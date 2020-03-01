Polina проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

К острову в Бургасском заливе

Мы отправимся к маленькому острову святой Анастасии — но с большой историей, о которой расскажет местный музей. В средние века здесь был монастырь, а сегодня сохранилась церквушка с уникальными фресками. Вы отдохнете в таверне, полюбуетесь романтичными видами и сделаете фотографии с маяком. А еще услышите легенды о пиратах, призраке и сокровищах, спрятанных где-то на острове.

Море — только для вас

Яхта встанет в живописной бухте примерно на час. Вы сможете понырять и поплавать в прозрачной воде, вдали от шумного берега. А если повезет, мы встретим свободных дельфинов, резвящихся над гладью волн.