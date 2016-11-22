Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите Восточно-Православную Рильскую церковь, затем войдите в музей Рилы, чтобы изучить его коллекцию произведений искусства
Взгляните на сложные декоративные картины, идя под арками изысканной открытой аркады Рильского монастыря
Откройте для себя башню Хрелова, построенную и укрепленную, чтобы защитить самый важный религиозный центр Болгарии в древности
Спросите своего проводника о средневековом наследии Рильского монастыря, наслаждаясь традиционным болгарским обедом из 3 блюд
Наслаждайтесь вкусной традиционной болгарской едой
Откройте для себя один из самых важных исторических памятников в Болгарии: Рильский монастырь. Рижский монастырь расположен в самом сердце горы Рила, в 130 км (80 милях) к югу от Софии. Это самый большой духовный и культурный центр в Болгарии в течение сотен лет.
Вы будете доставлены на автомобиле или мини-автобусе с кондиционером из вашего отеля в Софии до горы Рила, где ваш гид проведет вас по гастролям увлекательного древневосточного православного монастыря.
Названный в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, Рильский монастырь предлагает представление о средневековой истории Балкан. С его 1200 сцен в многочисленных декоративных картинах и фигурных изображениях, потрясающая открытая аркада - также художественная галерея.
Полюбуйтесь изысканно детализированным изображением под арками, а затем посетите красивую церковь с красочными фресками, расположенными в центре монастыря. Затем насладитесь традиционным болгарским обедом из 3 блюд, а также посетите музей Рилы.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт на автомобиле или мини-автобус с кондиционером
Экскурсия
Входная плата в Рильский музей
обед из 3 блюд
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
G
GUADALUPE
22 ноя 2016
Interesting
A
Alain
23 июня 2018
Приятный визит с дружелюбным водителем и очень эффективным и очень профессиональным гидом.