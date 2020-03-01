Выбирайте и другие экскурсии в Созополе

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Понять, как жил город с одной из самых впечатляющих «родословных» в Болгарии

Сергей
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Сергей – ваш гид
Прошлая жизнь Созополя выходит далеко за рамки представлений о нем, как о тихом и уютном морском курорте.

Но моя задача — не просто рассказать о ключевых событиях и многовековых памятниках.

После прогулки вы осознаете, что познакомились не с личной историей города, а со сценариями развития всей европейской цивилизации.
80 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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Созополь — путешествие по волнам истории
Созополь — путешествие по волнам истории

Что вас ожидает

Архитектура Старого города
В 1974 году город был объявлен археологическим и архитектурным заповедником — в музей под открытым небом включено около 200 построек 18-19 вв., выполненных в стиле болгарской эпохи Возрождения. На прогулке по историческому центру вы рассмотрите их наиболее яркие образцы, а также познакомитесь с традиционными принципами строительства и элементами оформления. Отдельное внимание уделим живописному дому Курдилиса, где находится этнографический музей. Также вы пройдете по более ранним архитектурным вехам — увидите античный римский амфитеатр и древнюю крепостную стену, одни из главных памятников Созополя.

Исторические вехи Созополя
Гуляя по древним улицам города, вы проследите самые важные этапы из его долгой и насыщенной жизни. Поговорим об основании первого поселения фракийцами, завоевании греками и возникновении величественной «Аполлонии Понтики». Вы узнаете об эпохе процветающего крупного торгового центра и строительстве бронзовой статуи Апполона, шедевра греческого античного искусства (сегодня она находится в Риме). Вспомним римскую, а позже и османскую экспансии, череду Балканских войн. Поговорим о роли России в истории Созополя и роли города в судьбе людей русского белого движения. И, кроме того, я расскажу о двух интересных символах города — якоре и мельнице.

Распространение христианства на Балканах
В дополнение ко всем культурно-историческим богатствам Созополя, вы откроете город как один из пионеров христианства на территории Болгарии — епископат образовался здесь уже в 431 году. Узнаете о предании, согласно которому здесь проповедовал апостол Андрей и именно отсюда началось проникновение христианства на Балканы. Услышите о древних паломнических традициях православных крестьян, приходивших поклониться мощам Иоанна Крестителя, апостола Андрея и частице Святого Креста. А сопровождать в путешествии по духовной стороне Созополя вас будут уютные церкви, среди которых Храм Пресвятой Богородицы 15 века — о загадке ее необычного строения побеседуем отдельно.

☕ Во время прогулки мы обязательно выберем время для кофейной паузы в одном из уютных ресторанчиков с видом на море.

Созополь — путешествие по волнам истории
Созополь — путешествие по волнам истории
Созополь — путешествие по волнам истории
Созополь — путешествие по волнам истории
Созополь — путешествие по волнам истории
Созополь — путешествие по волнам истории
Созополь — путешествие по волнам истории
Созополь — путешествие по волнам истории
Созополь — путешествие по волнам истории
Созополь — путешествие по волнам истории

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Со мной вы реально увидите Болгарию. Продолжительно жил в 7 странах. Объехал более 50 стран. Полюбив красоту природы Болгарии и доброжелательность народа, я остался здесь жить. Предлагаю от самых экстремальных до самых релаксационных индивидуальных туров по Болгарии: города, села, горы, водопады, церкви, монастыри, национальные праздники. Предлагаю услуги трансфера. Со мной вы будете путешествовать по вашим пожеланиям. Мои знания и опыт сделают ваш отдых интересным, увлекательным и безопасным.
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