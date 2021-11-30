София: 6-часовой исторический тур, ужин и фольклорное шоу

. См. Богатые коллекции прошлого Болгарии в Национальном историческом музее

Входной билет
. См. Богатые коллекции прошлого Болгарии в Национальном историческом музее.

Полюбуйтесь фресками в Софийской церкви Бояна, которые являются шедеврами болгарского средневекового искусства.

Насладитесь вкусным ужином с вином и живым фольклорным шоу вечером.
София: 6-часовой исторический тур, ужин и фольклорное шоу
София: 6-часовой исторический тур, ужин и фольклорное шоу
София: 6-часовой исторический тур, ужин и фольклорное шоу

Что вы увидите 🤩

  • Боянская церковь
  • Кафедральный собор Александра Невского
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. См. Фракийские золотые сокровища в Национальном историческом музее Болгарии
  2. Tour Boyana Church, историческое сокровище XI века
  3. Наслаждайтесь ужином и болгарским фольклорным шоу
  4. Возьмите панорамный вид на Софию с горы Витоша
Ваш первый визит на эту 6-часовую экскурсию - в Национальный исторический музей, который находится в резиденции бывшего диктатора Тодора Живкова. 22 000 экспонатов музея показывают развитие социальной, культурной и политической жизни региона, начиная с доисторических поселений.
Среди самых впечатляющих холдингов - уникальные фракийские золотые сокровища из Панагюриште и фракийские серебряные сокровища от Рогозена, а также ювелирные изделия эпохи бронзы.
Находитесь рядом с церковью Бояна, включенной в список Всемирного наследия. Отель расположен среди самых значительных исторических сокровищ Болгарии. Церковь окружена высокими соснами и относится к 11 веку. После недавней реставрации посетители теперь могут полюбоваться уникальными фресками, которые являются замечательным примером реалистического искусства средневекового периода.
Вы посетите гору Витоша, чтобы насладиться захватывающим видом на Софию. Здесь можно найти национальное чудо, известное как Каменная река, рядом с местом Золотых мостов. Река на самом деле представляет собой нагромождение огромных валунов, спускающихся с горы.
Вечером вы будете переведены в традиционный ресторан, расположенный в предгорьях, где вы сможете насладиться вкусным ужином с вином. Живая музыка и выступление традиционных болгарских танцоров сделают ужин незабываемым событием.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля в обе стороны
  • Руководство
  • Входные билеты в Национальный музей истории и Боянскую церковь
  • Живое фольклорное шоу
  • Ужин (болгарская кухня и выбор бокала красного или белого вина на человека)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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