Вы узнаете откуда взялись слова «чадыр» и «чеверме», почему на любую просьбу отвечают улыбчивым отказом, а также что возят по улицам города конные телеги. За четыре часа мы охватим древне фракийские времена, Византийскую империю, Болгарское царство, Османскую империю и современную Республику Болгарию.

Храмы — свидетели эпох

Экскурсия начнется с самого древнего места в Софии — ископаемой древнеримской крепости Сердики, расположенной в центре города и уходящей с уличной поверхности под землю. Мы последовательно обойдем и заглянем в разнообразные своей архитектурой и размерами христианские храмы Софии: античные Св. Георгия и Св. Софии, средневековый Петки Самарджийской, и нового времени Св. Александра Невского и Русское подворье.

Отобедаем мы, разумеется, в настоящей болгарской корчме, недалеко от центра города.

Этническое разнообразие

Попав в «район трех религий», где соседствуют православный собор Св. Неделя, мечеть Баня Баши и Софийская синагога, мы узнаем о пестром национальном составе населения Болгарии и истории отношений между национальностями. И, конечно, узнаем о самих зданиях! После освежимся питьевой водой из здешних минеральных источников.

Современность

Предания старины сменяются Новым Временем и новейшей историей. Мы осмотрим двухэтажный каменный рынок Централни Хали, здание парламента и президентский дворец, где застанем смену гвардейского караула.

Напоследок

Официальная часть заканчивается в турецкой кахвехане, расположенной у старинного базара. Угощаясь турецким кофе и чаем, гости смогут задать тематические, организационные и бытовые вопросы, посоветоваться и поделиться впечатлениями. Каждый получит в подарок тематическую книжку автора.