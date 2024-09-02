На Рождество – экскурсии в Софии

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Софии на русском языке, цены от €75, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
София - история и современность
Пешая
32 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
София: путешествие сквозь века от римской эпохи до наших дней
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
от 75 за всё до 3 чел.
Узнать Софию за 3 часа
Пешая
35 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Узнать Софию за 3 часа: погружение в историю и культуру
Проведите 3 часа в увлекательной прогулке по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Отель Балкан или отель Интерконтинентал
Завтра в 08:30
9 сен в 08:30
от 100 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Софии
Пешая
скидка
15%
130 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 12:00
9 сен в 12:00
от 120102 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • s
    slutsker
    2 сентября 2024
    София - история и современность
    Кому интересна история болгарии и Софии в частности.
  • r
    radion
    29 августа 2024
    Узнать Софию за 3 часа
    Первый раз в Софии, Петр умело за время прогулки сумел передать дух города и показал его главные места,было очень интересно,очень понравилось, благодарим за проведенное время
  • И
    Ирина
    3 июля 2024
    Узнать Софию за 3 часа
    Получилась приятная прогулка по Софии) Остались довольны и взрослые, и подростки 13 и 15 лет.
  • И
    Ирина
    21 июня 2024
    София - история и современность
    Были на экскурсии с Кирилом 20.06.2024г. Отличная экскурсия! Будет интересна и взрослым, и детям. Удобный маршрут, 3 часа пролетели незаметно) Материал не перегружен
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    датами, структурирован, на отличном русском языке. Кирил - приятный в общении человек, ненавязчивый, тонко чувствующий настроение людей. Благодарим за замечательную экскурсию и яркие впечатления от всего сердца! P.s. Если появятся новые экскурсии у Кирила, мы с большим удовольствием их посетим.

  • Н
    Николай
    19 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Софии
    Отлично проведенные 4 часа! Сильно рекомендуем)
  • Д
    Даниэль
    9 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Софии
    Нам очень понравилось. Экскурсия в удобном темпе, интересная и познавательная. Спасибо!
  • Л
    Лидия
    19 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Софии
    Отличная экскурсия, Надя слой за слоем показывает историю Софии, и город перестает казаться хаотичным нагромождением стилей, начинает "звучать" гармонично и совершенно по-своему. Надя прекрасный рассказчик и гид, я очень рада что удалось посмотреть на Софию ее глазами!
  • Д
    Дмитрий
    13 мая 2024
    София - история и современность
    Прекрасный гид. Прекрасный собеседник. Прекрасный язык. Лучшие рекомендации
  • T
    Timur
    12 мая 2024
    Узнать Софию за 3 часа
    Экскурсию проводил Петр. Было очень интересно и познавательно. Всем кто в Софии первый раз, обязательно берите эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Софии в сентябре 2024
Сейчас в Софии в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 102 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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