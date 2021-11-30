Ваш первый визит на эту 6-часовую экскурсию - в Национальный исторический музей, который находится в резиденции бывшего диктатора Тодора Живкова. 22 000 экспонатов музея показывают развитие социальной, культурной и политической жизни региона, начиная с доисторических поселений.

Среди самых впечатляющих холдингов - уникальные фракийские золотые сокровища из Панагюриште и фракийские серебряные сокровища от Рогозена, а также ювелирные изделия эпохи бронзы.

Находитесь рядом с церковью Бояна, включенной в список Всемирного наследия. Отель расположен среди самых значительных исторических сокровищ Болгарии. Церковь окружена высокими соснами и относится к 11 веку. После недавней реставрации посетители теперь могут полюбоваться уникальными фресками, которые являются замечательным примером реалистического искусства средневекового периода.

Вы посетите гору Витоша, чтобы насладиться захватывающим видом на Софию. Здесь можно найти национальное чудо, известное как Каменная река, рядом с местом Золотых мостов. Река на самом деле представляет собой нагромождение огромных валунов, спускающихся с горы.

Вечером вы будете переведены в традиционный ресторан, расположенный в предгорьях, где вы сможете насладиться вкусным ужином с вином. Живая музыка и выступление традиционных болгарских танцоров сделают ужин незабываемым событием.