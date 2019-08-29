10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В целом от мероприятия остались хорошие впечатления.но,если бы знали заранее детали-скорее всего потратили бы эти деньги на другое.
Насторожила организация в начале.накануне вечером узнали,что у нас другой гид,при чем не от самого организатора,а от нового гида,дальше,что экскурсия не индивидуальная,как заявлено в описании,а групповая (к нам присоединилась девушка,она,к слову,нас вообще не напрягала,но об этом нужно предупреждать заранее и согласовывать,ну и соответственно,стоимость экскурсии должна быть скорректирована).
От Бургаса до Странджи достаточно долго ехать-больше 2,5 часов-к этому тоже надо быть готовым.
Сама Странджа,действительно,очень красивая-напоминает горы российского юга-с водопадами,горными речками,камнями во мхе,дикими животными,чистым воздухом.искупались в горном водопаде,залезли в пещеру к летучим мышам-ребёнок 7 лет был в восторге.нам с нужен не хватало содержательной части.Безусловно,гид,влюблен в эти места и старался рассказать что-то интересное,но в сухом остатка- только эмоции,какая Странджа прекрасная и как здесь здорово.На мой взгляд,за очень внушительную стоимость можно было сделать экскурсию более информативной и интересной для разных участников.Это скорее прогулка по лесу,чем экскурсия.