Из Софии: Рильский монастырь Полный день

Прогуляйтесь по красивым окрашенным аркадам и сводам крупнейшего

5
3 отзыва
В группе
до 100 чел.
Прогуляйтесь по красивым окрашенным аркадам и сводам крупнейшего в Болгарии Восточно-православного монастыря на горе Рила.

Древний религиозный центр является домом для церкви и музея.

Этот полный тур в Рильский монастырь также включает в себя обед из 3 блюд.
Из Софии: Рильский монастырь Полный день
Из Софии: Рильский монастырь Полный день
Из Софии: Рильский монастырь Полный день
Из Софии: Рильский монастырь Полный день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите Восточно-Православную Рильскую церковь, затем войдите в музей Рилы, чтобы изучить его коллекцию произведений искусства
  2. Взгляните на сложные декоративные картины, идя под арками изысканной открытой аркады Рильского монастыря
  3. Откройте для себя башню Хрелова, построенную и укрепленную, чтобы защитить самый важный религиозный центр Болгарии в древности
  4. Спросите своего проводника о средневековом наследии Рильского монастыря, наслаждаясь традиционным болгарским обедом из 3 блюд
  5. Наслаждайтесь вкусной традиционной болгарской едой
Откройте для себя один из самых важных исторических памятников в Болгарии: Рильский монастырь. Рижский монастырь расположен в самом сердце горы Рила, в 130 км (80 милях) к югу от Софии. Это самый большой духовный и культурный центр в Болгарии в течение сотен лет.
Вы будете доставлены на автомобиле или мини-автобусе с кондиционером из вашего отеля в Софии до горы Рила, где ваш гид проведет вас по гастролям увлекательного древневосточного православного монастыря.
Названный в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, Рильский монастырь предлагает представление о средневековой истории Балкан. С его 1200 сцен в многочисленных декоративных картинах и фигурных изображениях, потрясающая открытая аркада - также художественная галерея.
Полюбуйтесь изысканно детализированным изображением под арками, а затем посетите красивую церковь с красочными фресками, расположенными в центре монастыря. Затем насладитесь традиционным болгарским обедом из 3 блюд, а также посетите музей Рилы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт на автомобиле или мини-автобус с кондиционером
  • Экскурсия
  • Входная плата в Рильский музей
  • обед из 3 блюд
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

G
22 ноя 2016
Interesting
A
23 июня 2018
Приятный визит с дружелюбным водителем и очень эффективным и очень профессиональным гидом.
M
6 июня 2019

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