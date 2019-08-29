10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Уникальное путешествие по красивым и богатым духовной энергией местам заповедника Странджа

Polina
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Polina – представитель гидов
Самый мистический горный заповедник Болгарии, освежающий лесной водопад, интерактивный музей и настоящий ритуал в скальном Храме Солнца – это путешествие, которое познакомит детей с великим многообразием природы, а для взрослых станет возможностью заглянуть глубоко внутрь себя.
57 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 17 друзей
На автобусе
Продолжительность 7.5 часов
До 18 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
4.7
Магическое путешествие к древним духам Болгарии
Магическое путешествие к древним духам Болгарии

Что вас ожидает

  • Всего 40 минут от шумного побережья Бургаса — и мы погрузимся в неторопливую и живописную атмосферу мистичного балканского горного массива. Наш маршрут будет пролегать среди гор национального заповедника Странджа, который называют «лёгкими» Болгарии за его целебный воздух.
  • Пройдёмся по эко-маршруту вдоль реки Младежко к самому её истоку, бьющему из-под земли. Считается, что умываясь из этого источника, вы молодеете. Самые смелые смогут залезть в пещеру и заглянуть в пропасть, где подземные воды этой реки ещё не выбрались на поверхность и не зажурчали под солнцем.
  • Окончательно сбросить с себя повседневную рутину поможет омовение в лесном водопаде с обжигающей ледяной водой. После водных процедур неплохо будет подкрепиться блюдами национальной кухни и домашним вином. Устроим пикник в лесу на одной из оборудованных площадок для отдыха или пообедаем в местном ресторанчике.
  • А затем отправимся в природное святилище – скальный Храм Солнца, с которого открывается прекрасная горная панорама. Здесь древние проводили ритуал с использованием четырёх священных жидкостей: оливкового масла, молока, вина и воды. Среди нас нет жрецов, которые могли бы провести такой ритуал, но мы возьмём его сущностную основу и попробуем впустить магию этого места в свою жизнь, чтобы забрать из этого места свои подарки.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер. Отправной точкой для поездки является Бургас, но забрать гостей мы можем из следующих мест: Елените, Святой Влас, Солнечный берег, Несебыр, Равда, Поморие, Сарафово, Бургас, Черноморец. Обязательно напишите точное название своего отеля или адрес комплекса, где вы будете отдыхать!
  • Сбор группы в 09:00-10:00. А вернём вас в отель в 18:30-19:00. Маршрут составлен так, что в течение дня не будет долгих переездов в автобусе.
  • Дополнительные расходы: обед в кафе (10-15 евро), сувениры.
  • С собой иметь: удобную обувь, средства от солнца и от насекомых (по погоде).
  • Обратите внимание, что в зависимости от сезона и погодных условий, программа экскурсии может слегка меняться.
Магическое путешествие к древним духам Болгарии
Магическое путешествие к древним духам Болгарии
Магическое путешествие к древним духам Болгарии
Магическое путешествие к древним духам Болгарии
Магическое путешествие к древним духам Болгарии
Магическое путешествие к древним духам Болгарии
Магическое путешествие к древним духам Болгарии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Polina
Polina
Меня зовут Полина. Я живу в Болгарии уже больше 7 лет, 4 из которых занимаюсь экскурсиями. По опыту знаю, что зачастую интереснее обращаться за информацией не к коренным жителям страны, а к тем, кто приехал в неё по любви. Теперь уже не я, а мы проводим путешествия по Болгарии. Я говорю «мы», имея в виду не команду аниматоров или экскурсоводов, а своих друзей, влюблённых в эту страну, её природу, историю, традицию и магию.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 августа 2019
Экскурсия с Полиной действительно оказалось магической, как и сама Полина, всем кто любит природу и необычные, магические места обязательно нужно побывать здесь и только с Полиной, мы получили огромное удовольствие от процесса и полученной информации, Полина смогла заинтересовать ребенка и быстро включить в процесс. Полина очень душевный любящий свою работу человек. Ждем с нетерпением новой встречи по интересным местам Болгарии!
1 июля 2019
Все понравилось, неравнодушный гид, на все вопросы отвечала. Единственное нужно продумать с обедом, поздновато он получается. Для гида информация - дубочки, к сожалению погибли
17 июня 2019
В целом от мероприятия остались хорошие впечатления.но,если бы знали заранее детали-скорее всего потратили бы эти деньги на другое.
Насторожила организация в начале.накануне вечером узнали,что у нас другой гид,при чем не от самого организатора,а от нового гида,дальше,что экскурсия не индивидуальная,как заявлено в описании,а групповая (к нам присоединилась девушка,она,к слову,нас вообще не напрягала,но об этом нужно предупреждать заранее и согласовывать,ну и соответственно,стоимость экскурсии должна быть скорректирована).
От Бургаса до Странджи достаточно долго ехать-больше 2,5 часов-к этому тоже надо быть готовым.
Сама Странджа,действительно,очень красивая-напоминает горы российского юга-с водопадами,горными речками,камнями во мхе,дикими животными,чистым воздухом.искупались в горном водопаде,залезли в пещеру к летучим мышам-ребёнок 7 лет был в восторге.нам с нужен не хватало содержательной части.Безусловно,гид,влюблен в эти места и старался рассказать что-то интересное,но в сухом остатка- только эмоции,какая Странджа прекрасная и как здесь здорово.На мой взгляд,за очень внушительную стоимость можно было сделать экскурсию более информативной и интересной для разных участников.Это скорее прогулка по лесу,чем экскурсия.
12 сентября 2018
Экскурсия для любителей природы и мест, отдаленных от толпы. Приятное разнообразие во время пляжного отдыха.
Екатерина
5 сентября 2018
Спасибо за прекрасно проведённый день в горах Странджа! Детям (4 и 5 лет) очень понравились пешеры, водопады и летучие мыши) Лилия замечательный рассказчик, действительно влюблённый в эти места. Рекомендую всем, кто хочет увидеть другую Болгарию.
5 сентября 2018
Добрый день! Делимся впечатлениями о данной экскурсии, посещали в составе 3-х человек двое взрослых и ребёнок 10 лет, сказать, что мы в восторге, ничего не сказать! Отличный гид, отличный маршрут! Супер Экскурсия!
Интересно, познавательно, увлекательно-ребёнку это показалось мини-приключением!
Нам взрослым очень понравился гид, взаимодействовал не только с нами, но и вовлекал в общение ребёнка, рассказывал интересные факты, показал безумно красивые природные места! Всегда был готов поведать чуть больше и ответить на все вопросы!
Однозначно РЕКОМЕНДУЕМ!!!!
23 июня 2017
Очень понравилось! Мы посетили столько интересных мест! Фракийские святилища и гробницу! А какая красивая природа,особенно нам понравилась река.Дети в восторге! Большое спасибо Полине за организацию и Сергею за проведение! Пикник был просто великолепен!
5 сентября 2016
Я подбирала экскурсию, на которой почувствую себя в кругу друзей и по совместительству гидов, чтобы отправиться в загадочное, многообещающее путешествие. Мне хотелось тепло поболтать, обсудить насущные болгарские темы, никуда не торопиться и почувствовать себя на время местным жителем. Мне все это удалось! Рекомендую всем, кто хочет испытать тоже!
2 августа 2016
О гиде Полине и её экскурсионных программах узнала через сайт Tripster.
У нас была компания из пяти человек, я, супруг и троих наших детей от 7 до 14 лет. Соскучившись у моря и имея свою машину нам захотелось посетить несколько интересных мест в национальном парке Странджа. Гид Полина предложила оптимальный маршрут путешествия и мы отправились в путь. Встретились с Полиной в городке Звездец. Ощущение было такое, что давно знакомы и в дружеской беседе начали путешествовать.
Полюбовавшись холмисто-зелёным пейзажем со скал, спустились в долину реки Младежко. Прогулка вдоль мшистых камней журчащей речки в пятнах солнечного света, сквозь листву вековых деревьев, привела нас к пещере. Там было настоящее приключение для наших детей и для нас. Настроение было замечательное и на этой волне мы поехали к водопаду. Самые смелые искупались в ледяной воде. Очень красивое и первозданное место.
Пообедали в городке Малко Тырново. Там же посетили природный музей. Дети развлеклись со звуками животных, природы. Мы узнали из уст Полины много интересного о местных традициях Болгар, о нестинарстве.
Далее, в горах, мы посетили несколько очень интересных мест, окутанных мифами и мистицизмом.
Мишкова Нива. Древние камни, хранящие много секретов. И хранители этих камней: большие ящерицы, королева-змея в глубине древнего дольмена...
Захоронение Бастет и самая высокая точка Странджи... Как будто забываешь обо всем и погружаешься в атмосферу первозданного мира, который живет параллельно в нами из покон веков.
Хочу добавить, что Полина сама составляет интересные маршруты, но готова проводить вас к местам, о которых вы читали и хотели бы посетить, но сами не найдёте и не доедите.
Надо сказать, что все путешествие проходило исключительно в безлюдных местах и это здорово усилило восприятие окружения, дало возможность не отвлекаясь прочувствовать и насладиться атмосферой.
Закончился день путешествий ужином в уютном местечке в горах Странджи в компании Полины и Сергея, за интересной беседой. Мы были счастливы и довольны прошедшим днём. Осталось большое желание приехать сюда снова, ведь каждый камень здесь живой и куда не посмотри, везде интересно и красиво.
Очень советуем воспользоваться услугами гида Полины, которая любит и живёт этими местами, готова показать потаенные уголки Странджи. Она является очень интересным и глубокомыслящим человеком и вообще замечательной девушкой.
Это путешествие для тех, кто скучает у моря, среди туристов и жаждет новых незабываемых впечатлений, которые зарядят радостными воспоминаниями надолго.
Ольга из Москвы
14 июня 2016
Хочу сказать огромное спасибо нашему замечательному гиду Полине. Чудесная девушка, образованная, доброжелательная, тактичная, с чувством юмора, приятная в общении. Помогла не только увидеть Болгарию, разную и привлекательную каждый раз по-новому, но и всегда была готова помочь в решении возникающих бытовых вопросов во время путешествия. Очень понравилось, что есть возможность заменить стандартный маршрут на разработанный Полиной лично для заказчика, и всего-то нужно высказать гиду свои пожелания и уточнить нюансы.
Я обязательно порекомендую Полину своим друзьям.
Только благодаря Полине и её помощникам Ивану и Сергею у меня появилось желание посетить Болгарию ещё и ещё раз. Спасибо!!!!

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