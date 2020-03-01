Выбирайте и другие экскурсии в Несебре

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Прогуляться по затонувшему городу, увидеть достопримечательности и погрузиться в стародавние времена

Polina
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Polina – представитель гидов
Мощеные улочки, двухэтажные старенькие дома с красными крышами и потрясающая панорама на солнечный берег и море — вот что такое Несебр.

Но, как любой античный городок, он хранит свои секреты.

Один из них — подводное царство, которое приоткроется вам во время погружения.

А после — вы прогуляетесь по обеим частям самобытного города и получите массу новых впечатлений!
65 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Центральный вход в Старый Несебыр
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Несебр пешком и с аквалангом!
Несебр пешком и с аквалангом!

Что вас ожидает

Тернистые пути истории
После погружения (по желанию) вы сможете самостоятельно прогуляться по старинному городу и познакомиться с главными достопримечательностями приморского города. Петляя по колоритным лабиринтам средневековых улочек, вы наткнетесь на множество изящных церквей, руинированную крепостную стену и деревянные болгарские домики.

Погружение в подводный мир
В древности полуостров был почти в два раза больше, но сильное землетрясение не только разрушило античные постройки, но и погрузило их под воду. От пристани вы отправитесь на морскую прогулку, чтобы поглядеть на затонувший город. Перед погружением мы обучим вас «языку дайвинга» и проведем подробный инструктаж по технике безопасности, а также поможем подобрать снаряжение. Вместе с профессиональным инструктором и ассистентом, вы погрузитесь в местную «Атлантиду». Будто сон наяву, прогулка по затонувшим старинным улочкам вернет вас в детство и вдохновит на поиски сокровищ!

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Старом Несебре. Если вам необходим трансфер, напишите об этом гиду.
  • Дополнительные расходы: обед в кафе (10-15 евро), сувениры.
  • Обратите внимание, что в зависимости от сезона и погодных условий, программа экскурсии может слегка меняться.
  • Одновременно погружаться могут не более 4 человек!
  • Опыт погружения приветствуется, но не обязателен.
  • Ограничения по возрасту – от 10 лет.
  • После погружения вы получите диплома PADI с указанием глубины погружения.
  • В подарок вы получите фотографии над и под водой, которые сделает профессиональный фотограф-дайвер.
  • Погружение проведет инструктор Master Scuba Diver Trainer PADI, с 2002 года ныряющий на профессиональном уровне и имеющий на счету более 900 погружений.
Несебр пешком и с аквалангом!
Несебр пешком и с аквалангом!
Несебр пешком и с аквалангом!
Несебр пешком и с аквалангом!
Несебр пешком и с аквалангом!
Несебр пешком и с аквалангом!
Несебр пешком и с аквалангом!
Несебр пешком и с аквалангом!
Несебр пешком и с аквалангом!
Несебр пешком и с аквалангом!
Несебр пешком и с аквалангом!
Несебр пешком и с аквалангом!
Несебр пешком и с аквалангом!
Несебр пешком и с аквалангом!
Несебр пешком и с аквалангом!
Несебр пешком и с аквалангом!
Несебр пешком и с аквалангом!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Центральный вход в Старый Несебыр.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Polina
Polina
Меня зовут Полина. Я живу в Болгарии уже больше 7 лет, 4 из которых занимаюсь экскурсиями. По опыту знаю, что зачастую интереснее обращаться за информацией не к коренным жителям страны, а к тем, кто приехал в неё по любви. Теперь уже не я, а мы проводим путешествия по Болгарии. Я говорю «мы», имея в виду не команду аниматоров или экскурсоводов, а своих друзей, влюблённых в эту страну, её природу, историю, традицию и магию.
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