Выбирайте и другие экскурсии в Созополе

Что вас ожидает

Архитектура Старого города

В 1974 году город был объявлен археологическим и архитектурным заповедником — в музей под открытым небом включено около 200 построек 18-19 вв., выполненных в стиле болгарской эпохи Возрождения. На прогулке по историческому центру вы рассмотрите их наиболее яркие образцы, а также познакомитесь с традиционными принципами строительства и элементами оформления. Отдельное внимание уделим живописному дому Курдилиса, где находится этнографический музей. Также вы пройдете по более ранним архитектурным вехам — увидите античный римский амфитеатр и древнюю крепостную стену, одни из главных памятников Созополя.

Исторические вехи Созополя

Гуляя по древним улицам города, вы проследите самые важные этапы из его долгой и насыщенной жизни. Поговорим об основании первого поселения фракийцами, завоевании греками и возникновении величественной «Аполлонии Понтики». Вы узнаете об эпохе процветающего крупного торгового центра и строительстве бронзовой статуи Апполона, шедевра греческого античного искусства (сегодня она находится в Риме). Вспомним римскую, а позже и османскую экспансии, череду Балканских войн. Поговорим о роли России в истории Созополя и роли города в судьбе людей русского белого движения. И, кроме того, я расскажу о двух интересных символах города — якоре и мельнице.

Распространение христианства на Балканах

В дополнение ко всем культурно-историческим богатствам Созополя, вы откроете город как один из пионеров христианства на территории Болгарии — епископат образовался здесь уже в 431 году. Узнаете о предании, согласно которому здесь проповедовал апостол Андрей и именно отсюда началось проникновение христианства на Балканы. Услышите о древних паломнических традициях православных крестьян, приходивших поклониться мощам Иоанна Крестителя, апостола Андрея и частице Святого Креста. А сопровождать в путешествии по духовной стороне Созополя вас будут уютные церкви, среди которых Храм Пресвятой Богородицы 15 века — о загадке ее необычного строения побеседуем отдельно.

☕ Во время прогулки мы обязательно выберем время для кофейной паузы в одном из уютных ресторанчиков с видом на море.