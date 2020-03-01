Выбирайте и другие экскурсии в Несебре

Что вас ожидает

Тернистые пути истории

После погружения (по желанию) вы сможете самостоятельно прогуляться по старинному городу и познакомиться с главными достопримечательностями приморского города. Петляя по колоритным лабиринтам средневековых улочек, вы наткнетесь на множество изящных церквей, руинированную крепостную стену и деревянные болгарские домики.

Погружение в подводный мир

В древности полуостров был почти в два раза больше, но сильное землетрясение не только разрушило античные постройки, но и погрузило их под воду. От пристани вы отправитесь на морскую прогулку, чтобы поглядеть на затонувший город. Перед погружением мы обучим вас «языку дайвинга» и проведем подробный инструктаж по технике безопасности, а также поможем подобрать снаряжение. Вместе с профессиональным инструктором и ассистентом, вы погрузитесь в местную «Атлантиду». Будто сон наяву, прогулка по затонувшим старинным улочкам вернет вас в детство и вдохновит на поиски сокровищ!