Ежедневно в 09:00

Курортный город Хисаря известен своими минеральными источниками и является подлинной жемчужиной древности. Во время экскурсии вы посетите Крепость Хисаря - археологический заповедник и лучшее сохранившееся римское укрепление в Болгарии.

Команды болгарских археологов сделали феноменальные открытия летом 2000 года. Одним из главных открытий была могила того, кто считается фракийским правителем. Участок, расположенный в деревне Старосель под Пловдивом на юге Болгарии, был датирован четвертым или пятым веком до нашей эры. К двухкамерной могиле подходят монументальные лестницы и коридор. Он окружен стеной, выполненной из 4 000 каменных блоков и скрытой под 20-метровой насыпью земли. Внутри археологи обнаружили множество реликвий: большой золотой погребальный венок и другие золотые украшения, бронзовые щиты, шлемы и мечи, два набора серебряных украшений для лошадей. Считается, что могила и ее окрестности являлись важным религиозным местом для фракийцев.