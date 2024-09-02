s slutsker София - история и современность Кому интересна история болгарии и Софии в частности.

r radion Узнать Софию за 3 часа Первый раз в Софии, Петр умело за время прогулки сумел передать дух города и показал его главные места,было очень интересно,очень понравилось, благодарим за проведенное время

И Ирина Узнать Софию за 3 часа Получилась приятная прогулка по Софии) Остались довольны и взрослые, и подростки 13 и 15 лет.

И Ирина София - история и современность читать дальше датами, структурирован, на отличном русском языке. Кирил - приятный в общении человек, ненавязчивый, тонко чувствующий настроение людей. Благодарим за замечательную экскурсию и яркие впечатления от всего сердца! P.s. Если появятся новые экскурсии у Кирила, мы с большим удовольствием их посетим. Были на экскурсии с Кирилом 20.06.2024г. Отличная экскурсия! Будет интересна и взрослым, и детям. Удобный маршрут, 3 часа пролетели незаметно) Материал не перегружен

Н Николай Обзорная экскурсия по Софии Отлично проведенные 4 часа! Сильно рекомендуем)

Д Даниэль Обзорная экскурсия по Софии Нам очень понравилось. Экскурсия в удобном темпе, интересная и познавательная. Спасибо!

Л Лидия Обзорная экскурсия по Софии Отличная экскурсия, Надя слой за слоем показывает историю Софии, и город перестает казаться хаотичным нагромождением стилей, начинает "звучать" гармонично и совершенно по-своему. Надя прекрасный рассказчик и гид, я очень рада что удалось посмотреть на Софию ее глазами!

Д Дмитрий София - история и современность Прекрасный гид. Прекрасный собеседник. Прекрасный язык. Лучшие рекомендации