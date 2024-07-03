Все – экскурсии в Софии

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Софии на русском языке, цены от €85, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Софии
Пешая
скидка
20%
130 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
от 12096 за всё до 2 чел.
София для новичков
Пешая
66 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Путеводитель по Софии: от античных руин до современных улиц
Знакомство с Софией начнется с храма Александра Невского, пройдет через исторические улицы и завершится советами от местного жителя
Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 85 за всё до 3 чел.
Узнать Софию за 3 часа
Пешая
34 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Узнать Софию за 3 часа: погружение в историю и культуру
Проведите 3 часа в увлекательной прогулке по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Отель Балкан или отель Интерконтинентал
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
от 100 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июля 2024
    Узнать Софию за 3 часа
    Получилась приятная прогулка по Софии) Остались довольны и взрослые, и подростки 13 и 15 лет.
  • Н
    Николай
    19 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Софии
    Отлично проведенные 4 часа! Сильно рекомендуем)
  • Д
    Даниэль
    9 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Софии
    Нам очень понравилось. Экскурсия в удобном темпе, интересная и познавательная. Спасибо!
  • Л
    Лидия
    19 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Софии
    Отличная экскурсия, Надя слой за слоем показывает историю Софии, и город перестает казаться хаотичным нагромождением стилей, начинает "звучать" гармонично и совершенно по-своему. Надя прекрасный рассказчик и гид, я очень рада что удалось посмотреть на Софию ее глазами!
  • T
    Timur
    12 мая 2024
    Узнать Софию за 3 часа
    Экскурсию проводил Петр. Было очень интересно и познавательно. Всем кто в Софии первый раз, обязательно берите эту экскурсию!
  • А
    Ани
    31 марта 2024
    София для новичков
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине.
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине
  • O
    Olena
    12 марта 2024
    Узнать Софию за 3 часа
    Экскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывала.
    Экскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывалаЭкскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывалаЭкскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывала
  • К
    Ксения
    10 февраля 2024
    София для новичков
    Марина - прекрасный гид и приятный собеседник, отлично владеет материалом, доступно доносит его до слушателей. Отдельное спасибо за аудиогиды -
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    наушники у каждого, которые позволяли нам не бегать следом за гидом, а слушать ее из любой точки в радиусе 100 м. Однозначно, порекомендуем экскурсию с Мариной друзьям, кто соберется посетить Софию.

  • Н
    Наталья
    27 декабря 2023
    София для новичков
    Очень понравилась экскурсия! Марина очень ответственный экскурсовод, замечательный и интересный рассказчик и грамотный историк! И очень приятный человек! Спасибо! Наши настоятельные рекомендации всем туристам!

Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Софии в августе 2024
Сейчас в Софии в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 100 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 230 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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