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20%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
от 120€96 за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Путеводитель по Софии: от античных руин до современных улиц
Знакомство с Софией начнется с храма Александра Невского, пройдет через исторические улицы и завершится советами от местного жителя
Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €85 за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Узнать Софию за 3 часа: погружение в историю и культуру
Проведите 3 часа в увлекательной прогулке по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Отель Балкан или отель Интерконтинентал
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
от €100 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июля 2024Получилась приятная прогулка по Софии) Остались довольны и взрослые, и подростки 13 и 15 лет.
- ННиколай19 июня 2024Отлично проведенные 4 часа! Сильно рекомендуем)
- ДДаниэль9 июня 2024Нам очень понравилось. Экскурсия в удобном темпе, интересная и познавательная. Спасибо!
- ЛЛидия19 мая 2024Отличная экскурсия, Надя слой за слоем показывает историю Софии, и город перестает казаться хаотичным нагромождением стилей, начинает "звучать" гармонично и совершенно по-своему. Надя прекрасный рассказчик и гид, я очень рада что удалось посмотреть на Софию ее глазами!
- TTimur12 мая 2024Экскурсию проводил Петр. Было очень интересно и познавательно. Всем кто в Софии первый раз, обязательно берите эту экскурсию!
- ААни31 марта 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине.
- OOlena12 марта 2024Экскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывала.
- ККсения10 февраля 2024Марина - прекрасный гид и приятный собеседник, отлично владеет материалом, доступно доносит его до слушателей. Отдельное спасибо за аудиогиды -
- ННаталья27 декабря 2023Очень понравилась экскурсия! Марина очень ответственный экскурсовод, замечательный и интересный рассказчик и грамотный историк! И очень приятный человек! Спасибо! Наши настоятельные рекомендации всем туристам!
Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «Все»
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