Старосел и Хисаря

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным гидом - водителем.
Старосел и Хисаря
Старосел и Хисаря
Старосел и Хисаря
Старосел и Хисаря
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Курортный город Хисаря известен своими минеральными источниками и является подлинной жемчужиной древности. Во время экскурсии вы посетите Крепость Хисаря - археологический заповедник и лучшее сохранившееся римское укрепление в Болгарии.

Команды болгарских археологов сделали феноменальные открытия летом 2000 года. Одним из главных открытий была могила того, кто считается фракийским правителем. Участок, расположенный в деревне Старосель под Пловдивом на юге Болгарии, был датирован четвертым или пятым веком до нашей эры. К двухкамерной могиле подходят монументальные лестницы и коридор. Он окружен стеной, выполненной из 4 000 каменных блоков и скрытой под 20-метровой насыпью земли. Внутри археологи обнаружили множество реликвий: большой золотой погребальный венок и другие золотые украшения, бронзовые щиты, шлемы и мечи, два набора серебряных украшений для лошадей. Считается, что могила и ее окрестности являлись важным религиозным местом для фракийцев.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты: Фракийский храмовый комплекс
  • Старосел 5 BGN
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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