местам, о которых вы читали и хотели бы посетить, но сами не найдёте и не доедите.

Надо сказать, что все путешествие проходило исключительно в безлюдных местах и это здорово усилило восприятие окружения, дало возможность не отвлекаясь прочувствовать и насладиться атмосферой.

Закончился день путешествий ужином в уютном местечке в горах Странджи в компании Полины и Сергея, за интересной беседой. Мы были счастливы и довольны прошедшим днём. Осталось большое желание приехать сюда снова, ведь каждый камень здесь живой и куда не посмотри, везде интересно и красиво.

Очень советуем воспользоваться услугами гида Полины, которая любит и живёт этими местами, готова показать потаенные уголки Странджи. Она является очень интересным и глубокомыслящим человеком и вообще замечательной девушкой.

Это путешествие для тех, кто скучает у моря, среди туристов и жаждет новых незабываемых впечатлений, которые зарядят радостными воспоминаниями надолго.

Ольга из Москвы