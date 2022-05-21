История Болгарии в ее столице

Вы узнаете древнюю и новую историю Болгарии на примере ее последней столицы - города Софии

Вы узнаете древнюю и новую историю Болгарии на примере ее последней столицы — города Софии.

Мы пройдемся пешком по его не обширному, но насыщенному историческому центру, побываем на развалинах древнего фракийского городища, посетим христианские святыни Софии — храмы возрастом от 100 до 1500 лет, окунемся в атмосферу базарной площади, попробуем на вкус болгарское гостеприимство и познакомимся с местным населением.
История Болгарии в ее столице
История Болгарии в ее столице
История Болгарии в ее столице
История Болгарии в ее столице
История Болгарии в ее столице
История Болгарии в ее столице
История Болгарии в ее столице

Что вас ожидает 🤩

  • Крепость Сердика
  • Храмы Св. Георгия и Св. Софии
  • Храм Петки Самарджийской
  • Храм Св. Александра Невского
  • Русское подворье
  • Православный собор Св. Неделя
  • Мечеть Баня Баши
  • Софийскую синагогу
  • Рынок Централни Хали
  • Здание парламента
  • Президентский дворец
Вы узнаете откуда взялись слова «чадыр» и «чеверме», почему на любую просьбу отвечают улыбчивым отказом, а также что возят по улицам города конные телеги. За четыре часа мы охватим древне фракийские времена, Византийскую империю, Болгарское царство, Османскую империю и современную Республику Болгарию.

Храмы — свидетели эпох

Экскурсия начнется с самого древнего места в Софии — ископаемой древнеримской крепости Сердики, расположенной в центре города и уходящей с уличной поверхности под землю. Мы последовательно обойдем и заглянем в разнообразные своей архитектурой и размерами христианские храмы Софии: античные Св. Георгия и Св. Софии, средневековый Петки Самарджийской, и нового времени Св. Александра Невского и Русское подворье.
Отобедаем мы, разумеется, в настоящей болгарской корчме, недалеко от центра города.

Этническое разнообразие

Попав в «район трех религий», где соседствуют православный собор Св. Неделя, мечеть Баня Баши и Софийская синагога, мы узнаем о пестром национальном составе населения Болгарии и истории отношений между национальностями. И, конечно, узнаем о самих зданиях! После освежимся питьевой водой из здешних минеральных источников.

Современность

Предания старины сменяются Новым Временем и новейшей историей. Мы осмотрим двухэтажный каменный рынок Централни Хали, здание парламента и президентский дворец, где застанем смену гвардейского караула.

Напоследок

Официальная часть заканчивается в турецкой кахвехане, расположенной у старинного базара. Угощаясь турецким кофе и чаем, гости смогут задать тематические, организационные и бытовые вопросы, посоветоваться и поделиться впечатлениями. Каждый получит в подарок тематическую книжку автора.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание
  • Транспорт (при необходимости)
  • Подарок
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Serdika
Завершение: Турецкая кахвехане
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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