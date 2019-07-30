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Погрузиться в историю города-музея, оценить архитектуру и выпить кофе с видом на античный амфитеатр

Сергей
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Сергей – ваш гид
Несебр — одно из самых старых сохранившихся поселений в мире.

Я расскажу о том, когда возник античный приморский город и как сейчас живут местные.

Проведу вас по мощеным улицам и тысячелетним церквям.

Дотронувшись до древней брусчатки, вы перенесетесь в 1 век до нашей эры!
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча место вашего проживания.
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Пешком по Несебру
Пешком по Несебру

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Несебра
За спокойным и мирным ликом города скрывается непростая история. Что делали фракийцы на территории Несебра? Кому принадлежал город после распада Римской империи? Как менялась жизнь горожан с течением истории? Вы узнаете о важных вехах Несебра и откроете для себя не просто приморский курорт, а город с историей.

Город глазами пешехода
Архитектура Несебра формировалась непохожими культурами. На улицах вы отметите смешение греческого, римского и турецкого стилей. Вы заглянете в разграбленную венецианцами Церковь Святой Софии, увидите византийские термы и полюбуетесь образцовым античным амфитеатром.

Прогулка также охватит:

  • Западную крепостную стену, ворота и башни.
  • Ветряную мельницу на перешейке между старым и новым городом.
  • Археологический и Этнографический музеи, в которых собраны артефакты истории приморского города.
  • Церкви Святых Стефана, Иоанна, Михаила и Гавриила — православные храмы в характерном стиле архитектуры Болгарии.
  • Центральную площадь Несебра — Мессембрия.

Я расскажу ключевые факты о каждой достопримечательности и дам вам время, чтобы познакомиться с ними.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля на личном автомобиле.
  • Экскурсия по Несебру пешеходная.
  • Кофе-пауза и билеты в музеи из списка включены в стоимость.
Пешком по Несебру
Пешком по Несебру
Пешком по Несебру
Пешком по Несебру
Пешком по Несебру
Пешком по Несебру
Пешком по Несебру
Пешком по Несебру
Пешком по Несебру
Пешком по Несебру
Пешком по Несебру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура место вашего проживания..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Со мной вы реально увидите Болгарию. Продолжительно жил в 7 странах. Объехал более 50 стран. Полюбив красоту природы Болгарии и доброжелательность народа, я остался здесь жить. Предлагаю от самых экстремальных до самых релаксационных индивидуальных туров по Болгарии: города, села, горы, водопады, церкви, монастыри, национальные праздники. Предлагаю услуги трансфера. Со мной вы будете путешествовать по вашим пожеланиям. Мои знания и опыт сделают ваш отдых интересным, увлекательным и безопасным.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

30 июля 2019
Путешествие по древнему городу Несебру очень понравилось!Сергей все хорошо спланировал: забрал нас с детьми от гостиницы, прекрасная прогулка пешком тоже удалась!!!Чашечка кофе была вовремя! Спасибо большое Сергею за прекрасный день в Болгарии)

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Познакомиться с историей города и сделать эффектные снимки
Несебр — один из старейших живых городов Европы. Его стены видели фракийских вождей, греческую колонию, римское владычество, болгарских ханов, османское иго, сражения русско-турецкой войны и национальное возрождение. Всё это оставило свой след в архитектуре и достопримечательностях города, который я помогу вам проследить на фотопрогулке по миниатюрному Несебру.

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