Прошлое и настоящее Несебра
За спокойным и мирным ликом города скрывается непростая история. Что делали фракийцы на территории Несебра? Кому принадлежал город после распада Римской империи? Как менялась жизнь горожан с течением истории? Вы узнаете о важных вехах Несебра и откроете для себя не просто приморский курорт, а город с историей.
Город глазами пешехода
Архитектура Несебра формировалась непохожими культурами. На улицах вы отметите смешение греческого, римского и турецкого стилей. Вы заглянете в разграбленную венецианцами Церковь Святой Софии, увидите византийские термы и полюбуетесь образцовым античным амфитеатром.
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Я расскажу ключевые факты о каждой достопримечательности и дам вам время, чтобы познакомиться с ними.