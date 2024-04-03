2 часа
Аудиогид
Групповая экскурсия по Софии с аудиогидом
Прогулка по Софии с аудиогидом. Увидите храмы, площади и древние улицы римской Сердики. Идеально для фото и изучения истории
Начало: Национальный театр им. Ивана Вазова
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
€10 за человека
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Софии в Пловдив: Путешествие к древним сокровищам и Бачковскому монастырю
Погрузитесь в удивительный мир древнего Пловдива и величественного Бачковского монастыря, познакомьтесь с историей и архитектурой
Начало: Ваш отель в Софии
Расписание: По договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
от €260 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешеходный тур по историческому центру Софии: погружение в историю
Пройдитесь по древним улицам Софии, узнайте её тайны и легенды, посетите уникальные исторические памятники
Начало: По договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€80 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия3 апреля 2024Мы были на экскурсии с сыном 13 лет, очень понравилось! Хорошая возможность посмотреть основные достопримечательности Софии в удобном формате - с аудиогидом на родном языке. Спасибо организаторам! Желаю процветания!
Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Софии в августе 2024
Сейчас в Софии в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 260. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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