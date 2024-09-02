3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
София: путешествие сквозь века от римской эпохи до наших дней
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
от €75 за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Узнать Софию за 3 часа: погружение в историю и культуру
Проведите 3 часа в увлекательной прогулке по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Отель Балкан или отель Интерконтинентал
Завтра в 08:30
9 сен в 08:30
от €100 за всё до 3 чел.
скидка
15%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 12:00
9 сен в 12:00
от 120€102 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- sslutsker2 сентября 2024Кому интересна история болгарии и Софии в частности.
- rradion29 августа 2024Первый раз в Софии, Петр умело за время прогулки сумел передать дух города и показал его главные места,было очень интересно,очень понравилось, благодарим за проведенное время
- ИИрина3 июля 2024Получилась приятная прогулка по Софии) Остались довольны и взрослые, и подростки 13 и 15 лет.
- ИИрина21 июня 2024Были на экскурсии с Кирилом 20.06.2024г. Отличная экскурсия! Будет интересна и взрослым, и детям. Удобный маршрут, 3 часа пролетели незаметно) Материал не перегружен
- ННиколай19 июня 2024Отлично проведенные 4 часа! Сильно рекомендуем)
- ДДаниэль9 июня 2024Нам очень понравилось. Экскурсия в удобном темпе, интересная и познавательная. Спасибо!
- ЛЛидия19 мая 2024Отличная экскурсия, Надя слой за слоем показывает историю Софии, и город перестает казаться хаотичным нагромождением стилей, начинает "звучать" гармонично и совершенно по-своему. Надя прекрасный рассказчик и гид, я очень рада что удалось посмотреть на Софию ее глазами!
- ДДмитрий13 мая 2024Прекрасный гид. Прекрасный собеседник. Прекрасный язык. Лучшие рекомендации
- TTimur12 мая 2024Экскурсию проводил Петр. Было очень интересно и познавательно. Всем кто в Софии первый раз, обязательно берите эту экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Софии
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Софии
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Софии в сентябре 2024
Сейчас в Софии в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 102 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Софии (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 197 ⭐ отзывов, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь