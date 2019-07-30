Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Несебра

За спокойным и мирным ликом города скрывается непростая история. Что делали фракийцы на территории Несебра? Кому принадлежал город после распада Римской империи? Как менялась жизнь горожан с течением истории? Вы узнаете о важных вехах Несебра и откроете для себя не просто приморский курорт, а город с историей.

Город глазами пешехода

Архитектура Несебра формировалась непохожими культурами. На улицах вы отметите смешение греческого, римского и турецкого стилей. Вы заглянете в разграбленную венецианцами Церковь Святой Софии, увидите византийские термы и полюбуетесь образцовым античным амфитеатром.

Прогулка также охватит:

Западную крепостную стену, ворота и башни .

. Ветряную мельницу на перешейке между старым и новым городом.

на перешейке между старым и новым городом. Археологический и Этнографический музеи , в которых собраны артефакты истории приморского города.

, в которых собраны артефакты истории приморского города. Церкви Святых Стефана, Иоанна, Михаила и Гавриила — православные храмы в характерном стиле архитектуры Болгарии.

— православные храмы в характерном стиле архитектуры Болгарии. Центральную площадь Несебра — Мессембрия.

Я расскажу ключевые факты о каждой достопримечательности и дам вам время, чтобы познакомиться с ними.