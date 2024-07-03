И Ирина Узнать Софию за 3 часа Получилась приятная прогулка по Софии) Остались довольны и взрослые, и подростки 13 и 15 лет.

Н Николай Обзорная экскурсия по Софии Отлично проведенные 4 часа! Сильно рекомендуем)

Д Даниэль Обзорная экскурсия по Софии Нам очень понравилось. Экскурсия в удобном темпе, интересная и познавательная. Спасибо!

Л Лидия Обзорная экскурсия по Софии Отличная экскурсия, Надя слой за слоем показывает историю Софии, и город перестает казаться хаотичным нагромождением стилей, начинает "звучать" гармонично и совершенно по-своему. Надя прекрасный рассказчик и гид, я очень рада что удалось посмотреть на Софию ее глазами!

T Timur Узнать Софию за 3 часа Экскурсию проводил Петр. Было очень интересно и познавательно. Всем кто в Софии первый раз, обязательно берите эту экскурсию!

А Ани София для новичков Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине.

O Olena Узнать Софию за 3 часа Экскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывала.

К Ксения София для новичков читать дальше наушники у каждого, которые позволяли нам не бегать следом за гидом, а слушать ее из любой точки в радиусе 100 м. Однозначно, порекомендуем экскурсию с Мариной друзьям, кто соберется посетить Софию. Марина - прекрасный гид и приятный собеседник, отлично владеет материалом, доступно доносит его до слушателей. Отдельное спасибо за аудиогиды -