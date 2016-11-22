Откройте для себя один из самых важных исторических памятников в Болгарии: Рильский монастырь. Рижский монастырь расположен в самом сердце горы Рила, в 130 км (80 милях) к югу от Софии. Это самый большой духовный и культурный центр в Болгарии в течение сотен лет.

Вы будете доставлены на автомобиле или мини-автобусе с кондиционером из вашего отеля в Софии до горы Рила, где ваш гид проведет вас по гастролям увлекательного древневосточного православного монастыря.

Названный в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, Рильский монастырь предлагает представление о средневековой истории Балкан. С его 1200 сцен в многочисленных декоративных картинах и фигурных изображениях, потрясающая открытая аркада - также художественная галерея.

Полюбуйтесь изысканно детализированным изображением под арками, а затем посетите красивую церковь с красочными фресками, расположенными в центре монастыря. Затем насладитесь традиционным болгарским обедом из 3 блюд, а также посетите музей Рилы.