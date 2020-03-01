Polina проводит ещё 3 экскурсии

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Встретиться со стихией ветра и волн, посетить островок в заливе и искупаться в открытом море

Polina
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Polina – представитель гидов
Яхтенная прогулка — это всегда небольшое приключение.

Под размеренный плеск воды мы доберемся до крохотного острова святой Анастасии: вы прогуляетесь и сделаете красивые снимки, услышите о пиратах, а в местном музее узнаете хроники острова.

Мы бросим якорь в уютной бухте и вдоволь наплаваемся в чистом море.
От 285 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
На кораблике
Продолжительность 5 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча Морская прогулка на яхте начинаются и заканчиваются в новой современной марине квартала Сарафово (г. Бургас)
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Прогулка на яхте к пиратскому острову
Прогулка на яхте к пиратскому острову

Что вас ожидает

К острову в Бургасском заливе
Мы отправимся к маленькому острову святой Анастасии — но с большой историей, о которой расскажет местный музей. В средние века здесь был монастырь, а сегодня сохранилась церквушка с уникальными фресками. Вы отдохнете в таверне, полюбуетесь романтичными видами и сделаете фотографии с маяком. А еще услышите легенды о пиратах, призраке и сокровищах, спрятанных где-то на острове.

Море — только для вас
Яхта встанет в живописной бухте примерно на час. Вы сможете понырять и поплавать в прозрачной воде, вдали от шумного берега. А если повезет, мы встретим свободных дельфинов, резвящихся над гладью волн.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер из следующих мест: Елените, Святой Влас, Солнечный берег, Несебыр, Равда, Поморие, Сарафово, Бургас, Черноморец. Обязательно напишите точное название своего отеля или адрес комплекса, где вы будете отдыхать!
  • Вам предоставят полотенца и всё необходимое яхтенное оборудование, но не забудьте взять с собой купальник, головной убор и средство для защиты от солнца.
  • Дополнительные расходы: билет в музей — 3 евро; обед в ресторане на острове.
  • Морская прогулка на яхте начинается и заканчивается в новой современной марине квартала Сарафово (г. Бургас).
  • Если вы хотите сделать сюрприз своим близким, мы можем за дополнительную плату оформить яхту ко дню рождения или романтической прогулке молодожёнов, заказать доставку цветов, закуски и напитки.
  • По вашему запросу маршрут и время прогулки могут быть изменены.
Прогулка на яхте к пиратскому острову
Прогулка на яхте к пиратскому острову
Прогулка на яхте к пиратскому острову
Прогулка на яхте к пиратскому острову
Прогулка на яхте к пиратскому острову
Прогулка на яхте к пиратскому острову

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Морская прогулка на яхте начинаются и заканчиваются в новой современной марине квартала Сарафово (г. Бургас).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Polina
Polina
Меня зовут Полина. Я живу в Болгарии уже больше 7 лет, 4 из которых занимаюсь экскурсиями. По опыту знаю, что зачастую интереснее обращаться за информацией не к коренным жителям страны, а к тем, кто приехал в неё по любви. Теперь уже не я, а мы проводим путешествия по Болгарии. Я говорю «мы», имея в виду не команду аниматоров или экскурсоводов, а своих друзей, влюблённых в эту страну, её природу, историю, традицию и магию.
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Polina проводит ещё 3 экскурсии

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